Cô gái xinh đẹp tìm thấy một nửa định mệnh sau lần đi khám sức khỏe

"Yêu em nhiều hơn mỗi ngày!"

“Gửi em! Giữa nhiều cách thể hiện, anh lựa chọn cách cổ lỗ sĩ này để bày tỏ và gửi gắm đôi lời tới em. Thế là đã gần 1 tháng từ buổi tối định mệnh mà anh “đạp ga” xông lên. Và cứ thế ta gặp nhau, tìm hiểu nhau.

Có nhanh không? Có vội không?.

Câu trả lời là “không”. Anh nghĩ cả hai đứa mình đủ trưởng thành để hiểu và cảm nhận đúng. Là chúng ta gặp nhau đúng thời điểm…

Anh thích em.

Anh yêu em. Và nhiều hơn mỗi ngày…”.

Cặp đôi Ngọc Nữ - Huy Hoàng dự định kết hôn vào tháng 12.

Trở về nhà sau một ngày làm việc bận rộn, mở bức thư tay nhận từ bạn trai Huy Hoàng, Nguyễn Ngọc Nữ không khỏi bồi hồi rung động. Cả hai cùng sinh sống tại Hà Nội, mỗi ngày, mỗi giờ vẫn trò chuyện qua tin nhắn, cuộc gọi, nhưng cách Huy Hoàng thể hiện tình cảm qua những dòng chữ mộc mạc khiến cô gái trẻ cảm thấy mình là một người thật đặc biệt với anh.

Kể về cơ duyên gặp gỡ với người bạn đời, Ngọc Nữ chia sẻ, cô quen bạn trai trong lần đi khám sức khỏe. Anh là thành viên đồng sáng lập một chuỗi phòng khám đa khoa, chuyên về tầm soát ung thư và đột quỵ bằng công nghệ cao tại Hà Nội.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, cả hai đã có ấn tượng tốt về nhau. “Lúc đầu chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn về sức khỏe, đam mê kinh doanh nhưng càng nói chuyện, chúng tôi càng nhận thấy nhiều điểm tương đồng”, Ngọc Nữ chia sẻ.

Ngọc Nữ sở hữu nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào.

Theo cô gái trẻ, Huy Hoàng là người nhiệt huyết, nói ít làm nhiều. Anh thường không hứa hẹn hoa mỹ nhưng luôn hiện diện đúng lúc và đầy trách nhiệm. Anh chia sẻ rằng, bản thân muốn tạo ra thật nhiều giá trị trong công việc, nơi sức khỏe con người được đặt lên hàng đầu. “Đó chính là bản lĩnh và sự tự tế đáng quý của một người đàn ông”, cô nói.

Là một cô gái xinh đẹp năng động, Ngọc Nữ được khá nhiều chàng trai theo đuổi. Tuy nhiên, cô quyết định nắm tay Huy Hoàng. Tình cảm đến một cách tự nhiên và cả hai luôn nghĩ, mối lương duyên của họ là do “đúng người, đúng thời điểm” khi đôi bên đã sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc và trưởng thành.

"Vitamin đặc biệt" cho tình yêu

Huy Hoàng và Ngọc Nữ đều có sự nghiệp kinh doanh riêng nên cả hai đều khá bận rộn. Họ luôn trân trọng mỗi khoảnh khắc bên nhau, coi đó là “vitamin đặc biệt”, nuôi dưỡng tình yêu mỗi ngày. Đó có thể là một bữa cơm nhà đơn giản, cái nắm tay sau một ngày dài, ánh nhìn thấu hiểu giữa đám đông hay một bức thư tay…

Giữa thời đại mọi thứ đều nhanh và tiện, Huy Hoàng vẫn chọn cách bày tỏ lòng mình qua những dòng chữ đầy cảm xúc. Ngọc Nữ chia sẻ, đôi bên tìm được nhịp cân bằng rất tự nhiên.

“Với chúng tôi, tình yêu không phải đích đến mà là hành trình học cách thấu hiểu và yêu thương mỗi ngày”, cô chia sẻ.

Huy Hoàng lựa chọn cách giản dị để bày tỏ lòng mình.

Tuy vậy, cô gái trẻ cũng cho hay, như nhiều cặp đôi, cả hai không tránh khỏi những phút giận hờn trong tình yêu. Để hóa giải những bất đồng, cặp đôi thống nhất nguyên tắc: Không ai cố thắng, chỉ cần cùng thua cái tôi của chính mình là đủ, không để đối phương phải ấm ức, không giận dỗi quá lâu.

“Tôi thường sẽ chọn im lặng để bình tĩnh, còn anh sẽ lắng nghe và chủ động mở lời”, Ngọc Nữ cho hay.

Cặp đôi dự định tổ chức lễ kết hôn vào tháng 12, bởi Ngọc Nữ cho rằng, cuối năm là dấu mốc đáng nhớ của sự sum vầy. Cô cùng bạn trai sẽ tổ chức một đám cưới ấm cúng để ghi dấu tình yêu, đồng thời gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, những người đã luôn yêu thương, vun đắp cho mối lương duyên của cặp đôi.

Ngọc Nữ vốn là gương mặt quen thuộc khi từng tham gia một số cuộc thi sắc đẹp. Cô lọt top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, giành giải phụ Người đẹp ảnh. Cô cũng đã đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 nhưng quyết định rút lui để tập trung cho công việc kinh doanh.

Cả hai đã đăng ký kết hôn, về chung một nhà.

Cô để lại ấn tượng với nhiều người bởi vẻ đẹp trong trẻo, gương mặt khả ái. Chia sẻ về bí quyết giữ gìn nhan sắc dù là một người bận rộn, Ngọc Nữ cho hay, cô duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, uống nhiều nước và giữ tinh thần luôn tích cực. Bên cạnh đó, cô cũng luôn chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ.

“Tôi cho rằng, phụ nữ chỉ thật sự đẹp khi khỏe mạnh, tự tin và hạnh phúc. Khi bạn khoẻ, tự khắc bạn sẽ tỏa sáng”, cô gái xinh đẹp cho hay.

Chia sẻ về những kế hoạch sau hôn nhân, Ngọc Nữ cho hay, cô sẽ tiếp tục tập trung phát triển các dự án cá nhân liên quan đến làm đẹp và cộng đồng.

Bên cạnh đó, cô cũng muốn cân bằng cuộc sống hôn nhân để được tận hưởng thiên chức làm mẹ, chăm sóc gia đình và đồng hành cùng chồng trong công việc. Theo cô, khi hai người có cùng lý tưởng, hôn nhân sẽ trở thành hành trình của tình yêu và hạnh phúc.

Ảnh: Nhân vật cung cấp