Chú vịt Bim Bim qua đời, chủ nhân khóc: "Tôi sẽ không nuôi thêm vịt khác"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Nguyễn Thùy Trang (23 tuổi, quê Vĩnh Long) nghẹn ngào cho biết, chú vịt Bim Bim - "người bạn đồng hành" gắn bó với cô gần 7 năm - qua đời vào chiều 13/10.

Theo lời Thùy Trang, buổi trưa hôm ấy Bim Bim có dấu hiệu bỏ ăn, trông yếu ớt khác thường. Cô vội vã chạy đi mua thuốc về tiêm nhưng chưa đầy 30 phút sau, Bim Bim đã nằm im dưới đất.

Chú vịt Bim Bim qua đời sau gần 7 năm gắn bó với Thùy Trang (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Tôi ôm em vào lòng, cố gắng gọi nhưng không có hồi đáp. Cha tôi tiêm thuốc cho em, nhưng thuốc cứ trào ngược ra. Khi ấy, tôi thấy lòng mình trống rỗng và sốc vô cùng. Dù biết Bim Bim đã già yếu, tôi vẫn mong em có thể ở bên mình lâu hơn nữa", Thùy Trang nghẹn ngào kể.

Gia đình cẩn thận chôn Bim Bim ở một góc vườn phía sau nhà. Cả nhà ai cũng khóc. Tối đó, Thùy Trang ngồi xem lại từng tấm ảnh, từ ngày Bim Bim mới nở, khi cô còn là học sinh cấp ba, đến hiện tại, cô đã lập gia đình và làm mẹ.

"Bim Bim không chỉ là thú cưng mà còn là một thành viên trong gia đình tôi", Thùy Trang nói.

Bim Bim đồng hành với Thùy Trang từ khi cô còn học cấp 3 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thùy Trang cho biết, sự xuất hiện của Bim Bim từng mang lại cho cô nhiều cơ hội quý giá trong công việc và cuộc sống. Nhờ những video dễ thương cùng chú vịt, kênh YouTube của cô thu hút hơn 700.000 người theo dõi, giúp gia đình có thêm thu nhập.

"Tôi có được ngày hôm nay là nhờ em Bim Bim", cô nói.

Trước câu hỏi có định nuôi thêm một chú vịt khác để bầu bạn, Thùy Trang lắc đầu, chia sẻ: "Tôi sẽ không nuôi thêm vịt nữa. Không có chú vịt nào có thể thay thế được Bim Bim trong lòng tôi".

Những năm gần đây, do Bim Bim đã lớn tuổi, Thùy Trang chủ động để vịt nghỉ ngơi, ít xuất hiện trên video hơn.

"Nhiều người tưởng Bim Bim mất từ lâu, nhưng thật ra tôi vẫn chăm sóc em mỗi ngày, chỉ là không để em quay hình quá nhiều", cô chia sẻ.

Sự xuất hiện của Bim Bim trong đám cưới của Thùy Trang (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ít ai biết, hành trình gắn bó của Thùy Trang và Bim Bim bắt đầu từ một sự tình cờ. Năm năm trước, mẹ của Thùy Trang đi chợ mua trứng vịt hư (trứng vịt sát) để nấu ăn, nhưng phát hiện có 3 quả còn sống, liền cho vịt xiêm mẹ ấp thử. Trong 3 quả ấy, chỉ có một quả nở, chính là Bim Bim.

Vì khác màu lông, Bim Bim từ nhỏ đã bị bầy đàn xa lánh. Thấy cảnh đó, Thùy Trang đem về nuôi riêng, từ đó cô và Bim Bim quấn quýt không rời.

Thùy Trang tổ chức sinh nhật cho chú vịt Bim Bim (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khi Bim Bim được 2 tuổi, Thùy Trang bắt đầu cho chú xuất hiện trong các video mukbang (vừa livestream ăn uống, vừa trò chuyện với khán giả) hay sinh hoạt đời thường. Hình ảnh cô gái và chú vịt trắng thích ăn xúc xích, thịt nướng, ốc luộc... nhanh chóng gây chú ý.

Các video thu hút hàng triệu lượt xem, biến Bim Bim thành chú vịt nổi tiếng nhất miền Tây.

Chú vịt giúp Thùy Trang được nhiều người biết đến (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhờ sự nổi tiếng đó, Thùy Trang không chỉ cải thiện cuộc sống mà còn có cơ hội tham gia dự án phim quốc tế She Creates Change (Những cô gái thay đổi thế giới), hợp tác giữa tổ chức Room to Read và hãng Warner Bros (Mỹ).

Giờ đây, Bim Bim đã ra đi, để lại khoảng trống lớn trong lòng cô gái. Với Thùy Trang, chú vịt ấy vẫn mãi là người bạn đặc biệt nhất.