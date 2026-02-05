Rót hơn 34.000 tỷ đồng vào sân bay Long Thành, "ông lớn" ACV làm ăn ra sao?

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (mã chứng khoán: ACV) công bố báo cáo tài chính quý IV/2025, ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 6.800 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lãi gộp công ty đạt hơn 3.500 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp lên tới 52%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận 718 tỷ đồng, cao gấp 5 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ khoản lãi tỷ giá 459 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lãi từ các công ty liên doanh, liên kết cũng tăng mạnh 120%, đạt 173 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến lên 450 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ, do tăng chi phí sửa chữa và không được hoàn nhập dự phòng như quý IV/2024.

Kết quả, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 3.135 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ dù doanh thu tăng trưởng tích cực.

Lũy kế cả năm 2025, công ty đạt doanh thu 25.960 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế lần đầu vượt mốc 12.000 tỷ đồng, đánh dấu mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 90.918 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 14.700 tỷ đồng, giảm khoảng 11.800 tỷ đồng so với đầu năm.

Ngược lại, chi phí xây dựng cơ bản dở dang vọt lên hơn 35.400 tỷ đồng, tăng 14.530 tỷ đồng so với đầu năm. Giá trị tài sản cố định cũng tăng gấp đôi, từ 12.040 tỷ đồng lên hơn 24.700 tỷ đồng.

Công ty đang ghi nhận hơn 35.000 tỷ đồng tại các dự án đầu tư. Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 chiếm 34.190 tỷ đồng, tăng 21.444 tỷ đồng so với đầu năm và tăng hơn 10.700 tỷ đồng so với cuối quý III/2025.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của ACV đạt 20.988 tỷ đồng, tăng 22%. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 11.317 tỷ đồng, tăng 50%, chủ yếu do gia tăng các khoản phải trả ngắn hạn.

Đáng chú ý, báo cáo tài chính quý IV/2025 của ACV do ông Lê Văn Khiên, Thành viên HĐQT ký xác nhận, trong khi các báo cáo trước đó do ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT, ký.

ACV là doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong lĩnh vực hạ tầng hàng không, quản lý và khai thác 22 cảng hàng không trên cả nước, bao gồm các sân bay quốc tế trọng điểm như Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng.

Giữa tháng 1/2026, Bộ Xây dựng ban hành quyết định giao ACV tiếp tục làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.