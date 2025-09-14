Vụ nữ sinh tử vong sau va chạm xe bồn: Tài xế khai cố tình kéo lê nạn nhân

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đinh Văn Long (51 tuổi, trú xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi giết người.

Lúc 9h20 ngày 13/9, tại gầm cầu chui Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, TP Hà Nội), Long điều khiển xe bồn chở bê tông va chạm với xe máy điện do nữ sinh 15 tuổi điều khiển. Nạn nhân bị thương nặng, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai nhưng tử vong sau đó.

Sau khi gây tai nạn, Long bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đinh Văn Long (Ảnh: Công an Hà Nội).

Đến 19h cùng ngày, Long đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận sau va chạm đã cố ý tiếp tục điều khiển xe kéo lê nạn nhân trên đường để nạn nhân tử vong, với mục đích không phải bồi thường.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Long không sử dụng rượu bia, ma túy.

Cơ quan công an nhận định hành vi của Long đặc biệt tàn nhẫn, vô nhân đạo. Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.