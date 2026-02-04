Tin đồn ngoại tình làm rung chuyển ngành môi giới nhà đất Singapore

Melvin Lim và Grayce Tan là ai?

Ông Melvin Lim là đồng sáng lập kiêm CEO của PropertyLimBrothers (PLB), công ty hoạt động trong lĩnh vực môi giới, đào tạo và truyền thông bất động sản tại Singapore.

Ông được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong ngành, đặc biệt trên các nền tảng số.

Ông Melvin Lim xây dựng hình ảnh chuyên gia bất động sản gần gũi thông qua các nội dung tư vấn trên nền tảng số (Ảnh: PLB).

PLB nổi tiếng với mô hình kết hợp môi giới truyền thống và nội dung truyền thông, trong đó các video phân tích thị trường, tư vấn mua bán nhà đất của ông Lim thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Nhờ phong cách trình bày trực diện, dễ hiểu, ông xây dựng được hình ảnh chuyên gia bất động sản gần gũi, thường xuyên xuất hiện với vai trò diễn giả, huấn luyện viên cho môi giới trẻ.

Ngoài PLB, Melvin Lim còn giữ vai trò lãnh đạo tại KW Singapore, đơn vị nhượng quyền của Keller Williams, một trong những thương hiệu môi giới bất động sản lớn của Mỹ.

Việc đồng thời nắm giữ vị trí quản lý ở cả hai tổ chức giúp ông trở thành gương mặt tiêu biểu của giới môi giới Singapore trong nhiều năm qua.

Trong khi đó, bà Grayce Tan là nữ phó chủ tịch chiến lược của PLB và nổi tiếng là một KOL (người dẫn dắt dư luận) trong lĩnh vực bất động sản tại Singapore.

Trên mạng xã hội, bà sở hữu lượng người theo dõi lớn nhờ hình ảnh chuyên nghiệp, phong cách hiện đại và thường xuyên xuất hiện trong các nội dung đào tạo, truyền thông của PLB.

Grayce Tan là gương mặt có ảnh hưởng trong ngành môi giới bất động sản Singapore (Ảnh: PLB).

Trong công ty, Grayce Tan đảm nhiệm vai trò hoạch định chiến lược phát triển thương hiệu, đào tạo đội ngũ môi giới và xây dựng hình ảnh doanh nghiệp trên các nền tảng số. Bà cũng giữ vị trí Giám đốc phát triển tại KW Singapore.

Grayce Tan cũng là một trong những gương mặt đại diện của PLB trong các sự kiện ngành và hoạt động truyền thông đối ngoại.

Bê bối đời tư "chấn động" Singapore

Các nghi vấn liên quan đến hai nhân vật trên không xuất phát từ truyền thông chính thống, mà bắt nguồn từ các diễn đàn trực tuyến như Reddit và các nhóm trò chuyện riêng. Sau đó, câu chuyện nhanh chóng lan sang các nền tảng mạng xã hội khác, kèm theo nhiều suy đoán và bình luận trái chiều.

Theo đó, những tin đồn bắt đầu xuất hiện từ khoảng ngày 25/1, từ một video ngắn và các đoạn âm thanh được chia sẻ trong các nhóm, liên quan đến một sự việc được cho là xảy ra trong văn phòng PLB.

Video được cho là ghi lại cảnh hai người rời khỏi cùng một phòng làm việc sau thời điểm nhất định, kèm theo âm thanh vọng ra từ bên trong. Từ những chi tiết này, nhiều tài khoản mạng xã hội đã ghép nối hình ảnh, bối cảnh và thời gian để suy đoán về mối quan hệ ngoại tình giữa hai lãnh đạo công ty.

Bên cạnh video, mạng xã hội còn chia sẻ ảnh chụp màn hình được cho là từ nhóm nội bộ, trong đó ông Melvin Lim đề cập đến việc “phạm sai lầm cá nhân” và quyết định rút khỏi vai trò lãnh đạo để công ty ổn định hoạt động.

Tuy nhiên, các nội dung lan truyền này chủ yếu là suy đoán từ cộng đồng mạng, chưa được xác nhận độc lập từ nguồn chính thức.

Những hình ảnh cá nhân công khai trước đó của hai nhân vật cũng bị lan truyền kèm theo các bình luận so sánh, suy diễn (Ảnh: Facebook Grayce Tan).

Sau khi tin đồn bùng lên, một số tài khoản mạng xã hội cá nhân của hai nhân vật được chuyển sang chế độ riêng tư, trong khi thông tin giới thiệu của họ trên website công ty bị gỡ bỏ, càng khiến câu chuyện thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Theo The Straits Times, PLB đã xác nhận việc ông Melvin Lim và bà Grayce Tan rút khỏi vai trò lãnh đạo tại công ty. Đồng thời, cả hai cũng từ chức tại KW Singapore.

Trong thông báo gửi truyền thông, PLB nhấn mạnh quyết định này nhằm “bảo vệ lợi ích của công ty, đội ngũ nhân sự và các đối tác”, trong bối cảnh dư luận đang tập trung mạnh vào đời sống cá nhân của lãnh đạo thay vì hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Từ bê bối cá nhân đến tiếng xấu cả ngành nghề

Điểm đáng chú ý của vụ việc, theo Mothership.sg, không nằm ở bản chất đúng sai của những cáo buộc chưa được kiểm chứng, mà ở cách câu chuyện bị “kéo giãn” từ phạm vi cá nhân sang hình ảnh doanh nghiệp và thậm chí là cả ngành nghề.

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt ảnh chụp màn hình, suy đoán và bình luận cảm tính xuất hiện trên mạng xã hội. Từ một câu chuyện đời tư, vụ việc nhanh chóng được đặt trong lăng kính đạo đức lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội của người đứng đầu.

Một số ý kiến cho rằng, với vị thế là các KOL trong ngành môi giới bất động sản, đời sống cá nhân của lãnh đạo PLB khó có thể tách rời hoàn toàn khỏi hình ảnh thương hiệu mà họ đại diện.

Ngược lại, nhiều quan điểm khác cảnh báo việc dư luận “xét xử” dựa trên tin đồn có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm, làm mờ ranh giới giữa thông tin xác thực và suy đoán.

Trên các diễn đàn, nhiều bình luận cho rằng vụ bê bối này “không gây bất ngờ”, bởi ngành môi giới thường được một bộ phận dư luận xem là nhạy cảm về đạo đức, thường gắn với hình ảnh hoa hồng cao, lối sống phô trương và áp lực chốt giao dịch.

Các chuyên gia truyền thông gọi đây là “hiệu ứng sừng” (horn effect), khi một hình ảnh tiêu cực của cá nhân đủ sức phủ bóng lên toàn bộ lĩnh vực. Chỉ cần một vụ việc nổi cộm, những bức xúc âm ỉ liên quan đến tính minh bạch, quyền lợi khách hàng hay văn hóa hành nghề lập tức bị khơi lại.

Ông Jose Raymond, Giám đốc điều hành công ty tư vấn SW Strategies, nhận định trên Mothership.sg rằng, việc quy kết hành vi cá nhân cho cả ngành là thiếu công bằng.

Theo ông, môi giới bất động sản là lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt, nơi phần lớn người làm nghề đang nỗ lực tuân thủ quy định và bảo vệ quyền lợi khách hàng.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận thực tế khi chỉ cần một bê bối lớn, công chúng sẽ lập tức đặt lại câu hỏi về đạo đức nghề nghiệp của toàn bộ giới môi giới, đặc biệt trong bối cảnh mạng xã hội khuếch đại cảm xúc và quan điểm tiêu cực.

Vụ việc tại PLB được xem là phép thử đối với cách các doanh nghiệp Singapore xử lý khủng hoảng liên quan đời sống cá nhân của lãnh đạo.

Việc các cá nhân liên quan rút khỏi vị trí điều hành được nhìn nhận như nỗ lực tách bạch giữa hành vi cá nhân và lợi ích tổ chức, dù chưa thể xoa dịu hoàn toàn làn sóng tranh luận.