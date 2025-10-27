Chuyện tình của cặp đôi được cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" se duyên

Buổi ghi hình chương trình Đường lên đỉnh Olympia tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vừa khép lại, Đào Vân Anh (SN 1997) mặc váy cưới cùng bạn trai Nghiêm Quốc Huy bước vào trường quay.

Dưới ánh đèn sân khấu, cặp đôi từng là thí sinh của cuộc thi như sống lại khoảnh khắc hồi hộp 10 năm trước. Biết Vân Anh và Quốc Huy mong muốn chụp ảnh cưới tại nơi đã "se duyên" cho mình, hàng trăm khán giả vỗ tay chúc mừng.

Vân Anh và Quốc Huy có tấm ảnh cưới đặc biệt ở trường quay chương trình Đường lên đỉnh Olympia (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Có cơ hội được chụp ảnh cưới tại một địa điểm đặc biệt, chúng tôi cảm thấy may mắn. Lúc nghe tiếng khán giả vỗ tay râm ran, hai đứa có chút ngại ngùng xen lẫn hạnh phúc", Vân Anh chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Đầu tháng 10, cặp đôi chính thức kết hôn sau 2 năm hẹn hò. Với họ, chính cuộc thi đã chắp cánh cho câu chuyện tình cảm để đi đến cái kết ngọt ngào.

Yêu nhau sau gần 10 năm từ lúc thi Olympia

Vân Anh kể, năm 2015, cô và Quốc Huy dự thi Đường lên đỉnh Olympia ở hai trận khác nhau. Thời điểm đó, Vân Anh dừng lại ở cuộc thi tuần, còn Quốc Huy xuất sắc vượt qua vòng thi tuần và tháng để góp mặt ở cuộc thi quý.

Một lần tình cờ, cô gái quê Quảng Ninh theo dõi chương trình có Quốc Huy dự thi trên truyền hình. Cô đặc biệt ấn tượng với gương mặt thông minh và vốn kiến thức rộng của nam sinh.

Sau cuộc thi, hai người trở thành thành viên của cộng đồng quy tụ những thí sinh từng tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Ngày Vân Anh lên Hà Nội học Đại học Luật, cô có dịp gặp lại Quốc Huy - tân sinh viên Đại học Bách khoa trong một buổi giao lưu của nhóm các cựu thí sinh. Sau lần đó, do công việc học tập bận rộn, hai người ít có cơ hội nói chuyện.

Năm 2022, chuyến đi chơi cùng các cựu thí sinh tại Huế trở thành bước ngoặt cho chuyện tình cảm của cả hai.

"Lần đó, tôi tình cờ được phân vào nhóm cùng với anh Quốc Huy, hai đứa có cơ hội nói chuyện nhiều hơn. Sau chuyến đi, chồng tôi chủ động nhắn tin tâm sự. Tôi khá thờ ơ, vì chưa nghĩ đến chuyện yêu đương", cô gái nhớ lại.

Sau 6 tháng trò chuyện, Vân Anh nhận thấy giữa hai người có nhiều quan điểm chung về cách sống, định hướng tương lai. Cô quyết định mở lòng, đồng ý gặp Quốc Huy.

"Tiếp xúc với Quốc Huy, tôi thấy anh ấy trưởng thành, chín chắn trong suy nghĩ, khác với vẻ thư sinh bên ngoài. Sự hài hước, cách sống có trách nhiệm của chồng khiến tôi bị thu hút", Vân Anh nhớ lại.

Cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng sau 10 năm từ lúc thi Đường lên đỉnh Olympia (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vài tháng sau, trong một cuộc hẹn, Quốc Huy chủ động tỏ tình với đối phương. Được một chàng trai thổ lộ tình yêu, Vân Anh bối rối. Cô chưa từng nghĩ, tình bạn thân thiết bén duyên thành tình yêu trong thời gian ngắn như vậy.

"Lúc đó, tôi khá đắn đo trong chuyện tình cảm nên mong muốn có thời gian suy nghĩ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, bản thân gần như bị sốc", cô gái tâm sự.

Trong thời gian chờ đợi câu trả lời, Quốc Huy bày tỏ tình cảm một cách chân thành và mãnh liệt. Sự kiên trì theo đuổi và trái tim ấm áp của chàng trai bằng tuổi, lập tức khiến cô gái rung động.

"Tháng 12/2023, sau một buổi đi xem ca nhạc, tôi gật đầu đồng ý trở thành bạn gái của Quốc Huy. Anh ấy xúc động đến nỗi không nói nên lời. Đến nay, hai vợ chồng thỉnh thoảng vẫn nhắc lại khoảnh khắc đặc biệt đó", Vân Anh bày tỏ.

Hy vọng các con sẽ trở thành thí sinh trong tương lai

Trải qua 2 năm yêu đương, Vân Anh cảm thấy may mắn vì chuyện tình cảm thuận lợi, nhận được sự ủng hộ của gia đình hai bên.

Từ ngày trở thành một đôi, cô càng cảm nhận được sự chín chắn của Quốc Huy. Anh không chỉ là một người bạn tâm giao mà còn hỗ trợ vợ rất nhiều trong công việc.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Vân Anh làm luật sư - chuyên tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp, còn Quốc Huy trở thành kỹ sư lĩnh vực hàng không vũ trụ.

"Công việc của chúng tôi tưởng chừng không liên quan nhau nhưng với khả năng tư duy nhạy bén, anh Quốc Huy biết cách đưa ra những ý tưởng và lời khuyên đúng lúc. Nhiều lần, chồng giúp tôi tháo gỡ những vướng mắc trong công việc lẫn cuộc sống", Vân Anh chia sẻ.

Cặp đôi chụp ảnh tại bục của thí sinh, sống lại kỷ niệm cách đây 10 năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù đồng điệu về quan điểm sống, cô thừa nhận hai vợ chồng đều có cá tính riêng nên không tránh khỏi những xích mích.

Thay vì cố gắng tranh cãi, bảo vệ quan điểm cá nhân khiến chuyện tình cảm rạn nứt, Vân Anh và Quốc Huy lựa chọn sự bình tĩnh, thấu hiểu. Khi có bất đồng, vợ chồng cùng nói chuyện một cách thẳng thắn, tìm ra hướng giải quyết giúp tình cảm gắn kết hơn.

Ngày 30/4, Quốc Huy chính thức ngỏ lời cầu hôn Vân Anh. Không như những chàng trai khác, anh chọn cách thể hiện tình cảm bằng ánh mắt chân thành và những lời nói mộc mạc khiến bạn gái nghẹn ngào xúc động.

"Đúng ngày thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà, chồng tôi muốn hai đứa sẽ sớm về chung một nhà", cô chia sẻ.

Nói về bộ ảnh cưới được chụp tại trường quay, Vân Anh cho biết, vợ chồng cô tự lên ý tưởng, sau đó liên hệ xin phép ê-kíp của chương trình. Trải qua 3 tháng chờ đợi, họ mới có cơ hội thực hiện bộ ảnh đặc biệt.

Thời điểm đặt chân vào trường quay, Vân Anh choáng ngợp trước sự thay đổi của chương trình. Đứng ở bục dành cho thí sinh, cô cảm thấy như được trở về ký ức một thời học sinh vô tư, hồn nhiên. Đặc biệt, sự đón tiếp chu đáo và tình cảm nồng ấm của các anh, chị trong ê-kíp khiến cặp đôi xúc động.

Với tính chất công việc bận rộn, những năm gần đây, cặp đôi ít có thời gian theo dõi cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Tuy nhiên, Vân Anh và chồng thường dành thời gian xem các trận chung kết năm gay cấn. Họ tập trung cùng các cựu thí sinh khác để theo dõi, trả lời các câu hỏi để ôn lại kiến thức.

Vân Anh cảm thấy may mắn vì cuộc thi đã giúp "se duyên" cho cặp đôi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bắt đầu cuộc sống mới sau kết hôn, Vân Anh và Quốc Huy xác định hỗ trợ nhau trong công việc, đồng hành để xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.

"Cảm ơn chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã giúp chúng tôi được biết nhau. Cảm ơn các anh chị trong ê-kíp chương trình đã giúp hai đứa được thực hiện bộ ảnh cưới tại nơi lưu giữ thanh xuân. Hai vợ chồng hy vọng, trong tương lai các con có cơ hội trở thành thí sinh của chương trình. Tuy nhiên, chúng tôi quan niệm không gây áp lực, tôn trọng sự lựa chọn của con", Vân Anh cho biết.