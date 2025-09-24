Đời thường của bác sĩ được mệnh danh xinh như hoa hậu ở Hà Nội

Từ ước mơ của cô nữ sinh trường chuyên

Bác sĩ Khổng Hạnh Nguyên (29 tuổi, ở Hà Nội) là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội và được nhiều bạn trẻ yêu thích, dành tặng cho biệt danh “bác sĩ hoa hậu”, “nữ chính trong phim ngôn tình”.

Không chỉ chia sẻ những kiến thức chăm sóc sức khỏe hữu ích, cô còn để lại ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào.

Nhiều cư dân mạng phỏng đoán, có lẽ cô là “con nhà nòi”, được sự hậu thuẫn từ gia đình nên mới giỏi giang và sớm thành công như vậy, song Hạnh Nguyên chia sẻ, gia đình cô không ai theo ngành y.

Ước mơ làm bác sĩ được cô ấp ủ từ thời học cấp 3 - khi đang là học sinh chuyên toán của THPT chuyên Hà Giang.

Hạnh Nguyên sinh ra ở vùng đất địa đầu Tổ quốc. Khi cô học cấp 3, Hà Giang (cũ, nay thuộc Tuyên Quang) vẫn là một địa phương còn nhiều khó khăn, cả tỉnh có một trường chuyên, số học sinh đỗ trường y không nhiều. Nguyên từng nghĩ đỗ ngành y là ước mơ xa vời.

Gia đình và họ hàng không ai theo ngành y, song Hạnh Nguyên vẫn quyết tâm cố gắng, nếu may mắn, cô sẽ trở thành một bác sĩ như mình mơ ước.

Hạnh Nguyên nhận bằng bác sĩ nội trú năm 2023.

“Từ bé đến lớn, tôi đã khá độc lập và tự lựa chọn hướng đi của mình. Bố mẹ luôn tin tưởng và ủng hộ mọi quyết định của tôi”, nữ bác sĩ chia sẻ khi lựa chọn thi vào Học viện Quân y.

Ngành y luôn là ngành học vất vả nhất, đòi hỏi mỗi cá nhân cần có trí tuệ, chăm chỉ, cố gắng không ngừng. Với sinh viên ngành y, ngày nghỉ là khái niệm xa xỉ. Theo đuổi đam mê của mình, cô gái cũng phải ưu tiên phần lớn thời gian cho việc học, đến bệnh viện thực hành.

Nhiều khi, cô ước một ngày có nhiều hơn 24 tiếng để vừa học, vừa nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình hay giao lưu kết nối bạn bè. Có những khoảng thời gian, cô cảm thấy bản thân tách dần khỏi các mối quan hệ bạn bè.

Vào năm thứ ba, chương trình học bắt đầu đi lâm sàng bệnh viện (học tại bệnh viện), nên cô càng bận rộn hơn. Buổi sáng Nguyên có mặt tại khoa lúc 6h30, buổi chiều 13h30 có mặt tại giảng đường để học lý thuyết, buổi tối 18h, lại đến bệnh viện để vào ca trực.

Cô gái trẻ không ngừng học hỏi và trưởng thành.

“Học tập tại môi trường quân y thì mọi thứ từ giờ giấc đến tác phong cũng cần chấp hành nghiêm chỉnh hơn. Ngày sinh viên, tôi còn ở ký túc xá của trường nên đôi khi giờ giới nghiêm là 22h rồi, không thể đi đâu về muộn”, nữ bác sĩ nhớ lại.

Những tháng ngày học tập, thực hành vất vả nhưng đem đến cho Hạnh Nguyên nhiều kiến thức và động lực làm nghề.

“Tôi nhớ nhất những lần trực ở khoa Hồi sức cấp cứu và cảm nhận rõ lằn ranh sinh tử mỏng manh. Điều ấy thôi thúc tôi cố gắng học tập để có thể đem đến những điều tốt đẹp nhất cho bệnh nhân”, cô nói.

Năm 2020, Hạnh Nguyên trở thành một trong ba bác sĩ nội trú của khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ tái tạo, Học viện Quân y.

Hành trang trở thành một bác sĩ nội trú của cô gái trẻ là lời căn dặn của thầy cô: “Giữ tâm sáng với nghề, học và làm việc để xứng đáng với danh hiệu bác sĩ nội trú”.

Cô chia sẻ, thời gian thực tập, cô chứng kiến rất nhiều di chứng sẹo sau bỏng gây biến dạng mặt, chi thể rất thương tâm. Những bệnh lý đó không ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ tinh thần và vận động.

Cô cũng đọc những bài báo về các ca phẫu thuật tạo hình tại Viện Bỏng Quốc gia nên vô cùng ấn tượng và bất ngờ về những gì y khoa có thể làm được cho bệnh nhân. Tất cả những điều đó tạo nên sự tò mò và đam mê về việc được trở thành một bác sĩ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Khi học bác sĩ nội trú, khó khăn nhất với Hạnh Nguyên là giai đoạn đầu và giai đoạn cuối. Giai đoạn đầu, là một sinh viên y vừa ra trường chưa được tiếp xúc phòng mổ nhiều, cô phải học hỏi rất nhiều.

“Tôi đi học cũng bị mắng nhiều lắm, nhưng tôi không nản chí, cứ lao vào làm thôi. Tôi may mắn được hướng dẫn và chỉ dạy bởi thầy cô và các anh chị bác sĩ đầu ngành. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên được tự đứng mổ, trên đường về hôm đấy tôi đã khóc vì hạnh phúc, cảm giác mình đã làm được điều mà khi còn bé mình chỉ dám ước mơ”, cô gái trẻ nhớ lại.

Nhan sắc ngọt ngào của nữ bác sĩ.

Bí quyết cân bằng dù làm việc 12-14 tiếng mỗi ngày

Hạnh Nguyên hiện là bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tái tạo. Cô đã trải qua chặng đường hơn 10 năm, từ học tập trong chương trình bác sĩ đa khoa đến các khóa đào tạo chuyên khoa và nội trú.

Mới đây, cô vui mừng thông báo tin đã trở thành tân nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tái tạo, tiếp tục con đường tri thức, mở rộng chuyên môn.

Cô gái trẻ sở hữu tài khoản mạng xã hội hơn 500.000 lượt theo dõi và hơn 8 triệu lượt thích, nhiều video chia sẻ hàng triệu view (lượt xem). Cô chia sẻ, muốn tận dụng sự lan tỏa của công nghệ để chia sẻ kiến thức về y khoa trong thời buổi “vàng thau lẫn lộn”.

Hình ảnh đời thường cá tính của cô.

“Đối với ngành y, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, việc mọi người được nâng cao hiểu biết về y tế nói chung và thẩm mỹ nói riêng sẽ gián tiếp làm giảm áp lực y tế”, cô nói.

Thời gian qua, khi xuất hiện trên nhiều trang mạng với những lời khen ngợi như “xinh như hoa hậu”, “nữ chính trong phim ngôn tình”, Hạnh Nguyên chia sẻ, cô cảm thấy bị ngợp và có phần ngại ngùng.

Cô tự nhận mình ở mức “trung bình”, thậm chí khi mới tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, Hạnh Nguyên còn thấy khá tự ti về ngoại hình. Khi theo chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tái tạo, cô mới ý thức chăm chút bản thân hơn.

Hạnh Nguyên chia sẻ, cô cũng có sở thích như nhiều người trẻ, thích trải nghiệm khám phá những điều mới mẻ.

Là một người bận rộn, “cuồng công việc”, làm việc liên tục từ 12 đến 14 tiếng mỗi ngày, Hạnh Nguyên luôn cố gắng sắp xếp thời gian để cân bằng cuộc sống. Cô đặt mục tiêu cho từng thời điểm và có mục tiêu ngắn hạn và dài hạn rõ ràng.

“Bộ não không thể đa nhiệm, làm nhiều việc cùng một lúc nhưng mình có thể chia ra và tập trung hoàn thành từng việc từng thời điểm, như thế sẽ hiệu quả hơn”, cô nói.

Nữ bác sĩ cũng khiêm tốn cho biết, bản thân không “thần thánh” như cư dân mạng nhận xét. Cô cũng chỉ là một người trẻ đơn thuần, sau khi hoàn thành các mục tiêu, cô cũng có những hoạt động như bao bạn bè, dành thời gian cho những người mình yêu thương, đi đến những vùng văn hoá mới, khám phá, học hỏi các kỹ năng mới.

Ảnh: Nhân vật cung cấp