Mẹ ôm hai con trên nóc nhà kể 27 tiếng sinh tử giữa lũ, vỡ òa khi gặp chồng

Mẹ ôm hai con suốt 27 tiếng trên mái nhà

17h ngày 19/11, thấy nước lũ dâng cao bất thường, chị Đỗ Thị Hồng Đào (SN 1994) ở xóm Bầu Trạnh, xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk linh cảm có điều chẳng lành. Nhà chị nằm giữa vùng đồng trống heo hút, thưa thớt bóng người. Nước mỗi lúc một cuộn lên dữ dội, chị chỉ kịp đưa hai con lên nóc nhà, bỏ mặc tất cả đồ đạc bị dòng nước cuốn trôi.

Trời tối nhanh, mưa lớn liên tục. Chỉ trong chốc lát, căn nhà chìm trong nước. Ba mẹ con chị co ro trên mái tôn, hoàn toàn bị cô lập. Không điện, không người qua lại, chị và hai con ngồi chờ trong đêm tối, đồng thời lên mạng tìm cứu hộ.

Hai con của chị Hồng Đào ngồi co ro trong đêm lũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong đêm 19/11, chị hai lần phát trực tiếp giữa bóng tối. Người mẹ trẻ vừa run rẩy, vừa khóc, vừa cố gắng vỗ về con. Bức ảnh hai bé - một bé lớp 3, một bé mới 3 tuổi - ngồi co rúm trong đêm khiến nhiều người thắt lòng.

Thời điểm đó, trao đổi với phóng viên Dân trí qua điện thoại, chị Hồng Đào nghẹn giọng, có lúc hoảng loạn đến mức nói vấp, hơi thở đứt quãng. Nhà chị nằm giữa cánh đồng. Khi nước lên quá nhanh, chị chỉ biết leo lên mái nhà chờ cứu hộ.

Chị Hồng Hạnh ôm con nhỏ chờ cứu hộ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chồng chị, anh Trí, đi làm thợ hồ trong Nam. Ở quê chỉ còn chị, hai đứa con và cha chồng gần 80 tuổi. Khi nước bắt đầu dâng, ông cụ đã cố đi tìm nơi trú vì tuổi cao sức yếu, không thể leo lên mái nhà cùng con cháu. Đó cũng là lần cuối cùng chị nhìn thấy cha chồng trong cơn lũ dữ.

"Ban đầu nước chỉ ngập thấp, tôi còn ráng kê đồ đạc lên cao. Nhưng rồi nước dâng nhanh quá, chẳng kịp trở tay. Cửa nhà bị bật tung, đồ đạc bị nước hất đi hết. Tôi chỉ còn biết ôm hai con lên nóc nhà, mang theo được đúng hai lốc sữa cho các cháu cầm cự", chị kể, giọng vẫn run.

Trên nóc nhà trần trụi, áo mưa mỏng không đủ che chắn. Cả đêm dài, ba mẹ con chịu trận trong mưa, vừa lạnh vừa đói. Dòng kêu cứu của chị được lan rộng trên mạng, nhưng nhiều giờ sau trôi qua vẫn chưa có tín hiệu hồi đáp.

"Tôi sợ hai con không chịu nổi. Tụi nhỏ lạnh run, mặt tái xanh. Tôi chỉ biết khóc và cầu xin. Mỗi giờ trên mái nhà dài như một ngày”, chị nói.

Chị Hồng Đào chia sẻ hình ảnh nước ngập quanh nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thoát nạn nhưng gặp tin dữ

Trải qua 27 tiếng trên nóc nhà, ba mẹ con chị Đào đã được giải cứu vào lúc 20h ngày 20/11. Chị cho biết hiện ba mẹ con được đưa lên vùng cao an toàn. Hai cháu đã được ủ ấm, cho ăn, tinh thần dần ổn định sau đêm kinh hoàng. Nhưng nỗi đau lớn nhất là cha chồng bị lũ cuốn trôi.

Vợ chồng chị Hồng Đào và anh Trí (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở trong Nam, anh Trí như "ngồi trên lửa". Giao thông tê liệt, anh không thể mua vé trở về, chỉ còn cách mượn xe máy của người quen để tìm đường về với vợ con. Thế nhưng, niềm vui chưa trọn, trên đường trở về quê, anh nhận được cuộc gọi báo tin cha mình đã bị nước cuốn. Ít lâu sau, thi thể ông được tìm thấy.

Vượt gần 400km từ Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh) trở về Đắk Lắk trên chiếc xe máy, đối mặt biết bao gian khó, đến sáng 22/11, anh Trí cuối cùng cũng về đến nhà, gặp lại vợ và hai con trong phút giây vừa mừng vừa tủi. Nghẹn ngào, anh nói: "Còn người là mừng rồi!".

Chị Hồng Đào và hai con đã an toàn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cơn lũ đi qua, anh mất đi người cha già, tài sản gia đình tích cóp bấy lâu cũng tan hoang theo dòng nước. Trong hôm qua, anh Trí và vợ cố giữ bình tĩnh để lo chôn cất cho cha.

Hiện tại, gia đình về nhà sau lũ. Căn nhà cấp 4 giờ đầy bùn đất và đồ đạc hỗn độn, tan hoang. Hai con được gửi tạm sang nhà hàng xóm để có nơi ngủ an toàn, ngay cả một bộ quần áo sạch cũng trở nên quý giá trong lúc này.

Anh Trí cho biết sẽ ở lại quê, cùng vợ dọn dẹp và cúng thất cho cha. Lòng anh rối bời, chưa biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng trong phút giây này, với anh, việc còn vợ con ở bên là điều quý giá nhất.