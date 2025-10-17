Chàng trai lạnh lùng bất ngờ được săn đón trong "Tân binh toàn năng" là ai?

Kết thúc công diễn 1 của Tân binh toàn năng 2025, Cường Bạch là một trong những thí sinh nhận được nhiều sự chú ý. Dù là gương mặt mới, nam ca sĩ gây bất ngờ khi sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Khán giả nhận xét, tân binh này gây thiện cảm nhờ phong thái tự tin, chuyên nghiệp cùng vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nghiêm túc trong công việc.

Cũng vì vậy, gần đây, cái tên Cường Bạch liên tục trở thành chủ đề được khán giả bàn luận sau mỗi tập phát sóng. Đặc biệt, theo số liệu vừa được công bố bởi Socialite, tân binh này vượt qua cả Anh Tú Atus, Lê Dương Bảo Lâm... để dẫn đầu bảng xếp hạng Top 10 thành viên trong gameshow nhận được nhiều sự chú ý trong tuần.

Cường Bạch đang là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong đêm công diễn 1 vừa qua, Cường Bạch đạt 593 điểm, giữ vị trí thứ hai toàn bảng, cho thấy phong độ ổn định và sự tiến bộ rõ rệt từ đầu chương trình đến nay.

Ở phần thi nhóm Exposure, dù không có nhiều cơ hội thể hiện giọng hát mà chỉ đảm nhận phần rap và vũ đạo, Cường Bạch vẫn gây ấn tượng mạnh nhờ thần thái trình diễn và khả năng làm chủ sân khấu.

Bước sang công diễn 2, nhóm Tân binh thăng cấp phải đối đầu với hai nhóm nhạc quốc tế: JUST B (Hàn Quốc) và KID PHENOMENON (Nhật Bản).

Đại diện nhóm, Cường Bạch khẳng định tinh thần chiến đấu không lùi bước. Anh chia sẻ: "Áp lực thì vẫn áp lực, nhưng ngay từ khi bắt đầu chương trình, tôi đã xác định đến đây để chứng minh rằng người Việt Nam hoàn toàn có thể so sánh với bạn bè quốc tế. Nên dù đối thủ là ai, mình vẫn sẽ luôn sẵn sàng đón nhận thử thách".

Với hình ảnh điềm tĩnh, ít nói nhưng toát lên phong thái tự tin và chuyên nghiệp, Cường Bạch dần trở thành "gương mặt được săn đón" trong dàn thí sinh Tân binh toàn năng 2025.

Trong chương trình, Cường Bạch được ban giám khảo và các huấn luyện viên đánh giá cao về tinh thần cầu tiến cũng như khả năng thích ứng. Nhà sản xuất SOOBIN nhận xét: "Cường có tố chất rõ rệt của một thần tượng. Thần thái và phong cách sân khấu rất khó tìm ở một tân binh".

Phong thái lạnh lùng của Cường Bạch (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bạch Hồng Cường (nghệ danh Cường Bạch) sinh năm 2000 tại Nghệ An. Anh được biết đến với ngoại hình sáng, phong thái tự tin cùng khả năng trình diễn đa dạng. Trong chương trình, Cường Bạch thể hiện sự linh hoạt khi có thể hát, rap, vũ đạo...

Theo chia sẻ, Cường Bạch đam mê nghệ thuật từ nhỏ và yêu thích văn hóa Hàn Quốc. Trước khi được biết đến với vai trò ca sĩ, anh từng là thành viên nhóm nhảy cover B-Wild.

Năm 2018, anh sang Hàn Quốc và trở thành thực tập sinh của công ty RBW, chuẩn bị ra mắt cùng một nhóm nhạc nam. Tuy nhiên, sau 1 năm đào tạo, anh không được chọn vào đội hình ra mắt.

Trải nghiệm này từng khiến Cường Bạch rơi vào giai đoạn khủng hoảng, song anh tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật, thử sức ở một số chương trình khác như Vote for five 2022, trước khi góp mặt trong Tân binh toàn năng 2025.