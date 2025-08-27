14h ngày 27/8, tầng 4 của một quán kem trên đường Thanh Niên (Tây Hồ, Hà Nội), nơi có góc nhìn trực diện ra Hồ Tây và đoạn đường đoàn diễu binh sẽ đi qua, đã được đặt kín từ nhiều ngày trước.

Ông Ngô Văn Tám (70 tuổi, Hải Phòng) cùng 10 người trong đại gia đình đến từ 10h sáng để ổn định chỗ ngồi, sẵn sàng theo dõi buổi Sơ duyệt. “Chỗ này chúng tôi đặt trước cả tuần trên fanpage của quán. Chủ quán nói hôm nào cũng kín, không nhanh là hết”, ông Tám cho biết.

Gia đình 3 thế hệ chi chục triệu đồng giữ chỗ xem diễu binh (Ảnh: Hải Yến).

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, giá chỗ ngồi tầng 4 của quán là 800.000 đồng/người cho 8 tiếng. Mỗi suất bao gồm chỗ ngồi và một phần ăn. Tính tổng, gia đình ông Tám chi hơn 10 triệu đồng chỉ để theo dõi buổi Sơ duyệt này.

Gia đình ông từ Hải Phòng ra Hà Nội từ trưa hôm trước để tiện di chuyển từ sáng sớm, tránh các tuyến đường bị phong tỏa.

“Chúng tôi lên từ hôm qua, sợ hôm nay cấm đường, tắc đường nên đã dậy chuẩn bị từ 5h sáng. Đây là dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của đất nước nên cả gia đình ai cũng háo hức, đặc biệt là các bạn nhỏ”, chị Ngô Thị Hoài Thương (38 tuổi) - con gái ông Tám - chia sẻ.

Trong ba lô của chị là xôi khúc, gà rán, nước uống, khăn giấy…

Đại gia đình đã chuẩn bị rất kỹ cho sự kiện lần này (Ảnh: Hải Yến).

“Cả nhà xác định sẽ "cố thủ" ở đây đến tối để theo dõi trọn vẹn buổi sơ duyệt, nên tôi chuẩn bị sẵn đồ ăn, phòng khi có người đói hoặc mệt”, chị nói, tay lôi hộp bánh ra chia cho lũ trẻ.

Với ông Tám, chuyến đi này không đơn thuần là đi xem một sự kiện. “Xem qua tivi thì rõ, nhưng không cảm nhận được không khí. Tôi muốn các cháu được nghe tiếng xe quân sự. Đó là cảm giác không màn hình nào truyền tải được”, ông nói.

Chủ quán kem cho biết: “Hai tuần nay, chỗ ngồi các tầng có tầm nhìn tốt đã kín. Có người hỏi đặt từ đầu tháng 8. Có những người tình nguyện chi nhiều tiền hơn để có chỗ ngồi đẹp nhưng vì đến sau nên chúng tôi cũng đành phải từ chối”.

Giữa lúc tiếng loa điều phối cấm đường của cảnh sát vang đều trên các trục phố, tại ban công tầng 4, đại gia đình ông Minh đã ổn định vị trí. Mỗi người một chiếc điện thoại, sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc mà họ tin sẽ trở thành ký ức khó quên.

“Tôi muốn sau này các cháu có một kỷ niệm thật đẹp với dân tộc, không phải chỉ qua sách vở, mà bằng chính những gì mắt thấy tai nghe”, ông Tám tự hào nói.