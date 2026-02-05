Australia: Cậu bé kể phút sinh tử bơi 4 tiếng, cứu mẹ và các em

Austin Appelbee, 13 tuổi, hiện trở thành tâm điểm chú ý của dư luận nhờ nỗ lực phi thường để cứu cả gia đình trong chuyến du lịch tới Quindalup, bang Tây Australia.

Ngày 30/1, cậu cùng mẹ là Joanne Appelbee, em trai Beau, 12 tuổi, và em gái Grace, 8 tuổi, chèo thuyền kayak, ván SUP ra biển. Sau đó, gió mạnh bất ngờ nổi lên đẩy họ ra xa bờ.

Gia đình 4 mẹ con (Ảnh: SMH).

"Chiếc thuyền bắt đầu chao đảo, cháu bị mất một mái chèo và biết mình gặp rắc rối rồi. Sau đó, cháu bắt đầu chèo bằng tay", Austin chia sẻ với truyền thông vào ngày 3/2.

Sau khi thuyền bị nước tràn vào và lật úp, Austin nhận thấy nguy hiểm và quyết định bơi trong khi vẫn mặc áo phao.

Hai tiếng sau, cậu bé quyết định bỏ lại áo phao vì nhận thấy nó không giúp ích gì.

"Cháu phải đổi các kiểu bơi liên tục, từ bơi ếch, bơi sải cho tới bơi ngửa để sinh tồn. Có những ý nghĩ tiêu cực thoáng qua, nhưng cháu luôn tự nhủ thầm không phải hôm nay, không phải lúc này", Austin nhớ lại.

Tới khi chân chạm được đáy cát ở bờ biển, cậu bé gục xuống vì kiệt sức. Dù cơ thể đã mệt lả, nhưng khi nghĩ tới mẹ và các em, Austin không cho phép mình được dừng lại.

Cậu tiếp tục chạy nước rút thêm 2km để tìm túi xách của mẹ đặt trên bờ. Trong đó có điện thoại nên cậu vội vàng gọi tới số cứu hộ.

Cảnh sát bang Tây Australia cho biết, họ nhận được tin báo vào 18h ngày 30/1 về việc một gia đình bị cuốn trôi ra biển.

Ngay lập tức, chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn quy mô lớn được triển khai với sự tham gia của cảnh sát đường thủy, lực lượng cứu hộ biển địa phương và trực thăng cứu nạn của bang.

Trong khi đó, bản thân Austin cũng ngất xỉu ngay khi xe cấp cứu chở tới bệnh viện. Lúc tỉnh dậy, cậu gọi cho bố và khóc nức nở vì không biết tính mạng mẹ cũng như các em thế nào.

Khoảng 20h30 ngày 30/1, trực thăng cứu hộ phát hiện thấy người mẹ 47 tuổi cùng con trai 12 tuổi và con gái 8 tuổi đang bám vào một tấm ván chèo giữa biển. Một tàu cứu hộ tình nguyện sau đó được điều đến vị trí này và đã đưa cả ba người vào bờ an toàn.

Khu vực xảy ra sự cố (Ảnh: ABC).

Theo đài ABC, ông Paul Bresland - chỉ huy lực lượng cứu hộ biển tình nguyện Naturaliste - cho biết, gia đình được tìm thấy ở vị trí cách bờ khoảng 14km. Trước khi được cứu, họ phải vật lộn và giữ cơ thể nổi trên mặt nước giữa điều kiện biển động suốt nhiều giờ.

Ông Bresland cho biết thêm, cậu bé 13 tuổi đã cung cấp mô tả rất chi tiết về màu sắc của chiếc thuyền kayak và các tấm ván chèo. Đây được coi là thông tin mang tính quyết định đối với công tác tìm kiếm.

Thành viên đội cứu hộ cho biết, nam thiếu niên bơi suốt nhiều tiếng và trên người có mặc áo phao

Sau khi được cứu, các thành viên trong gia đình được nhân viên y tế của St John WA kiểm tra sức khỏe trước khi được đưa tới trung tâm Y tế Busselton.

Bà Appelbee, mẹ của Austin thừa nhận không tin mình và các con có thể được cứu sống.

Người phụ nữ cho biết, khi mấy mẹ con bị sóng đánh ra xa bờ, bà vội bảo Austin bơi vào bờ để gọi cứu trợ. Vì vướng 2 con nhỏ, bà mẹ phải ở lại.

"Trời tối đen như mực và nước biển ngày một lạnh, tôi cố gắng giữ bản thân và các con nổi lên mặt nước nhưng trong đầu luôn nghĩ mãi về Austin. Không biết thằng bé liệu có an toàn hay không? Liệu có ai tới cứu mấy đứa nhỏ không", bà xúc động.

Đại diện St John WA đánh giá đây là một “cuộc giải cứu đáng kinh ngạc” và ca ngợi hành động “dũng cảm phi thường” của cậu bé.

Thanh tra cảnh sát James Bradley cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả các lực lượng tham gia cứu nạn, đồng thời nhấn mạnh rằng điều kiện trên biển có thể thay đổi rất nhanh.

“May mắn là cả ba người đều mặc áo phao, điều này góp phần quan trọng giúp họ sống sót”, ông Bradley nói.

Gia đình cho biết, Austin bắt đầu học bơi từ năm 4 tuổi. Cậu bé từng tham gia các lớp học an toàn dưới nước dành cho trẻ em.

Sau vụ việc, nhiều người gọi cậu là "anh hùng" nhưng cậu bé khiêm tốn cho biết "bản thân chỉ biết nỗ lực vì những điều cần làm".