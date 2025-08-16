Gia đình đông con lập bảng phân công chăm mẹ 82 tuổi gây sốt

Cách đây không lâu, mạng xã hội lan truyền một bức ảnh cụ bà tóc bạc phơ ngồi giữa, xung quanh là 10 người phụ nữ, ai cũng nở nụ cười rạng rỡ. Không ít người trầm trồ khi xem, đồng thời để lại bình luận khen ngợi gia đình "đông con, nhiều phúc".

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, cụ bà trong ảnh là Nguyễn Thị Trường (82 tuổi), sống ở xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh). Khác với suy nghĩ của nhiều người, trong bức ảnh chỉ có 9 người phụ nữ là con gái ruột của cụ Trường, người còn lại là con dâu.

Cụ Trường bên 9 người con gái và một con dâu (thứ 5 từ trái sang) (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chị Mai Thị Trung - người con thứ 5 của cụ Trường - cho biết, mẹ chị sinh được 11 người con, gồm 2 con trai và 9 con gái. Anh cả không may qua đời khi còn rất trẻ, hiện gia đình chỉ còn một anh trai và các cô em gái.

"Các anh em của tôi tên là Trọng, Kính, Thiện, Trung, Thành, Sâm, Nhung, Tuyết, Nguyệt, Nga. Anh Kính lớn nhất, năm nay 58 tuổi, em út 40 tuổi. Một em gái định cư nước ngoài, một em gái ở TPHCM, còn lại đều sống ở Kỳ Khang. Gia đình chỉ có một chị dâu nên chúng tôi thương chị như ruột thịt", chị Trung kể.

Cha chị Trung - một cán bộ ngành y - mất cách đây 8 năm. Mẹ chị trước kia làm ruộng, tần tảo nuôi các con khôn lớn.

Nhắc lại những năm tháng khó khăn, chị bồi hồi: "Ngày xưa, nhà 12 người mà chỉ có một gian nhỏ, mọi người ngủ chung, ăn uống kham khổ. Có khi không có cơm, phải ăn ngô, ăn khoai. Nghèo nhưng cha mẹ vẫn cố gắng cho các con ăn học nên người".

Lịch trực chăm mẹ rõ ràng, chu đáo của anh em chị Trung khiến nhiều người thích thú (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hiện cụ Trường sức khỏe ổn định, có thể tự chăm sóc bản thân, vẫn làm được những việc nhẹ trong nhà. Bà sống trong căn nhà riêng để thờ chồng. Các con đều lập gia đình nhưng sống cùng xã nên thường xuyên qua chăm sóc, trò chuyện với mẹ.

Không chỉ vậy, con trai cả của cụ Trường còn lập hẳn lịch trực để anh chị em thay phiên ở bên mẹ mỗi ngày. Bảng phân công ghi rõ tên, số điện thoại, ngày trực kèm những lời nhắn gửi đầy tình cảm.

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, bảng phân công đặc biệt này đã khiến nhiều người bất ngờ và thích thú. Không ít bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách anh em trong gia đình duy trì lịch trực chăm mẹ chu đáo, khoa học.

Nhiều người khen đây là minh chứng sống động cho tình cảm gắn bó, yêu thương và trách nhiệm của những người con dành cho đấng sinh thành.

"Chúng tôi thay phiên ở cùng mẹ mỗi đêm, duy trì việc này đã 2 năm. Mẹ còn khỏe nhưng đã lớn tuổi, ở cạnh mẹ chúng tôi mới thấy yên tâm", chị Trung nói.

Hình ảnh vợ chồng cụ Trường và đầy đủ con cái, dâu rể (Ảnh: Facebook nhân vật).

Gia đình cụ Trường không chỉ đông con mà cháu cũng rất đông. Con trai cụ Trường có 10 người con, các con gái cũng 5-6 con, ít nhất cũng 4 con. Vì vậy, cụ Trường hiện có đến mấy chục cháu, chắt.

"Mỗi dịp Tết hay giỗ chạp, nhà tôi đông vui lắm. Chúng tôi phải đặt mâm cỗ chứ nấu không xuể (cười)", chị Trung chia sẻ.

Ở làng quê, người ta vẫn nói "đông con hơn đông của". Với cụ Trường, tài sản quý giá nhất không phải của cải vật chất mà là tình cảm sum vầy, đùm bọc, yêu thương giữa các thành viên. Ngôi nhà nhỏ của bà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, trở thành hình ảnh ấm áp lay động hàng triệu trái tim.