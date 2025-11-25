Nữ tài xế bị phạt 5 triệu đồng vì lái ô tô đi vào làn xe máy cầu Vĩnh Tuy

Ngày 25/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt chị T.T.Q. (SN 1989, trú tại phường Long Biên) do có hành vi điều khiển ô tô đi vào làn xe máy trên cầu Vĩnh Tuy.

Hình ảnh chị Q. điều khiển ô tô đi vào làn xe máy trên cầu Vĩnh Tuy (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm trên, chị Q. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào ngày 8/9, người tham gia giao thông trên cầu Vĩnh Tuy bức xúc khi phát hiện ô tô con biển số 30H-989.xx lưu thông vào làn xe máy. Người dân đã ghi hình và gửi phản ánh tới Cục CSGT.

Sau khi nắm được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Hà Nội đã làm rõ vụ việc. Cảnh sát sau đó đã xác định được tài xế điều khiển phương tiện và mời đến trụ sở để làm việc.

Cục CSGT khuyến khích người tham gia giao thông lắp camera giám sát hành trình vừa giúp ghi nhận quá trình lái xe của tài xế, vừa đấu tranh, lên án với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.