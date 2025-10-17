Cặp vợ chồng có gương mặt giống nhau, người ngoài khó phân biệt

Một cặp vợ chồng trẻ quản lý tiệm thuốc Đông y truyền thống thuộc thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc, khiến dư luận nước này vừa thích thú vừa kinh ngạc vì ngoại hình giống nhau.

Trước đó, cặp đôi thường đăng tải những video ghi cảnh hóa trang của cả hai. Trong một video thu hút lượng xem lớn, cặp đôi có diện mạo giống nhau đến bất ngờ. Điều này khiến nhiều người đồn đoán rằng, họ có thể là anh em song sinh thất lạc.

Hai vợ chồng có gương mặt giống hệt nhau (Ảnh: SCMP).

Hình ảnh từ video cho thấy, cả 2 đội tóc giả, bắt chước biểu cảm của nhau và đứng sát bên nhau tạo cảm giác thân tình.

Theo chia sẻ của người vợ tên Liang, cả hai đều sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh thuốc Đông y hơn 40 năm. Họ quen nhau qua mai mối và kết hôn chỉ sau 6 tháng tìm hiểu.

Ban đầu, công việc kinh doanh của họ gặp không ít khó khăn, song chính sự giống nhau kỳ lạ lại trở thành “vũ khí quảng bá” hiệu quả, thu hút sự chú ý rộng rãi của cộng đồng mạng.

Cư dân mạng bắt đầu theo dõi tài khoản của họ không chỉ vì sản phẩm thuốc thảo dược, mà còn tìm thấy nhiều khoảnh khắc độc đáo của cặp đôi.

Ban đầu, người chồng còn nhút nhát và ngại ngùng khi phải giả gái để quay video. Nhưng dần anh thay đổi mọi thứ khi chứng kiến vợ miệt mài sáng tạo ra ý tưởng mới. Cô cũng đảm nhận việc chỉnh sửa video tới khuya.

Khi có thời gian rảnh, cả 2 lại lái xe tới khu trang trại trồng dược liệu để ghi lại quá trình hái, phơi và đóng gói thảo mộc. Các nội dung chủ yếu chia sẻ kiến thức về sức khỏe, mang yếu tố hài hước nên thu hút người xem

Năm 2023, cả hai mở cửa hàng thuốc Đông y riêng. Anh He phụ trách nấu trà các loại thảo mộc, súp dưỡng sinh. Trong khi đó, người vợ là Liang đảm nhận quy trình quảng bá.

Khoảnh khắc cả hai cùng đội tóc giả khiến người ngoài không phân biệt được đâu là vợ, đâu là chồng (Ảnh: News).

"Hồi mới quen và yêu nhau, chúng tôi không giống nhau chút nào. Nhưng có thể do chúng tôi sống nhiều năm với nhau nên dần có nét giống. Khoảng 2 năm trở lại, chúng tôi ở cạnh nhau suốt ngày. Có lẽ vì vậy gương mặt cũng không có nhiều khác biệt", anh He nói vui.

Bác sỹ Hou Zhenghua, Phó chủ nhiệm khoa của bệnh viện Zhongda trực thuộc Đại học Đông Nam (Trung Quốc) cho biết, hiện tượng "vợ chồng có tướng phu thê" thực sự tồn tại ở một mức độ nhất định.

Vị bác sỹ cũng nhắc đến khái niệm "hiệu ứng tắc kè hoa". Đây là khái niệm dùng để chỉ việc hai người, trong quá trình sống chung lâu dài, sẽ vô thức bắt chước nét mặt, động tác và thậm chí cả thói quen sinh hoạt của nhau. Theo thời gian, điều này khiến người ngoài có cảm giác họ ngày càng trở nên giống nhau.

Cũng theo bác sĩ Hou, những trường hợp "vợ chồng giống nhau đến mức khó tin" thực ra rất hiếm gặp. Phần lớn cảm giác này xuất phát từ yếu tố chủ quan của người nhìn và được phóng đại khi lan truyền trên mạng.

Tuy nhiên với trường hợp của cặp đôi kể trên, nhiều người khuyên cặp đôi sớm làm xét nghiệm ADN, bởi có thể họ sẽ tìm thấy anh em thất lạc thật sự.