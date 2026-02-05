Không để ùn tắc kéo dài trên trục giao thông chính ở Hà Nội, TPHCM dịp Tết

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Công điện 10 của Thủ tướng về tăng cường công tác tổ chức vận tải bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội xuân năm 2026.

Nội dung công điện nêu rõ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội xuân năm 2026, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tiếp tục gia tăng, tạo áp lực lớn cho công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, nhất là vận tải hành khách công cộng để kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện tại ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu.

Các phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến đường Vành đai 3 ở Hà Nội dịp cuối năm 2025 (Ảnh: Nguyễn Hải).

“Tuyệt đối không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển; không để xảy ra hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định, phòng ngừa tai nạn giao thông dịp Tết”, Công điện của Thủ tướng nêu rõ.

Bộ Công an được giao chỉ đạo tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc, đường giao thông địa phương, các phương tiện vận tải hành khách như ô tô khách giường nằm hai tầng.

Tinh thần được Thủ tướng quán triệt là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung quyết liệt xử lý những vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, dừng, đỗ trái phép, quay đầu xe, tránh, vượt không đúng quy định...

Cùng với vận tải hành khách, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt.

Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách…

Cùng với việc bảo đảm điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, Thủ tướng lưu ý các lực lượng có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa không để phát sinh ùn tắc kéo dài khi có sự cố về giao thông trên các tuyến trục chính ra vào Thủ đô Hà Nội, TPHCM, các tuyến kết nối đến nhà ga, sân bay, bến cảng và khu vực tổ chức Lễ hội xuân...

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân trong dịp nghỉ lễ.