Gia đình nữ cảnh sát đặc nhiệm vượt hơn 200km cổ vũ cho con gái diễu binh

Cả gia đình nữ cảnh sát đặc nhiệm vượt hơn 200km cổ vũ cho con gái

Từ trưa 29/8, dòng người từ khắp nơi đã đổ về trung tâm Hà Nội để chờ đón xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, tạo nên khung cảnh náo nức, rộn ràng.

Tại phố Cửa Nam, anh Lê Đình Thực (51 tuổi, Thanh Hoá) cùng vợ và hai con vượt hơn 200km để kịp có mặt. Lý do đặc biệt khiến gia đình anh háo hức là cô con gái Lê Thị Tường Vy (19 tuổi), sinh viên Học viện Cảnh sát PCCC, sẽ tham gia trong khối diễu hành nữ cảnh sát đặc nhiệm.

Gia đình anh Thực từ Thanh Hóa ra Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

"Chúng tôi tự hào và xúc động khi con gái được góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước. Tôi chỉ mong con thật tự tin, mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ để xứng đáng với màu áo mà mình khoác lên", anh Thực chia sẻ.

Theo anh Thực, đêm nay, cả gia đình sẽ ngủ lại trên vỉa hè phố Cửa Nam, quyết giữ chỗ đẹp để sáng mai có thể cổ vũ cho con.

Mẹ vượt ngàn cây số cổ vũ con trai diễu binh, "thưởng" bún đậu khi con trở về

Trong dòng người đứng chờ bên vỉa hè đường Trần Phú (Hà Nội), chị Mai Hoa đến từ Lâm Đồng, không giấu nổi niềm tự hào khi con trai tham gia diễu binh trong Khối nam sĩ quan Cảnh sát gìn giữ hòa bình. Từ sau Tết, anh đã xa nhà để bước vào những ngày huấn luyện nghiêm ngặt.

"Tôi nhớ con lắm nhưng tôi luôn động viên để con yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Việc con được vinh dự góp mặt trong đội hình diễu binh tại Thủ đô là niềm tự hào lớn lao của cả gia đình", chị Hoa xúc động chia sẻ.

Người mẹ rưng rưng vì nhiều tháng không gặp con (Ảnh: Gia An – Phạm Hồng Hạnh).

Theo dõi các buổi hợp luyện qua báo chí, người mẹ nhiều lần hồi hộp đến mất ngủ. Khi tận mắt chứng kiến khung cảnh rộn ràng nơi phố phường Hà Nội, chị vẫn không khỏi ngỡ ngàng.

"Không khí tưng bừng, náo nhiệt và thiêng liêng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều", chị nói.

Khi được hỏi có điều gì muốn nhắn gửi tới con trai, chị Hoa nghẹn ngào: "Mẹ chúc con và đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khi về nhà, mẹ sẽ thưởng món bún đậu con thích nhất".

Chị Mai khoe hình của con trai Nam Khánh, tham gia diễu binh (Ảnh: Gia An – Phạm Hồng Hạnh).

Xúc động khoảnh khắc cựu chiến binh ngắm "vẻ đẹp của hòa bình"

Trên tuyến đường Hùng Vương, hàng nghìn người cũng đã cắm chốt từ sớm. Dù mưa lất phất, không khí vẫn rộn ràng, đầy nhiệt huyết. Người dân ngồi san sát, khoác áo mưa mỏng, che ô tạm bợ nhưng vẫn hát vang những ca khúc cách mạng.

Xen giữa dòng người là những mái đầu bạc phơ của các cựu chiến binh, lặng lẽ chờ giây phút thiêng liêng của Tổ quốc. Trong số đó có cụ Lương Mạnh Thi (Nam Định cũ, nay là Ninh Bình), hơn 90 tuổi, từng trực tiếp tham gia lễ diễu hành tại Quảng trường Ba Đình năm 1960. Dù tuổi cao, giọng ông vẫn sang sảng, đầy khí thế khi nói về ký ức và cảm xúc của mình.

"Ngày ấy tôi là người lính trẻ, còn hôm nay tóc đã bạc trắng, nhưng tình yêu nước, niềm tin vào quân đội và đất nước thì không bao giờ phai", cụ Thi tự hào nói.

Cựu chiến binh Lương Mạnh Thi (bên trái) đứng cùng đồng đội (Ảnh: Lê Phương Anh).

Đứng cạnh cụ Thi là đồng đội cũ, ông Lê Hồng Tư (Quảng Ninh), người từng trải qua 81 ngày đêm khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị.

Ông tự hào chia sẻ: "Chúng tôi từng vào sinh ra tử, nay lại được ngồi bên nhau, ngắm nhìn đất nước trong thời bình, chứng kiến sự đổi thay, phát triển. Hòa bình thật đẹp, thật đáng trân quý".

Không xa đó, anh Nguyễn Văn Mạnh (Phú Xuyên, Hà Nội) gây chú ý khi mang theo bức ảnh của liệt sĩ - người chồng đầu tiên của mẹ anh, hy sinh từ năm 1967. Năm nay mẹ anh đã hơn 80 tuổi, sức khỏe yếu nên không thể có mặt.

Cầm bức ảnh, anh xúc động nói: "Tôi muốn đưa ông đi cùng, để ông thấy sau những hy sinh gian khổ, hôm nay đất nước đã hòa bình, ấm no. Để ông biết rằng sự hy sinh của thế hệ trước chưa bao giờ bị lãng quên".

Xúc động khoảnh khắc anh Nguyễn Văn Mạnh mang di ảnh của người thân - liệt sĩ hy sinh từ năm 1967 - tới buổi tổng duyệt (Ảnh: Hữu Khoa).

Cũng trong dòng người ấy là cặp vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Trọng Tăng - Lê Thị Mai (Long Biên, Hà Nội). Cả hai từng cùng nhập ngũ khi mới 18 tuổi, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Lần này, ông bà đưa theo cháu nội để cháu hiểu thêm về truyền thống và tinh thần yêu nước của cha ông.

Bà Mai xúc động: "Chúng tôi từng dự lễ diễu binh mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TPHCM. Hôm nay, ở Thủ đô, cảm xúc lại dâng trào. Dù tuổi cao, nhưng chúng tôi vẫn muốn cùng con cháu chứng kiến thời khắc này. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao".