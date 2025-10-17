Hàng trăm nhân viên phải đi bộ 106 tầng vì thang máy mất điện

Sự cố xảy ra vào ngày 15/10. Hàng trăm nhân viên làm việc tại tòa nhà The Exchange 106 (Kuala Lumpur, Malaysia) buộc phải đi bộ từ những tầng cao xuống mặt đất, để sơ tán sau một sự cố mất điện diện rộng khiến hệ thống thang máy ngừng hoạt động.

Một đoạn video được ghi lại, cho thấy dòng người nối dài, tay cầm đèn pin, di chuyển trong cầu thang bộ của tòa nhà cao 445m - công trình cao thứ tư Malaysia.

Nhân viên làm việc trong tòa nhà di chuyển bằng thang bộ xuống mặt đất khi đối mặt với sự cố mất điện (Ảnh: Independent).

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng trăm bình luận, nhiều người hài hước ví đây là một "buổi tập chân bất ngờ" trong giờ làm việc. “Đột nhiên giờ làm thành giờ giảm cân, rồi khi xuống đến tầng trệt… thì có điện trở lại”, một người hài hước bình luận.

“Tôi mới đi đến tầng 5 thì điện bật lại”, người khác viết.

Theo thống kê các tòa nhà cao tầng nhất thế giới do tổ chức phi lợi nhuận Council on Vertical Urbanism (trụ sở tại Mỹ) tổng hợp, The Exchange 106 xếp hạng 23 trong danh sách.

Với 106 tầng, công trình này được mô tả là ngọn hải đăng, biểu tượng của một quốc gia đang vươn lên.

Theo truyền thông Malaysia, sự cố mất điện chiều 15/10 không chỉ ảnh hưởng đến tòa The Exchange 106 mà còn lan rộng trên toàn khu vực thung lũng Klang, bao gồm Thủ đô Kuala Lumpur và thành phố Johor Bahru ở phía Nam.

Một số trung tâm thương mại lớn như Mid Valley Megamall và Pavilion Damansara Heights cũng rơi vào cảnh tối om, trong khi nhiều tuyến đường giao thông ùn tắc do đèn tín hiệu ngừng hoạt động.

Các khu vực khác như Kluang, Tampin, Ipoh, Kuantan và Sendayan cũng ghi nhận tình trạng mất điện.

The Exchange 106 có 106 tầng - một trong những tòa nhà cao nhất Malaysia (Ảnh: Buro Happold).

Công ty điện lực quốc gia Tenaga Nasional Berhad (TNB) xác nhận nguyên nhân là do sét đánh vào Nhà máy điện Edra ở bang ven biển Melaka, khiến hệ thống bị gián đoạn.

Công ty cho biết các đội kỹ thuật được triển khai khẩn cấp để khôi phục điện. Nguồn điện đã được phục hồi hoàn toàn vào lúc 17h54 cùng ngày.

“TNB rất cảm kích sự kiên nhẫn của người dân và xin lỗi vì những bất tiện xảy ra”, đơn vị thông tin.