Đang đánh pickleball, cô gái bất ngờ được "thầy" dạy cầu hôn ngay trên sân

“Ngạc nhiên và xúc động lắm”, Trần Thị Mỹ Diệu (SN 2001, quê Gia Lai), chia sẻ, khi nhớ lại giây phút được bạn trai cầu hôn ngay trên sân bóng. Trong khi Nguyễn Văn Sự (SN 1996) lại mừng ra mặt khi được bạn gái chấp nhận lời cầu hôn sau hai tháng ấp ủ, chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Chia sẻ với Dân trí về màn cầu hôn đặc biệt của mình, anh Sự cho biết từng “đau đầu” tìm cách để khoảnh khắc ấy thật độc đáo và đáng nhớ, bởi đó là cột mốc quan trọng của cả hai.

Trong một buổi chơi pickleball - bộ môn mà anh và bạn gái cùng yêu thích - ý tưởng cầu hôn ngay trên sân bóng chợt lóe lên trong đầu và được anh ấp ủ từ đó.

Cô gái bất ngờ được “thầy” dạy pickleball cầu hôn ngay trên sân bóng (Clip: Nhân vật cung cấp).

Tối 10/10, như thường lệ, Sự đón bạn gái đi tập. Trong lúc Diệu đang tập giao bóng, anh âm thầm thay quả bóng bằng một chiếc hộp nhỏ chứa nhẫn cầu hôn. Khi cô vừa ngẩng đầu lên, anh đã quỳ xuống ngỏ lời muốn cưới cô làm vợ sau 7 năm cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách.

“Dù hai bên gia đình đã bàn chuyện cưới hỏi, nhưng khi nghe Diệu nói “Em đồng ý”, tôi vẫn không kìm được xúc động”, Sự nói.

Câu chuyện tình của họ bắt đầu từ một lời chúc sinh nhật tưởng chừng đơn giản. Năm 2018, Sự tình cờ thấy thông báo sinh nhật của Diệu trên Facebook. Anh lấy hết can đảm nhắn tin chúc mừng, nhưng cô gái không phản hồi, anh thất vọng, nghĩ chẳng thể tiến xa hơn.

Hai ngày sau chàng trai bất ngờ nhận được tin nhắn cảm ơn. Từ đó, họ bắt đầu trò chuyện, những câu hỏi thăm hàng ngày dần trở thành thói quen, để rồi tình yêu nảy nở lúc nào chẳng hay.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, Sự làm huấn luyện viên tennis, rồi chuyển sang dạy pickleball.

“Ban ngày tôi đi dạy tại một trường tư ở TPHCM, buổi tối thì làm huấn luyện viên pickleball”, Sự nói.

Sự và Diệu có 7 năm yêu nhau trước khi anh ngỏ lời cầu hôn bạn gái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Diệu chính là học viên đặc biệt nhất của anh. “Ban đầu tôi chỉ học cho vui, rèn sức khỏe thôi. Nhưng nhờ anh kiên nhẫn chỉ dạy, tôi dần yêu luôn cả bộ môn này”, Diệu kể.

Còn Sự đùa rằng: “Dạy bạn gái khác hẳn dạy học viên thường, vì luôn phải nhường nhịn, không được quát, hay cáu gắt vì sẽ bị giận ngược lại”.

Suốt một năm qua cặp đôi thường xuyên luyện tập cùng nhau, sân pickleball cũng là nơi có nhiều kỷ niệm, và là đam mê của hai đứa. Khi tìm địa điểm cầu hôn, Sự đã không ngần ngại mà lựa chọn đây là nơi ngỏ ý mời nàng về chung một nhà.

Với Sự, bạn gái là một người tốt bụng, chân thành, biết chia sẻ, quan tâm mọi người, xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn. Trong khi Sự tạo cho Diệu cảm giác được bảo vệ, che chở, yên tâm khi ở bên.

Sau 7 năm yêu nhau, cùng trải qua quãng thời gian xa cách, khó khăn và thấu hiểu, cả hai cảm thấy đã đến lúc bước sang một hành trình mới mang tên hôn nhân.

Sau màn cầu hôn gây sốt mạng xã hội, cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào ngày 30/10 tại quê nhà Gia Lai.