Gia cảnh nữ sinh Hà Nội bị tài xế cố tình kéo lê gây tử vong thương tâm

Sau sự ra đi đột ngột của con gái, ngôi nhà nằm sâu trong ngách nhỏ ở xóm Giếng (xã Phú Xuyên, Hà Nội) của vợ chồng anh Nguyễn Văn Dư và chị Đào Thị Ngọc Liên bao trùm bầu không khí buồn bã. Các bức tường xám ngoét chưa được quét sơn càng khiến khung cảnh thêm phần u ám.

Sáng 13/9, nữ sinh Nguyễn Đào Hà Anh (SN 2009) - con gái đầu của vợ chồng anh Dư - điều khiển xe máy điện mang BKS 29AX-012.xx, không may va chạm với xe bồn. Vụ tai nạn khiến em bị thương nặng và tử vong sau đó.

Gia cảnh của nữ sinh Hà Nội bị xe bồn đâm tử vong (Video: Trần Thành Công - Nguyễn Ngoan - Cẩm Tiên).

Tài xế điều khiển ô tô trong sự việc là Đinh Văn Long (51 tuổi, trú xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) khai, cố ý kéo lê để nạn nhân tử vong, với mục đích không phải bồi thường.

Cuộc gọi đột ngột báo tin con gái gặp nạn

Bên bàn thờ con gái, vợ chồng anh Dư - chị Liên thất thần sau khi tai hoạ ập xuống với gia đình. Nữ sinh ra đi trong lúc tương lai rộng mở phía trước khiến cả nhà chưa thể gượng dậy sau nỗi đau.

Nhìn bức di ảnh cháu gái, bà Phùng Thị Xuân (bà nội của nạn nhân) nghẹn ngào kể, 9h ngày 13/9, Hà Anh thức dậy. Do mất điện, nữ sinh dự định mang theo quần áo và cặp sách qua trường ngồi cho mát.

Trước khi ra ngõ, Hà Anh còn dặn: “Bà cắm hộ cháu nồi cơm”. Lo đường đến trường có nhiều phương tiện giao thông, bà Xuân không quên dặn cháu nội: “Cháu nhớ đội mũ bảo hiểm, đi lại cẩn thận”.

Bà Xuân bật khóc nghẹn ngào khi kể về đứa cháu tội nghiệp (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Sang nhà hàng xóm ngồi được 10 phút, thấy trong lòng bất an, bà Xuân vội vàng quay về. Đến đầu ngõ, thấy 2 người đứng trước cổng, người phụ nữ hỏi thăm mới biết Hà Anh bị tai nạn.

"Đến 12h, biết Hà Anh không qua khỏi, chân tay tôi rụng rời. Trong vài tiếng, tôi mất đứa cháu gái hiền lành, ngoan ngoãn”, bà Xuân nghẹn giọng, đưa tay gạt dòng nước mắt.

Ba ngày đã trôi qua từ khi con gái qua đời, người mẹ thấp thỏm, cả đêm không thể chợp mắt.

Người mẹ cho biết, sáng hôm xảy ra sự việc, chị đang làm việc ở xưởng dệt thì nhận được cuộc gọi báo tin con gái gặp tai nạn tại hầm chui ở nút giao Vạn Điểm, cách nhà 2km. Tá hỏa chạy ra hiện trường, nhìn thấy xe đạp điện không hư hại nhiều, chị đinh ninh Hà Anh bị thương nhẹ.

“Nghe người dân nói tình trạng của cháu rất nặng, tôi rất lo lắng. Được chuyển kịp thời từ Bệnh viện Phú Xuyên lên Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu, gần 12h, cháu không qua khỏi. Lúc nhìn thấy con lần cuối trong lễ khâm liệm, tôi gần như ngã quỵ”, chị Liên nghẹn ngào.

Chị Liên không kìm nén được xúc động vì thương con (Ảnh: Trần Thành Công).

Nhắc đến Hà Anh, chị không cầm được nước mắt khi nhớ về hình ảnh cô con gái hiếu thảo, ngoan ngoãn, chi tiêu tiết kiệm vì thương bố mẹ vất vả.

Chị còn nhớ như in khoảnh khắc Hà Anh vui mừng gọi điện khoe với mẹ đã trúng tuyển vào trường THPT Tân Dân cách đây 1 tháng. Niềm vui nhập học chưa kịp trọn vẹn, vừa đi học được một tuần, con gái đã ra đi sau biến cố thương tâm.

"Con gái từng tâm sự thích học các môn xã hội Văn - Sử - Địa. Bây giờ, ước mơ đó cũng là chuyện dang dở. Nuôi con khôn lớn, bố mẹ đặt biết bao nhiêu hy vọng, bây giờ lại đối diện cảnh chia ly mãi mãi", chị buồn bã nói.

Gia cảnh của gia đình

Vợ chồng chị Liên kết hôn năm 2009. Hàng ngày, anh Dư làm thợ mộc, còn chị Liên làm ở xưởng dệt dây. Thu nhập bấp bênh nhưng hai vợ chồng vẫn cố gắng chắt chiu, vun vén để lo cho gia đình.

Thời gian đầu sau khi kết hôn, anh chị sống trong căn nhà cũ. Qua nhiều mùa mưa nắng, mái ngói xuống cấp, tường bong tróc, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Căn nhà chưa được quét sơn của vợ chồng anh Dư (Ảnh: Trần Thành Công).

Năm 2017, vợ chồng chắt chiu, vay mượn người thân và ngân hàng để xây căn nhà mới kiên cố hơn. Kinh tế eo hẹp khiến tường nhà vẫn chưa được quét sơn. Đến nay, khoản tiền nợ chưa được trả hết.

Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hà Anh luôn chịu khó học tập, làm việc nhà và đỡ đần bố mẹ.

Chị Liên cho biết, sau khi tham gia kỳ thi tuyển vào THPT, con gái bày tỏ mong muốn đi làm thêm để trang trải chi phí học tập. Tuy gia đình không khá giả, bố mẹ muốn Hà Anh dành thời gian tập trung cho việc học, không phải vất vả quá sớm.

"Hà Anh tự đi phỏng vấn, được nhận vào làm nhân viên tại quán ăn gần nhà. Làm ca tối từ 17h đến 22h30, cháu được trả 70.000 đồng/buổi. Tôi thường xuyên nhắc con phải giữ sức khoẻ, ưu tiên việc học ở trường lên hàng đầu", chị Liên cho biết.

Hà Anh ra đi khi giấc mơ học tập còn dang dở (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Cách đây 2 tuần, nữ sinh nhận được tháng lương đầu tiên. Hà Anh khấp khởi niềm vui, biếu bố mẹ 400.000 đồng, cho em gái 50.000 đồng, tặng bà nội 100.000 đồng ăn trầu.

"Con cho tiền, cả nhà không nỡ tiêu. Tôi tâm niệm giữ hộ, sẽ đưa lại cho cháu khi cần. Từ hôm xảy ra sự việc, nghĩ đến những đồng tiền con biếu, tôi càng xót xa. Buổi tối, không còn hình ảnh con gái quấn quýt bên đứa em, nhà cửa thêm trống vắng và lạnh lẽo", người mẹ trải lòng.

Thương cô bé ngoan ngoãn không may gặp tai nạn thương tâm, những ngày qua, bà con làng xóm liên tục đến động viên gia quyến, hy vọng bố mẹ của nạn nhân sớm vượt qua được nỗi đau.

Được biết, sau vụ tai nạn, gia đình tài xế đã đến thắp hương, chia buồn. Tuy nhiên, họ chưa có bất cứ động thái nào liên quan đến việc bồi thường.

"Gia đình mong mỏi và tin tưởng vào pháp luật nghiêm minh sẽ lấy lại công bằng cho con gái. Hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, chưa có kết luận nên không biết hướng giải quyết sẽ như thế nào", mẹ của nạn nhân bày tỏ.

Như Dân trí đã thông tin, sau khi gây ra vụ tai nạn khiến nữ sinh Hà Anh qua đời, tài xế Đinh Văn Long đã ra đầu thú. Kết quả xét nghiệm cho thấy Long không sử dụng rượu bia, ma túy.

Cơ quan công an nhận định hành vi của Long đặc biệt tàn nhẫn, vô nhân đạo. Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.