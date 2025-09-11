Cô gái xinh đẹp TPHCM gặp được tình yêu định mệnh nhờ thư cảnh báo lừa đảo

Từng lặng im vì "cách làm quen hơi kỳ lạ"

Một ngày năm 2019, tình cờ Hoàng Anh (SN 1999, ở TPHCM) nhận được một bức thư qua hòm thư điện tử từ người lạ. Người gửi giới thiệu mình đã quen thuộc với hình ảnh của cô gần một năm nhưng lần đầu tiên mới biết đến địa chỉ hòm thư của “chính chủ”.

Chàng trai gửi thư là Hồng Hơn, hơn cô 3 tuổi, đang sinh sống và làm kỹ sư phần mềm (IT) tại Singapore. Qua bức thư, Hơn cho biết, gần một năm trước, anh kết bạn với một tài khoản mạng xã hội có tên “Phạm Hoàng Anh”.

Tài khoản này sử dụng các hình ảnh của cô và dành rất nhiều thời gian trò chuyện với Hồng Hơn qua mạng, mục đích nhằm phát triển mối quan hệ tình cảm.

Hoàng Anh sở hữu gương mặt xinh xắn, dễ thương.

Những hình ảnh của Hoàng Anh rất xinh xắn, dễ thương, kẻ mạo danh cũng đầu tư nhiều thời gian để tâm tình với chàng trai Việt, vờ tạo ra nhiều điểm tương đồng như “đang sinh sống, học tập ở nước ngoài, đam mê du lịch, khám phá…” để tạo ấn tượng với Hồng Hơn. Chàng trai vì thế rất cảm mến hình tượng mà đối phương tạo nên.

Song tình cờ một ngày, anh bắt gặp một tài khoản mạng xã hội khác cũng sử dụng hình ảnh của Hoàng Anh. Qua đối chiếu so sánh, anh nhận ra, chủ tài khoản mình kết bạn bấy lâu thực chất là giả mạo.

Đối tượng tự ý lấy hình của Hoàng Anh về, lập một trang Facebook để đi làm quen với các chàng trai nhằm xây dựng mối quan hệ tình cảm, dần dần hướng tới các chiêu lừa tình qua mạng như nhiều cơ quan chức năng cảnh báo.

Khi phát hiện ra sự thật, Hồng Hơn quyết định thông báo cho chủ nhân của bức ảnh. Anh đưa ra cảnh báo về việc hình ảnh của cô bị lợi dụng, đồng thời cũng mở lời kết bạn. Lý do là bởi, từ lâu, anh đã gắn bó với hình ảnh của Hoàng Anh và có đôi chút rung động.

Năm ấy, Hoàng Anh đang là sinh viên năm thứ nhất Đại học Bách khoa TPHCM. Cô thấy cách làm quen hơi kỳ lạ nên không gửi thư phản hồi.

Suốt 2 năm Hoàng Anh sang Thụy Sĩ du học, Hồng Hơn (bằng cách nào đó biết được địa chỉ nhà ở của cô tại TPHCM) vẫn đều đặn gửi quà đến nhà dù không nhân dịp gì cụ thể. Đó là những món quà nho nhỏ như hoa, socola, gấu bông, trái cây.

Sự kiên trì của chàng trai dù không được một lần nhận được sự hồi đáp dần khiến Hoàng Anh cảm động. Từ Thụy Sĩ, cô gửi những dòng tin nhắn đầu tiên cho anh.

Cô gái trẻ dần mở lòng bởi sự kiên trì của Hồng Hơn.

"Bài thuyết trình" hơn 20 trang trải lòng cùng bố mẹ vợ tương lai

Dịch Covid-19 bùng phát, cô gái về Việt Nam để tránh dịch. Thấy người mình thầm thương trộm nhớ đồng ý làm quen, chàng trai tìm mọi cách bay từ Singapore về TPHCM.

“Lúc ấy, các chuyến bay thương mại cũng không còn, Hơn đã tìm cách đăng ký chuyến bay giải cứu để về Việt Nam gặp tôi. Quy định giãn cách dần nới lỏng, anh đã thuê căn nhà ngay gần nhà tôi để ở trong 2 tuần trước khi tôi quay trở lại Thụy Sĩ.

Hai tuần tuy ngắn ngủi nhưng chúng tôi có nhiều cơ hội gặp nhau. Anh ấy thường ăn trưa cùng gia đình, trò chuyện cùng mọi người. Bố mẹ tôi cũng biết được anh chính là người đã nhiều lần gửi quà đến nhà trong 2 năm tôi đi học xa nhà nên khá ấn tượng với sự kiên trì của anh”, Hoàng Anh nhớ lại.

Hình ảnh đẹp của cặp đôi trong một chuyến du lịch.

Tình cảm của cả hai dần bền chặt. Quãng thời gian cô gái sinh năm 1999 quay trở lại châu Âu học tập, Hồng Hơn còn thường dành thời gian sang châu Âu thăm người yêu. Khi cô quay về Việt Nam làm việc, Hồng Hơn vẫn làm việc ở Singapore. Cả hai tiếp tục những ngày tháng yêu xa.

Chia sẻ về bạn trai, Hoàng Anh cho biết, anh là chàng IT ngọt ngào và lãng mạn. Anh từng nói với cô: “Anh không muốn để em thua thiệt ai, nên sẽ luôn cố gắng mang đến cho em những điều tốt nhất”. Anh thường dành những điều vừa bất ngờ, vừa đặc biệt cho người yêu của mình.

Quãng thời gian yêu xa, cặp đôi cũng trải qua đủ cung bậc cảm xúc, yêu thương, hờn giận. “Anh là người khá hiền lành, khiêm tốn, rất ít khi giận. Lần mâu thuẫn lớn nhất, anh im lặng suốt cả tuần.

Cuối tuần đó anh bay về gặp tôi để nói chuyện. Anh mang hẳn một bài thuyết trình hơn 20 trang in khổ A3 để trải lòng cùng bố mẹ tôi và mong cả hai cùng chia sẻ. Tôi vừa bất ngờ, vừa thấy rất “độc lạ”, Hoàng Anh bật cười nhớ lại.

Hồng Hơn có màn tỏ tình bất ngờ trên trực thăng.

Chia sẻ về cách giữ lửa tình cảm khi yêu xa, Hoàng Anh cho biết, cặp đôi cố gắng không để thời gian xa nhau quá lâu. Đôi khi vì công việc hoặc khoảng cách, cặp đôi bỏ lỡ một số dịp quan trọng, nhưng luôn sắp xếp để bù đắp bằng những lần gặp gỡ ý nghĩa.

Cả hai cùng đam mê du lịch và lưu giữ kỷ niệm qua những bộ ảnh đôi, nên mỗi chuyến đi, họ đều ghi lại những bức hình đẹp nhất.

Trong chuyến du lịch tới Bali (Indonesia) tháng 7 vừa qua, chàng trai quyết định ngỏ lời cầu hôn bạn gái. Anh thuê một chiếc trực thăng để đưa cô đi ngắm cảnh hòn đảo xinh đẹp. Khi bạn gái đang mải mê ngắm cảnh, anh bất ngờ rút nhẫn và ngỏ lời cầu hôn khiến bạn gái vỡ òa cảm xúc.

Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi.

Anh tiếp tục mang đến điều bất ngờ cho bạn gái khi công phu chuẩn bị lời cầu hôn “khổng lồ” in trên bãi cỏ. “Khi trực thăng bay đến khu vực bãi cỏ rộng lớn sát biển, tôi thấy trên nền cỏ hiện ra một dòng chữ rất lớn: “Will you marry me Anh?” (tạm dịch: Em sẽ cưới anh chứ, Anh!)”, cô xúc động nhớ lại.

“Tôi quá bất ngờ, không nghĩ anh dành cho mình điều đặc biệt này ngay khi đang ở trên trực thăng. Đó thực sự là khoảnh khắc không bao giờ tôi quên”, cô gái 26 tuổi nhớ lại.

Cả hai lên kế hoạch kết hôn vào năm sau. Họ dự định sẽ thực hiện một bộ ảnh cưới độc đáo giữa khung cảnh tuyết trắng, bên những chú tuần lộc và trải nghiệm săn cực quang tại Phần Lan vào tháng 3 tới.

Ảnh: Nhân vật cung cấp