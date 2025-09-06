Cô gái Hà Nội ở Australia làm mâm cỗ chay 13 món đẹp mắt cúng rằm tháng 7

Mâm cỗ chay 13 món

Định cư tại Australia đã 8 năm, chị Phạm Thanh Hà (gốc Hà Nội) cho biết chị kinh doanh trang trại nên khá bận rộn. Dẫu vậy, mỗi dịp lễ trong năm, chị đều dành thời gian bày biện tươm tất.

Chị Phạm Thanh Hà hiện sống ở Australia (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị kể, thuở nhỏ, vào mỗi dịp lễ, bố mẹ chị thường dậy từ sớm đi chợ, chuẩn bị mâm cỗ thật tươm tất để dâng lên bàn thờ. Khi đó, chị chưa hiểu hết ý nghĩa, chỉ thấy bố mẹ tất bật lo toan. Về sau, khi đã trưởng thành, chị mới thấm thía công sức ấy và tự nhủ phải duy trì phong tục truyền thống dù ở bất cứ đâu.

“Giữ phong tục không chỉ để tưởng nhớ ông bà tổ tiên, mà còn để con cái mình dù lớn lên nơi đất khách vẫn biết nói tiếng Việt, vẫn nhớ rằng chúng mang trong mình dòng máu Việt Nam”, chị Hà tâm sự.

Mùa Vu Lan năm nay với chị Hà đặc biệt hơn mọi năm, bởi trùng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Đúng ngày lễ lớn, chị dậy sớm, bày biện một mâm cơm chay đủ đầy 13 món.

Nguyên liệu cho mâm cỗ được chị chuẩn bị từ hôm trước, phần lớn mua ở các khu chợ Việt tại Melbourne. Sáng sớm hôm sau, cả nhà cùng vào bếp, người vo nếp, người rửa rau, người bày biện đĩa cỗ khiến không khí trong nhà rộn ràng như Tết.

Điểm nhấn của mâm cỗ năm nay chính là đĩa xôi gấc đỏ rực, giữa có hình ngôi sao vàng được tạo từ lớp đỗ xanh sên nhuyễn mịn, gợi lên hình ảnh lá cờ Tổ quốc.

Phần xôi và chiếc bánh mang đậm tinh thần Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh đó, chị còn tỉ mỉ đóng khuôn chiếc bánh mochi hình đất nước, đặt ngay ngắn như lời nhắc nhở về cội nguồn.

Ngoài ra, mâm cỗ còn phong phú với đủ hương vị như nộm xoài chua ngọt, miến xào, rau củ luộc, canh nấm thập cẩm thanh mát... Riêng phần tráng miệng, chị chuẩn bị chè nếp đậu trắng béo bùi và đĩa hoa quả tươi.

Các món chay trong mâm cỗ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Các bông hoa trang trí đặt trên mâm cỗ không phải hoa thật, mà là tác phẩm chị tự tay tỉa từ củ cải sau khi học theo video hướng dẫn trên mạng. Sự chăm chút này khiến mâm cỗ Vu Lan không chỉ đủ đầy, mà còn mang vẻ đẹp của sự tỉ mỉ.

“Dù chỉ là món chay đơn giản, tôi muốn mâm cỗ phải thật đẹp, thật tinh tươm. Đó là tấm lòng thành kính gửi về tổ tiên, cũng là cách để các con tôi cảm nhận rõ nét văn hóa Việt”, chị Hà chia sẻ.

Mâm cỗ chay 13 món lễ Vu Lan được chị bày biện đẹp mắt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tình yêu quê hương ở nơi xa xứ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Hà tâm sự, bố chị đã mất cách đây 3 năm, còn mẹ vẫn sống tại Việt Nam, nên cứ đến dịp lễ Vu Lan, nỗi nhớ thương càng dâng đầy.

Chị bộc bạch: “Nghĩ về cha mẹ, tôi thương nhiều lắm. Bố tôi đã mất, công ơn sinh thành dưỡng dục chưa báo đáp được bao nhiêu. Mẹ thì tuổi cao, tôi lại ở xa, không thể trực tiếp chăm sóc. Tôi chỉ mong cha mẹ ở nơi nào cũng được bình an”.

Không chỉ gia đình chị Hà, cộng đồng người Việt ở Melbourne cũng thường duy trì phong tục truyền thống trong những ngày lễ như rằm tháng 7, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu…

Nhà này thấy nhà kia làm, rồi rủ nhau cùng chuẩn bị. Người lớn tranh thủ ngày nghỉ để cùng nấu cỗ, trẻ con nghe những câu chuyện về quê hương trong những bữa cơm quây quần.

Mâm cỗ đưa ông Táo, cúng Giao thừa và cỗ Tết được chị Hà chăm chút, trình bày đẹp mắt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vào dịp Tết, chị Hà vẫn đều đặn trang hoàng nhà cửa, lì xì cho con cái, chúc Tết bạn bè, đi chùa cầu may. Những thói quen tưởng chừng giản đơn ấy lại trở thành sợi dây kết nối thế hệ, giữ tình yêu quê hương trong lòng những người xa xứ.

“Giữ truyền thống không khó, quan trọng là trong tim mình có nghĩ về quê hương hay không”, chị Hà khẳng định.

Với chị, báo hiếu không chỉ gói gọn trong mâm cơm ngày lễ, mà còn qua việc sống có trách nhiệm, sống tử tế để cha mẹ an lòng, để công lao sinh thành luôn được đền đáp xứng đáng.

Chị Hà (ngồi giữa) cùng hai con bên người thân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Hà còn khuyến khích các con hòa nhập vào các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Melbourne. Với chị, đó là cách tốt nhất để con trẻ được sống trong không khí quê hương ngay trên đất Australia.

Trên mạng xã hội, chị Hà đăng tải bộ ảnh hai cô con gái nhỏ trong tà áo dài trắng tinh khôi, quàng khăn đỏ. Khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy đã thu hút nhiều lượt yêu thích. Chị bày tỏ mong muốn, dù sinh ra và lớn lên nơi đất khách, các con sẽ luôn lưu giữ giá trị cội nguồn, mang trong tim niềm tự hào là người Việt Nam.