"Thanh niên xăm trổ" lao vào nước xiết cứu người mắc kẹt trong vùng lũ

“Thấy bà con kêu cứu quá, chúng tôi không cam lòng”

“Tôi đang trên đường ra khu vực Phú Yên cũ (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) để hỗ trợ tiếp đây”, anh Bùi Đức Mạnh (thường được biết đến với tên gọi Trác Mộc Bi, SN 1994) nói trong tiếng gió rít trên quốc lộ.

Vừa rời khỏi Vạn Giã (Khánh Hòa), chàng thợ xăm quê Nha Trang vẫn tranh thủ cập nhật tình hình bão lũ và điểm lại những điểm ngập chưa được tiếp cận.

Những ngày nước lũ vây kín Nam Trung Bộ, hình ảnh anh Bi - chàng trai “xăm kín mình” - cùng nhóm bạn trẻ lội nước đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Ít ai biết, trước khi lên đường sang tỉnh khác hỗ trợ, anh vừa trải qua 3 ngày liền ngâm mình giữa dòng nước xiết ở Tây Nha Trang để cứu hàng chục hộ dân mắc kẹt.

Anh Bi (bìa trái) cùng bạn bè tham gia hỗ trợ người dân vùng lũ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh cho biết anh sống ở khu vực ít bị ngập, nhưng khi thấy ở phía Tây Nha Trang, nước đổ về quá nhanh, cả vùng dân cư chìm trong biển nước, nhiều hộ bị cô lập hoàn toàn, anh thấy bản thân phải hành động.

“Nhìn cảnh người ta kêu cứu mà mình vẫn ở nơi an toàn, tôi xót xa lắm. Tôi nghĩ mình còn trẻ, còn sức khỏe thì phải làm gì đó. Vậy là chúng tôi lao vào vùng ngập sâu hỗ trợ bà con”, anh kể.

Từ khuya 19/11, nhóm 5-6 người của anh Bi bắt đầu lội nước vào các khu vực đang bị cô lập. Không xuồng, không cano, thậm chí không có nổi một chiếc áo phao, họ chỉ có… sức người.

“Lúc đầu chúng tôi đi tay không hoàn toàn. Nhà nào có đèn pin thì tôi xin để soi đường. Mãi đến ngày thứ hai mới mượn thêm được vài áo phao. Khi các đoàn hỗ trợ đến, mới có thêm nhiều dụng cụ hỗ trợ”, anh nhớ lại.

Dưới lớp nước đục ngầu là đinh nhọn, gỗ vụn, rác, rắn rết… Chỉ cần trượt chân là bị dòng nước cuốn phăng. Có những đoạn nước chảy xiết đến mức anh Bi phải bám vào hàng rào nhà dân rất lâu để tính toán đường đi rồi mới dám đưa người ra.

Những người trong nhóm của anh Bi phải lội nước hơn 12 tiếng trong dòng nước để hỗ trợ người dân (Ảnh: Facebook nhân vật).

“Trong lúc cứu người, tôi bị rết cắn, phỏng chân, kiến cắn, ong chích… nhưng điều đáng sợ nhất vẫn là nước chảy xiết. Nhiều lúc tôi đứng một chỗ dưới nước cả giờ đồng hồ để tìm đường an toàn nhất cho bà con”, anh kể.

Hơn 12 tiếng ngâm mình trong nước

Anh Bi nói, một lần đưa được một hộ dân ra ngoài an toàn mất từ 1,5 đến 2 tiếng. Suốt ngày, cả nhóm ngâm mình trong nước, chỉ lên bờ để đổi hướng rồi lại tiếp tục lội đi.

Trong ba ngày liên tiếp, nhóm của anh cứu được nhiều người khỏi khu vực nguy hiểm, rồi tiếp tục phối hợp các đoàn thiện nguyện chuyển nhu yếu phẩm đến những hộ vừa thoát khỏi cô lập.

Anh Bi vốn là thợ xăm. Những ngày qua, toàn bộ lịch hẹn của anh phải tạm dừng. “Khách gọi nhiều lắm mà tôi không nhận. Tôi chỉ xin họ thông cảm. Việc xăm thì làm lại được, còn bà con đang gặp nguy hiểm thì không thể bỏ mặc”, anh nói.

Anh Bi ăn vội khi vẫn còn mặc nguyên áo mưa, áo phao (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hình ảnh anh Bi cùng bạn bè lội nước được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người gọi anh là “chàng trai xăm trổ nghĩa tình”. Khi nghe những lời khen ấy, anh mỉm cười.

“Tôi xúc động chứ, nhưng tôi chỉ muốn bà con bình an thôi. Tôi đăng hình chỉ để lưu giữ kỷ niệm, không nghĩ lại nhận được nhiều sự quan tâm như vậy”, anh nói.

Khi nước ở Tây Nha Trang bắt đầu rút, tối 23/11, anh Bi tạm rời khu vực này để tiếp tục hỗ trợ người dân ở khu vực Đắk Lắk. Ngoài việc hỗ trợ sơ tán, nhóm của anh Bi còn kết nối với nhiều đoàn từ thiện để phát nhu yếu phẩm cho những hộ đang thiếu thốn.

“Chỉ cần ai cần giúp là chúng tôi sáp vô, bất kể quen hay lạ”, anh Bi nói.