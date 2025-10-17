Huế biến di sản thành không gian lễ hội, mở rộng sức hút du lịch

Lâu nay, TP Huế vẫn được nhắc đến như một vùng đất cổ kính, trầm mặc, gắn với những di sản nổi tiếng như Đại nội, lăng tẩm triều Nguyễn, sông Hương hay núi Ngự.

Tuy nhiên, những năm gần đây, thành phố đã có bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận phát triển du lịch. Thay vì chỉ tập trung bảo tồn di sản, Huế bắt đầu kết hợp với các hoạt động văn hóa - nghệ thuật đương đại để tạo sức hút mới.

Trình diễn Nhã nhạc cung đình - nét đặc sắc của văn hóa Huế (Ảnh: Visithue).

Thay vì chỉ là điểm đến dành cho những hành trình tham quan truyền thống, Huế đang từng bước khẳng định vị thế như một "thành phố lễ hội" - nơi di sản và âm nhạc giao thoa.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý là đại nhạc hội Mega Booming Huế 2025 - điểm nhấn trong lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2025 - diễn ra vào ngày 21/12 tới.

Sự kiện được tổ chức ngay tại Quảng trường Ngọ Môn - trái tim của Cố đô Huế. Không gian di sản sẽ biến thành sân khấu âm nhạc hiện đại, kết hợp trình diễn thị giác, công nghệ sân khấu và những nghi lễ cung đình được tái hiện như lễ thiết triều, lễ đổi gác…

Đại nhạc hội quy tụ nhiều nghệ sĩ như Isaac, Hoàng Dũng, B Ray, Quân A.P, Phạm Anh Khoa, LyLy, Neko Lê... hứa hẹn mang đến một đêm diễn sôi động, phù hợp với nhiều nhóm khán giả trong và ngoài nước.

Kỳ đài trước Quảng trường Ngọ Môn - di tích Kinh thành Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ban tổ chức, điểm khác biệt của đêm nhạc không chỉ nằm ở quy mô, mà ở cách sự kiện gắn liền với sản phẩm du lịch. Người tham dự có thể chọn kết hợp tham quan di tích, thưởng thức đại nhạc hội và trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Du khách sẽ có cơ hội khám phá Đại nội, các lăng vua triều Nguyễn đồng thời thưởng thức bún bò Huế - món ăn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thay vì tổ chức sự kiện độc lập, cách làm này biến đại nhạc hội trở thành một phần trong hành trình khám phá Huế, giúp gia tăng giá trị trải nghiệm và kéo du khách đến gần hơn với văn hóa địa phương.

Tháng 12 thường là mùa thấp điểm của du lịch Huế. Việc tổ chức một sự kiện âm nhạc lớn vào thời điểm này không chỉ tạo thêm sức sống cho ngành du lịch địa phương mà còn giúp kéo dài mùa du lịch, tăng lượng khách trong nước và quốc tế.

Mô hình “du lịch sự kiện” không phải là điều xa lạ trên thế giới. Điển hình là The eras tour của Taylor Swift, mỗi điểm dừng chân đều mang lại tác động kinh tế hàng trăm triệu USD cho các thành phố chủ nhà.

Du khách quốc tế thích thú khi xem tái hiện lễ Thiết triều trước điện Thái Hòa (Ảnh: Vi Thảo).

Tại Việt Nam, các show diễn của Hà Anh Tuấn ở Đà Lạt, Ninh Bình, Hội An hay các chương trình như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi cũng ghi nhận hiệu ứng tương tự khi lượng du khách tăng đột biến trong thời gian tổ chức.

Những ví dụ này cho thấy, âm nhạc hoàn toàn có thể trở thành chất xúc tác mạnh mẽ thúc đẩy du lịch, mở ra hướng phát triển bền vững cho các điểm đến văn hóa.

Đây cũng là cách Huế bắt nhịp với xu hướng “du lịch sự kiện” đang phát triển mạnh trên thế giới - lấy lễ hội, âm nhạc và trải nghiệm văn hóa làm động lực thu hút du khách.