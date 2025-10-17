"Ăn quỵt" hơn 1.000 bữa suốt 2 năm nhờ lỗ hổng trong ứng dụng giao hàng

Theo Japan Times, cảnh sát thành phố Nagoya (tỉnh Aichi) đã bắt giữ Takuya Higashimoto vào đầu tháng 10. Trong hơn 2 năm, người này đã tiêu thụ 1.095 suất ăn mà không trả đồng nào, thông qua các hành vi gian lận có tính toán kỹ lưỡng, gây thiệt hại lên tới 3,7 triệu yên (khoảng 644 triệu đồng).

Higashimoto thường chọn hình thức giao hàng không tiếp xúc, sau đó khai gian lận trên ứng dụng rằng đơn hàng chưa đến để yêu cầu đơn vị vận chuyển hoàn tiền.

Higashimoto thừa nhận ban đầu chỉ "thử cho biết", nhưng sau khi trục lợi thành công, anh không thể dừng lại (Ảnh: South China Morning Post).

Ngày 30/7 vừa qua, Higashimoto tạo một tài khoản mới trên nền tảng đặt đồ ăn Demae-can với tên và địa chỉ giả, đặt các món kem, cơm hộp và bít tết gà. Dù đồ ăn đã được giao, người này vẫn nhắn tin cho bộ phận hỗ trợ khẳng định "chưa nhận được hàng" và được hoàn 16.000 yên (khoảng 2,7 triệu đồng) ngay trong ngày.

Từ tháng 4/2023, Higashimoto đã điều hành 124 tài khoản để lặp đi lặp lại thủ đoạn này. Để tránh bị phát hiện, anh thường đăng ký và hủy tư cách thành viên sau vài ngày, đồng thời sử dụng thẻ điện thoại trả trước và danh tính giả. Việc thay đổi tài khoản liên tục đã gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Tại cơ quan cảnh sát, Higashimoto khai: "Ban đầu tôi chỉ thử xem thế nào, nhưng sau khi nhận được tiền hoàn, tôi không thể dừng lại".

Trước vụ việc gây chấn động dư luận, đơn vị giao đồ ăn Demae-can cho biết, sẽ tăng cường xác minh danh tính người dùng và triển khai hệ thống cảnh báo để phát hiện các giao dịch bất thường. Mục tiêu là ngăn chặn tình trạng lạm dụng chính sách hoàn tiền trong tương lai.

Cộng đồng mạng tại Nhật Bản và Trung Quốc bày tỏ sự kinh ngạc trước quy mô gian lận của Higashimoto. Một người dùng bình luận: "Hắn ta khá thông minh và kiên trì khi điều hành cả trăm tài khoản".

Người khác nhận xét: "Chính sách hoàn tiền quá dễ bị lợi dụng. Nền tảng cần siết chặt hơn".

Các đơn vị giao hàng cam kết sẽ tăng cường xác minh danh tính, nhằm ngăn chặn các hoạt động gian lận tương tự trong tương lai (Ảnh: Getty Images).

Đây không phải lần đầu xảy ra vấn nạn này, những vụ gian lận tương tự cũng từng xuất hiện ở Trung Quốc. Năm ngoái, 3 người tại tỉnh Giang Tô đã sống sót suốt một tháng chỉ với 19 tệ (khoảng 70.000 đồng) nhờ thay phiên nhau đặt đồ ăn rồi khai gian lận để được hoàn tiền. Cảnh sát địa phương sau đó đã vào cuộc xử lý vụ việc.

Các chuyên gia cho rằng những vụ việc như trên phản ánh lỗ hổng trong chính sách hoàn tiền của các nền tảng giao thức ăn, điều khoản vốn được thiết kế để bảo vệ người tiêu dùng, nhưng lại có thể trở thành công cụ để kẻ gian trục lợi nếu không có biện pháp kiểm soát chặt chẽ.