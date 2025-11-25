Bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt Tạ Văn Duyên

Ngày 25/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của đơn vị vừa chủ trì bắt giữ đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt.

Đối tượng Tạ Văn Duyên bị bắt sau thời gian dài lẩn trốn (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, qua công tác điều tra, truy nã, truy tìm, khoảng 21h ngày 23/11, tại Cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng; Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay bắt giữ thành công đối tượng Tạ Văn Duyên (SN 1981, trú xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La).

Duyên là đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ điều tra, năm 2024, đối tượng Tạ Văn Duyên móc nối, câu kết với Trần Công Thụy (SN 1979), trú xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình (trước kia là xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) tổ chức đường dây mua bán trái phép các chất ma túy từ tỉnh Sơn La về huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (cũ) để tiêu thụ.

Tháng 8/2024, khi Công an huyện Xuân Trường (cũ) bắt giữ Trần Công Thụy về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Tạ Văn Duyên bỏ trốn khỏi địa phương.

Hồ sơ vụ án được chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định (cũ) thụ lý, điều tra theo quy định.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, đến tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đặc biệt đối với Tạ Văn Duyên về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.