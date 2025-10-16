Người Thái Nguyên đứng kín 2 bên đường, bịn rịn chào tạm biệt các chiến sỹ

"Thấy bà con khó khăn, chúng tôi muốn lên đường nhanh chóng hỗ trợ"

Chiều 15/10, buổi lễ tri ân các chiến sỹ tới Thái Nguyên hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau mưa lũ diễn ra tại quảng trường thành phố trong bầu không khí xúc động.

Khi các chiến sỹ lên xe để trở về Hà Nội, người dân địa phương đứng kín 2 bên đường, bịn rịn vẫy tay chào tạm biệt.

Chiến sỹ xúc động thấy người Thái Nguyên đứng kín bên đường chào tiễn biệt (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Trung úy Nguyễn Thành Nam (27 tuổi) thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 1, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô (E22) bất ngờ khi thấy tình cảm chân thành của bà con dành cho cả đoàn.

Anh đã ghi lại những khoảnh khắc ấm áp tình quân dân rồi chia sẻ lên trang cá nhân như một cách lưu giữ kỷ niệm. Không ngờ đoạn video gây sốt với lượng tương tác rất lớn.

"Người dân Thái Nguyên xin giữ trọn tình cảm này trong trái tim. Cảm ơn và xin chúc các đồng chí cùng gia đình nhiều sức khỏe", tài khoản có tên Lan Vương chia sẻ.

"Tình quân dân như cá với nước. Khi người dân gặp khó khăn, các chiến sỹ không quản ngại tới hỗ trợ khiến người dân Thái Nguyên rất xúc động", tài khoản Linh Phí bày tỏ.

"Thái Nguyên xin cảm ơn các đồng chí đã hỗ trợ hết lòng. Đi dân nhớ, ở dân thương là đây. Chúc các đồng chí chân cứng đá mềm và giữ gìn sức khỏe nhé", tài khoản Bình Anh nói.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trung úy Thành Nam cho biết, chứng kiến cảnh người dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, anh cùng đồng đội đều chung tâm trạng sốt ruột, nóng lòng muốn được sớm hỗ trợ.

Ngày 10/10, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 1, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô cử 106 cán bộ, chiến sỹ đi cứu trợ. Trung úy Thành Nam lập tức nhận lệnh lên đường.

"Thấy cảnh người dân vật lộn vì mưa lũ càng thôi thúc chúng tôi muốn được góp một phần sức lực để hỗ trợ", Trung úy Nam nói.

Ngày đầu tiên, Tiểu đoàn có mặt tại một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại Thái Nguyên là xã Na Rì. Địa bàn có nhiều điểm trường, nhà dân bị ngập sâu trong bùn đất.

Các chiến sỹ dọn bùn đất giúp người dân ở Thái Nguyên (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Trung úy Nam không thể quên khoảnh khắc đầu tiên khi anh cùng đồng đội tới nơi. Đó là cảnh tượng tan hoang với những lớp bùn đất dày tới 60cm. Đồ đạc bị cuốn trôi hoặc gần như hư hỏng hết. Rác và bùn đất len lỏi mọi ngóc ngách của trường học, nhà cửa.

"Người dân chưa thể tự khắc phục ngay nên rất cần sự hỗ trợ lực lượng cứu hộ như chúng tôi", Trung úy Nam nhớ lại.

Trong 2 ngày đầu, lực lượng Cảnh sát Cơ động tập trung hỗ trợ các điểm trường như trường mầm non Kim Lư, trường Dân tộc Nội trú xã Na Trì để các cháu được sớm quay lại lớp học.

Từng tới Làng Nủ (Lào Cai) để hỗ trợ vào năm 2024 nên Trung úy Nam và đồng đội có khá nhiều kinh nghiệm trong việc dọn dẹp bùn đất. Họ tập trung dọn bùn, vệ sinh và khử khuẩn. Đây là khu vực đầu nguồn nên chủ yếu là bùn phù sa, khiến việc dọn rửa khó khăn hơn.

Tình quân dân gắn kết như người nhà

Buổi sáng, các chiến sỹ thức giấc lúc 5h30 rồi ăn sáng nhanh và di chuyển tới các điểm cần hỗ trợ lúc 6h30. Họ làm việc liên tục tới 12h. Chiến sỹ và người dân cùng nhau quây quần dưới nền đất còn lấm bùn, ăn vội bữa trưa nhanh gọn bằng những suất cơm từ thiện.

Đây cũng là lúc tình quân dân thêm gắn kết khi họ hỏi han, trao đổi với nhau những câu chuyện đời thường. Công việc buổi chiều lại tiếp tục từ 13h tới 18h với cường độ làm hết công suất.

Người dân mang đồ ăn mời các chiến sỹ lúc giải lao (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Có những ngày dọn bùn, chúng tôi đều bị ngã sõng soài, bùn đất bám dính khắp nơi còn mặt mũi lem luốc. Ai cũng nhìn nhau vừa buồn cười vừa thương, nhưng không có bất cứ lời than phiền nào", chiến sỹ 27 tuổi chia sẻ.

3 ngày tiếp theo, lực lượng tiếp tục di chuyển về thành phố Thái Nguyên để hỗ trợ. Cả đội thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại trường mầm non 19/5, trường THCS Túc Duyên, một số điểm trường khác và vệ sinh nhà cửa cho các gia đình chính sách, người có công, người già neo đơn...

Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của các chiến sỹ (Ảnh cắt từ clip).

Trong những ngày hỗ trợ, các chiến sỹ ăn, nghỉ cùng người dân, để lại nhiều kỷ niệm đẹp. Lúc dọn dẹp ở điểm trường mầm non, các anh còn được cô giáo tặng cho những phiếu bé ngoan do chính em nhỏ vẽ khiến họ bất ngờ và cảm động.

Là lần thứ 2 tới các khu vực bị ảnh hưởng lũ lụt để hỗ trợ người dân, nhưng mỗi chuyến đi để lại cho các chiến sỹ kỷ niệm đáng nhớ.

Điều khiến Trung úy Nam cùng đồng đội xúc động nhất là cảnh sau khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về Hà Nội vào chiều 15/10, người dân đứng kín hai bên đường để chào tiễn biệt.

"Đó là khoảng 16h30 khi đoàn xe chuyên dụng của chúng tôi đi qua khu vực trung tâm, hàng dài người dân, học sinh đứng không còn chỗ trống, vẫy tay chào các chiến sỹ. Nhiều người trong số đó cũng bật khóc.

Chúng tôi cảm nhận rõ sự trân quý, tình cảm chân thành của bà con dành cho mình. Là chiến sĩ trẻ, được đứng trong hàng ngũ Cảnh sát Cơ động và góp một phần nhỏ bé giúp đỡ đồng bào trong hoạn nạn, tôi cảm thấy tự hào", anh nói.