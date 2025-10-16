Chú rể bị “bắt” làm bài kiểm tra IELTS mới được đón cô dâu ở Hà Nội

Đang trong chuyến trăng mật cùng chồng, sau một đêm thức dậy, điện thoại của Quỳnh Hương (SN 2001, giáo viên tiếng Anh ở Hà Nội), bỗng reo liên tục. Tin nhắn, cuộc gọi, thông báo từ người thân, bạn bè và cả tài khoản TikTok dồn dập khiến cô có chút hoang mang.

Mở máy ra, Hương mới biết clip cô thử thách chồng bằng bài thi tiếng Anh trước lễ đón dâu đã “gây bão” mạng xã hội.

“Bài thi vốn dĩ là trò vui nhỏ để vợ chồng tôi quay phóng sự cưới, không ngờ lại được mọi người quan tâm nhiều đến vậy”, Quỳnh Hương chia sẻ với Dân trí.

Hình ảnh chú rể ngồi làm bài thi tiếng Anh gây sốt trên mạng xã hội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhớ lại hình ảnh chồng ngồi ngay ngắn trước bàn, tay cầm bút, tai lắng nghe, mắt dán vào tờ giấy thi như một thí sinh đang trong phòng kiểm tra thật sự, cô không khỏi bật cười.

Quỳnh Hương tốt nghiệp Đại học Hà Nội và theo nghề dạy tiếng Anh từ năm nhất đại học. Sáu năm gắn bó với công việc giảng dạy, cô có hàng trăm học viên, nhưng có một “học trò đặc biệt” mà cô nhớ nhất, chính là chồng mình.

Chồng cô, anh Nhật Ninh (SN 2000), hiện làm lập trình viên tại một công ty công nghệ ở Hà Nội. Hai người ở cùng xã Tam Hưng, cách nhau chưa đầy 1km. Họ gặp nhau lần đầu khi cùng tham gia đội văn nghệ của trường cấp ba.

“Ban đầu, bọn mình còn chẳng ưa nhau, hay trêu chọc, lườm nguýt. Nhưng rồi chẳng hiểu sao gặp mãi, nói chuyện mãi, thế là thích nhau lúc nào không hay”, Hương kể.

Cặp đôi yêu nhau từ cấp ba, đến nay đã có 9 năm bên nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi bắt đầu yêu, Ninh là một học sinh “mất gốc tiếng Anh”. Hương kiên nhẫn dạy lại anh từng chút một, từ phát âm, ngữ pháp, đến kỹ năng nghe nói.

“Anh là học sinh đầu tiên trong đời mình, cũng là người khiến mình tin rằng, chỉ cần có tình yêu và sự kiên trì, ai cũng có thể giỏi tiếng Anh”, Hương nói.

Dưới sự hướng dẫn của người yêu, “học trò” Nhật Ninh dần tiến bộ, đủ điểm vào lớp chọn, đạt thành tích tốt trong kỳ thi đầu vào đại học, và thậm chí còn vượt qua kỳ thi đầu ra một cách dễ dàng.

Bốn ngày trước đám cưới, trong lúc đang ôn luyện IELTS, Quỳnh Hương chợt nảy ra ý tưởng độc đáo: “Hay là thử thách chồng một bài tiếng Anh ngay trong lễ đón dâu cho vui?”.

Ninh thành Công đón được Hương về làm vợ sau khi hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra tiếng Anh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, cô nàng từng “úp mở” rằng muốn đón được vợ thì chú rể phải vượt qua thử thách, nhưng Ninh hoàn toàn không biết đó là gì. Khi anh bước vào phòng, nhìn thấy bàn, giấy bút, tai nghe, gương mặt Ninh căng thẳng hẳn.

Hương kể, cô nói đùa với chồng rằng nếu anh làm đúng quá nửa bài thì mới được phép đón dâu.

Tuy chỉ là bài kiểm tra ngắn, nhưng chú rể nghiêm túc đến bất ngờ. Anh chăm chú nghe, ghi chép cẩn thận, trong khi hai bên gia đình cười ồ vì sự “chuyên nghiệp” của buổi thi có một không hai này.

"Đó là dạng bài IELTS Listening, chỉ được nghe một lần, nên toàn bộ phần kiểm tra và chấm điểm chỉ diễn ra trong khoảng 3 phút", Hương nói.

Kết quả, như Hương dự đoán, “học trò” của cô hoàn thành bài xuất sắc và được phép “qua cửa” đón dâu trong tiếng vỗ tay rộn ràng.

“Lúc đó nhìn anh thấy yêu lắm, vì giữa khoảnh khắc náo nhiệt của ngày trọng đại, anh vẫn ngồi đó, chăm chú làm bài chỉ để được đến bên mình”, Hương chia sẻ.

Sau đám cưới, cặp đôi trẻ đang tận hưởng những ngày đầu tiên của cuộc sống hôn nhân.

Hương tâm sự, chồng cô là người tinh tế và chu đáo, anh luôn tranh thủ giờ nghỉ trưa, tối tan làm để đi mua từng món đồ nhỏ cho tổ ấm từ cái chăn, cái đệm, đến giá treo quần áo.

"Thấy anh trưởng thành như thế, mình càng tin vào lựa chọn của mình”, cô nói. Trong khi đó, với Nhật Ninh, nhờ có Hương mà anh trở thành người tốt hơn, học được cách quan tâm và sống trách nhiệm.