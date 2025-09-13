Nữ sinh ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe bồn

Tối 13/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xác nhận Công an xã Phú Xuyên đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một nữ sinh tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Phạm Dũng).

Theo đó, khoảng 9h19 cùng ngày, tại khu vực nút giao Vạn Điểm (xã Phú Xuyên), một nữ sinh điều khiển xe máy điện BKS 29AX-012.xx xảy ra va chạm với một xe bồn.

Sau khi xảy ra vụ việc, Đội CSGT đường bộ số 8 phối hợp với Công an xã Phú Xuyên đã tới hiện trường phân luồng giao thông, thu thập chứng cứ và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chiều cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng tài xế xe bồn trong vụ tai nạn cố tình cán qua người nạn nhân, khiến nữ sinh tử vong. Về thông tin này, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 8 cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ nên chưa thể cung cấp thêm.

Vụ việc đang được Công an xã Phú Xuyên thụ lý.