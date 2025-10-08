Nước lũ bủa vây, người Thái Nguyên lấy bạt bọc ô tô, trắng đêm sơ tán

Cách đặc biệt giữ gìn tài sản lớn

21h đêm, nhìn dòng nước đục ngầu mấp mé tầng 2, chị Nguyễn Thảo (tổ 8, phường Quan Triều, Thái Nguyên) sốt ruột sắp xếp đồ đạc, dự định kê lên một số vị trí cao hơn.

Khu nhà chị Thảo sinh sống gần sông Cầu, cách cầu Gia Bảy (Thái Nguyên) chỉ khoảng 500m nên từ đêm 6/10, rạng sáng 7/10, nước đã dâng lên nhanh chóng.

“Từ sáng 7/10, có nhà trong khu đã ngập lên đến nóc. Nhà tôi ở vị trí cao hơn nên nước tràn vào sân, đến tối thì nhấn chìm tầng 1. Nước trong nhà cao khoảng 1,7m, ngoài đường cao trên 2m. Gia đình phải dọn hết lên tầng 2 sinh hoạt”, chị Thảo cho hay.

Nước lũ bủa vây nhiều phường ở Thái Nguyên (Ảnh: Lê Duy Khắc).

Trước đó, khi thấy mưa lớn kéo dài, chị Thảo lên phương án kê cao đồ đạc nhưng không ngờ mức nước dâng cao hơn chị dự tính.

Theo chị Thảo, nước cao hơn mức lụt năm ngoái 70cm, gây thiệt hại nhiều tài sản. Chị chỉ kịp di dời chiếc tivi lên cao, còn tủ lạnh dung tích 500l, xe máy, cùng nhiều đồ điện tử bị chìm trong nước.

Gia đình chị Thảo có 2 chiếc ô tô, rút kinh nghiệm từ năm ngoái, năm nay, chị Thảo mua 2 tấm bạt lớn. Khi thấy tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, chị và người thân bọc trọn 2 chiếc ô tô trong 2 tấm bạt lớn, rồi buộc cố định ô tô bằng dây thừng để xe không bị trôi đi.

Chị Thảo bọc ô tô bằng bạt trước khi nước dâng cao (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Chiều tối 7/10, khi nước dâng cao, tôi thấy 2 chiếc ô tô nổi bồng bềnh trong sân. Về cơ bản xe vẫn ổn, không bị ngập nước”, chị Thảo cho hay.

Theo người phụ nữ này, trong trận lụt năm 2024, nhà chị cũng bị ngập sâu, ô tô chìm trong nước bị hư hỏng, phải sửa chữa hết 30 triệu đồng. Vậy nên, năm nay, chị mua bạt đề phòng từ sớm.

Trong ngày 7/10, nhiều khu vực tại TP Thái Nguyên bị ngập sâu 1-2m. Trên mạng xã hội, nhiều người dân chia sẻ hình ảnh nhà cửa, đường phố chìm trong biển nước.

Nhiều gia đình có ô tô cũng áp dụng cách làm như của nhà chị Thảo - bọc xe trong bạt lớn và cố định bằng dây thừng - để nước không tràn vào trong xe, gây hỏng máy móc, nội thất.

Nước lũ cuồn cuộn đổ về cầu đập Ba Đa ngày 7/10 (Ảnh: Lê Duy Khắc).

Sáng 7/10, Đài Khí tượng thủy văn Thái Nguyên cho biết, trong 12 giờ qua (từ 19h ngày 6/10 đến 7h ngày 7/10), tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, phường Phan Đình Phùng có nhiều tuyến đường trung tâm là điểm ngập, như Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Nha Trang, Bến Tượng…

Ngoài ra, một số tuyến đường chính tại trung tâm các xã (phường) như: Gia Sàng, Tích Lương, Quyết Thắng, Linh Sơn, Quan Triều, An Khánh, Đại Từ, Quân Chu, Đại Phúc, La Bằng, Phú Xuyên, Điềm Thụy; Sông Công, Tân Cương, Bá Xuyên, Phổ Yên, Bách Quang… cũng xảy ra tình trạng ngập úng nặng.

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ hình ảnh các ngôi nhà bị ngập sâu trong biển nước. Có nhà nước dâng cao đến nóc, người dân rơi vào cảnh cô lập, phải trèo lên gác xép, nóc nhà trong tình trạng mất điện, sóng điện thoại chập chờn.

Chiều tối 7/10, nước nhấn chìm tầng 1 nhiều hộ gia đình ở Thái Nguyên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bơi giữa đường đi tiếp tế, sốt ruột nhìn ô tô nổi lềnh bềnh

Gần 22h, anh Lê Duy Khắc vẫn trầm mình dưới nước để mang đồ tiếp tế cho gia đình người thân đang bị ngập sâu.

“Nhiều khu vực nước dâng cao hơn 1m so với lúc 12h ngày 7/10. Ngã 5 Hoàng Ngân, nước ngập khoảng 1,5-1,6m. Tôi cao 1,7m mà nước đã ngang cằm.

Nước chảy khá xiết thành dòng ở các điểm giao cắt và có cầu. Nhà người thân của tôi năm trước không bị ngập nhưng năm nay nước đã tràn vào nhà cao hơn 1m”, anh Duy Khắc nói.

Nhiều con đường ở các khu trung tâm bị ngập sâu (Ảnh: Lê Duy Khắc).

Gần nửa đêm trên đường lội nước trở về nhà, anh Duy Khắc thấy nhiều tuyến phố chìm trong biển nước, tối om. Nhiều phương tiện ô tô, xe máy không kịp di chuyển, trôi nổi dọc hai bên đường.

Nhiều chiếc xe nước tràn vào, đèn cảnh báo tự nhấp nháy, còi báo động kêu inh ỏi. Dọc đường đi, nhiều người dân cũng đang lội nước bì bõm, dùng những chiếc thùng xốp hay chậu nhựa lớn vận chuyển đồ ăn, thức uống.

Chị Tuyết (40 tuổi, ở phường Phan Đình Phùng) cho biết, 6 năm sinh sống trong ngôi nhà gần cầu treo Bến Oánh, chưa khi nào chị thấy nước dâng cao như năm nay. So với năm 2024, năm nay mực nước lũ vào nhà chị cao gấp đôi.

“Đồ đạc trong nhà nổi lềnh bềnh. Gia đình tôi có 3 con nhỏ nên rất lo lắng. Cả đêm, vợ chồng tôi thay phiên nhau canh chừng nước dâng để có biện pháp ứng phó”, chị Tuyết chia sẻ trong tâm trạng lo lắng khi nước đã mấp mé tầng 2.

Người dân bì bõm chuyển đồ trong đêm (Ảnh: Lê Duy Khắc).

Vì nước dâng cao, vợ chồng chị Tuyết chỉ kịp chuyển bình gas lên tầng 2 để nấu nướng. Họ tích thêm ít mỳ tôm, đồ khô.

Ngôi nhà ở sát cầu Gia Bảy, ven sông Cầu của anh Đào Duy Tùng (phường Phan Đình Phùng) cũng bị ngập hơn 1m.

“Nhà tôi ở ven sông nên xây khá cao, có khu vực hầm để cất xe và trữ đồ đạc. Song hầm này đã bị ngập sâu hơn 1m. Nhiều nhà trong khu vực đã phải ở trên nóc từ đêm 6/10, bị cô lập vì xung quanh nước chảy xiết, nguy hiểm”, anh Tùng cho hay.

Theo người đàn ông này, nhiều người dân ở các phường trung tâm của Thái Nguyên đã thức suốt 2 đêm để trông chừng lũ. Nghe tin chính quyền tỉnh cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ lịch sử trên sông Cầu, cao 2-2,3m so với báo động 3, nhiều người càng thêm lo lắng.

“Tôi chỉ mong nước rút sớm, nhà mẹ tôi đã ngập lên tầng 2, nhiều hộ dân cũng đang lao đao vì nước lũ, rất khổ sở”, anh Tùng chia sẻ.