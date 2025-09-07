Gia đình gần 70 người ở Hà Nội họp mặt mỗi năm, tự may áo, có kịch bản

Đại gia đình gần 70 người hát vang trong ngày Quốc khánh

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, mạng xã hội bất ngờ “bùng nổ” với một đoạn clip dài chưa đầy hai phút với sự góp mặt của gần 70 thành viên của một đại gia đình, từ các cụ ông, cụ bà, bố mẹ cho tới con cháu nhỏ tuổi. Trong clip, họ đồng loạt mặc áo dài truyền thống, cầm cờ Tổ quốc và hát vang ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng”.

Đại gia đình Hà Nội cùng hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" (Video: Nhân vật cung cấp).

Một người để lại bình luận: “Ở thành phố, nhiều gia đình giờ còn khó ngồi ăn với nhau một bữa. Vậy mà cả đại gia đình này lại có thể đồng phục áo dài, cùng hát, cùng cười. Tôi xem mà thấy ấm áp vô cùng”, một người khác viết.

Một trong những nhân vật đứng sau sự kiện này là chị Vũ Thanh Thủy (SN 1987, Hà Nội), thế hệ F2 trong dòng họ Vũ. Không theo nghề tổ chức sự kiện, nhưng suốt nhiều năm nay, chị vừa xây dựng kịch bản, sắp xếp nội dung và truyền cảm hứng cho cả nhà cùng tham gia.

Chị Thủy kể, năm nay ngày họp họ Vũ tình cờ rơi vào dịp Quốc khánh 2/9 nên cả gia đình đã cùng ghi lại một bài hát, không ngờ đoạn video lại lan tỏa trên mạng.

Tuy nhiên, đoạn hát tập thể này chỉ là một phần rất nhỏ nằm trong một chương trình gia đình được tổ chức công phu, bài bản.

Toàn bộ áo dài truyền thống nam - nữ đều được "khối thợ may" trong gia đình tự chuẩn bị (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Thủy tiết lộ, trong phần khai mạc chương trình họp họ năm nay, các MC - đều là thành viên trong gia đình - lần lượt đọc lời tri ân gửi đến từng “khối” tham gia tổ chức như "khối thợ may" là những người dành nhiều tháng chuẩn bị áo dài cho cả họ, "khối décor" phụ trách trang trí, thiết kế không gian tiệc, góc check-in.

Ngoài ra còn có "khối nội dung" xây dựng kịch bản, dẫn dắt chương trình, "khối hậu cần" âm thầm chuẩn bị, hỗ trợ phía sau, "khối tài trợ" là những thành viên chi mạnh nhất để biến kịch bản thành hiện thực, "khối đại đoàn kết gia đình" thì vinh danh tất cả thành viên, từ lớn đến nhỏ.

Sự phân chia rõ ràng ấy không chỉ giúp buổi họp họ diễn ra trôi chảy mà còn tạo cảm giác ai cũng là một mắt xích quan trọng, góp phần duy trì bầu không khí đoàn kết trong đại gia đình.

Chị Thủy (bên phải) cùng người cháu gái đảm nhận vai trò MC dẫn dắt toàn chương trình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thực tế, đằng sau đoạn clip chỉ vài phút là cả một quá trình chuẩn bị dài hơi. Các thành viên trong họ Vũ đã bắt đầu bàn bạc từ nhiều tháng trước, lên kịch bản chương trình, may đồng phục, tập hợp nhân sự. Nhưng quan trọng hơn cả, theo lời chị Thủy, là tinh thần tự nguyện và háo hức của từng người. “Không ai ép buộc ai cả. Mọi người đều mong chờ ngày này như một dịp hội lớn”, chị Thủy nói.

15 năm gắn kết đại gia đình

Nếu đoạn clip trong dịp Quốc khánh giúp sự kiện gia đình được nhiều người biết đến, thì hành trình 15 năm tổ chức họp họ đều đặn mới chính là nền tảng tạo nên bản sắc.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2010, khi đó, gia đình họ Vũ bắt đầu tạo ra một mâm cơm thịnh soạn mà cả nhà có thể quay quần bên nhau, chia sẻ những câu chuyện rôm rả.

Chính sự vui vẻ, đầm ấm ấy đã gieo vào lòng các thành viên một ý nghĩ: “Sao không biến việc này thành truyền thống hàng năm?”. Và từ đó, họ Vũ bắt đầu duy trì họp họ đều đặn, mỗi năm một lần vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 8, như một ngày hội riêng.

Sau vài năm đầu, họ Vũ bắt đầu “nâng cấp” cách tổ chức. Có năm, các gia đình nhỏ phải chuẩn bị tiết mục văn nghệ, năm khác, lại có phần thi trò chơi cả kiến thức lẫn thể lực Năm 2017 đánh dấu mốc quan trọng nhất khi các thế hệ F1 bàn giao việc tổ chức họp họ cho F2.

“Khi đó, gia đình làm một buổi lễ bàn giao, thế hệ F2 chúng tôi được trao quyền toàn diện để quản lý quỹ và tổ chức chương trình. Năm đó, gia đình còn làm hẳn một clip nhạc chế giới thiệu đội ngũ F2 và tung lên mạng xã hội, nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Cứ thế, mỗi năm một chút, chương trình lại thêm phần bài bản. Có khi chúng tôi còn họp trước cả 2-3 tháng, giống như đang “chạy deadline” (hạn chót) cho sự kiện lớn vậy”, chị Thủy chia sẻ.

Không chỉ ngày họp họ, vào dịp lễ tết hay giỗ chạp, gia đình họ Vũ cũng luôn quây quần đông đủ. Mỗi sự kiện đều được chuẩn bị chu đáo, tạo thành những dấu ấn khó quên.

Lễ mừng thọ, mừng xuân kết hợp với "lễ cưới" bất ngờ của đại gia đình họ Vũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ví dụ như lễ thượng thọ của ông Vũ Tất Cường và bà Đỗ Thị Thanh (bác của chị Thủy) vào năm 2024. Khi biết ngày này trùng với kỷ niệm ngày cưới, con cháu đã bí mật chuẩn bị một “lễ cưới” đặc biệt cho ông bà. Khoảnh khắc bà Thanh bật khóc vì lần đầu tiên được khoác váy cưới, đội lúp cô dâu, trở thành ký ức xúc động với cả đại gia đình.

Trước đó, năm 2020, dịp kỷ niệm 10 năm họp họ, gia đình tổ chức chương trình trò chơi “Ký ức gia đình họ Vũ”. Những câu hỏi xoay quanh chuyện xưa của dòng họ đã giúp các thành viên vừa ôn lại kỷ niệm, vừa hiểu thêm về truyền thống và gắn bó hơn với gia đình.

"Gia đình là số 1"

Theo chị Vũ Thanh Thủy, bí quyết để duy trì những buổi họp họ rộn ràng, đồng phục chỉnh tề và kịch bản bài bản suốt 15 năm qua không nằm ở tiền bạc hay sự hoành tráng, mà chính là sự gắn kết, đồng lòng và tình yêu gia đình.

Ngay từ thời F1, các thành viên họ Vũ đã thống nhất mức đóng góp để mọi người đều có thể tham gia. Ban đầu, mức quỹ chỉ khoảng 120.000 đồng/người/năm, tính từ trẻ nhỏ đến người già, tất cả đều như nhau. Khi thế hệ F2 tiếp quản và chuyển địa điểm tổ chức ra nhà hàng, quỹ được nâng lên 200.000 đồng/người/năm.

Khoản quỹ chung còn được gia đình sử dụng cho nhiều mục đích như tặng quà cho các cháu F3 trước thềm năm học mới, khen thưởng cuối năm hoặc thăm hỏi, động viên những người bị ốm đau...

Với những sự kiện lớn như kỷ niệm 10 năm hay 15 năm, gia đình lại kêu gọi thêm sự chung tay của những người khá giả hơn. “Ai có điều kiện thì góp thêm, không ép buộc. Điều quý giá nhất là ai cũng sẵn sàng đồng hành để chương trình được chu toàn. Vì anh chị em đều chung quan điểm: Gia đình là số 1!”, chị Thủy chia sẻ.

Ngoài chuyện tài chính, sự phân chia công việc rõ ràng cũng là yếu tố then chốt. Gia đình có nhiều người làm ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Thế là mỗi “khối” được giao một nhiệm vụ, giống như một công ty thu nhỏ, ai cũng có thể phát huy được thế mạnh của mình.

Người lo may đồng phục gia đình, người phụ trách décor, người dựng clip, làm nội dung, MC, người lo khâu hậu cần. Nhờ vậy, mỗi thành viên đều thấy mình có vai trò quan trọng, và chính điều đó tạo ra sức mạnh tập thể.

Một lợi thế nữa là hầu hết thành viên đều sinh sống tại Hà Nội nên việc tập trung, bàn bạc, phân chia công việc trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ cần một buổi họp nhỏ hay vài tin nhắn trong nhóm chat, mọi kế hoạch đã có thể hình thành.

Không chỉ ngày họp họ, lễ, tết... gia đình còn thường xuyên tổ chức các chuyến du lịch cùng nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước bình luận đây là “gia đình ăn chơi nhất Vịnh Bắc Bộ”, chị Thủy chia sẻ: “Thực ra so với nhiều gia đình, chúng tôi cũng bình thường thôi. Khác biệt duy nhất là chúng tôi làm mọi thứ có tổ chức, có kịch bản rõ ràng, thay vì chỉ tụ tập ăn một bữa cơm. Chính điều đó tạo nên sự mới mẻ”.

Với chị, những buổi họp họ không chỉ là ngày hội của đại gia đình mà còn là liều thuốc tinh thần, giúp mỗi người trong gia đình sống chậm lại và nhắc nhớ rằng giữa nhịp sống hiện đại vội vã, vẫn còn những sợi dây tình cảm không thể thay thế.

Các thành viên có thành tích học tập xuất sắc được đi dưới rừng cờ và trao thưởng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một trong những điều khiến chị Thủy tự hào nhất là tinh thần của thế hệ F3, F4. Nếu như trước đây các bạn nhỏ chỉ đứng ngoài quan sát, thì nay lại chủ động xin tham gia, góp sức. Có em tự rủ nhau tập hát, tập nhảy để biểu diễn tặng đại gia đình. Có em lớn hơn thì xung phong quay clip, thậm chí nghĩ thêm ý tưởng trò chơi mới.

Cũng nhờ cách tổ chức như một “doanh nghiệp” gia đình, thế hệ trẻ học được nhiều kỹ năng như làm việc nhóm, lên kế hoạch, tự tin đứng trên sân khấu. Những điều đó vô tình trở thành hành trang quý báu khi các em bước ra ngoài xã hội.