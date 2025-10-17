Vụ xe cứu thương thu 2,4 triệu đồng cho 12km: Bảng kê chi phí gây khó hiểu

Vụ việc Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên thu 2,4 triệu đồng chuyến xe chở bệnh nhân hấp hối về nhà thu hút sự quan tâm, bàn luận của nhiều độc giả.

Nội dung bài viết chia sẻ về trường hợp của anh Trần Văn Ứng (xã Bắc Lý, Ninh Bình). Ngày 4/10, anh Ứng thuê chuyến xe cứu thương chở mẹ đang nguy kịch từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên về nhà tại xã Bắc Lý. Khi gần về đến nhà, mẹ anh Ứng trút hơi thở cuối cùng.

Quãng đường di chuyển 12km hết 2,4 triệu đồng. Sau thời gian lo hậu sự cho mẹ, anh Ứng đã kết nối với trung tâm yêu cầu làm rõ về giá của chuyến xe vì thấy số tiền 2,4 triệu đồng quá cao so với quãng đường di chuyển.

Bảng kê chi tiết chi phí chuyến xe (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phía trung tâm sau đó đã cung cấp cho anh Ứng một bảng kê, nêu rõ các hạng mục cấu thành chi phí chuyến đi gồm: Công bác sĩ bóp bóng (bóng bóp, dây truyền oxy, ống nhựa caluyn) 840.000 đồng; công lái xe 200.000 đồng; xăng dầu 400.000 đồng; khấu hao ô tô 300.000 đồng; trực điện thoại 150.000 đồng; yếu tố độc hại do bệnh nhân tử vong 200.000 đồng, oxy 200.000 đồng, chi phí quản lý 100.000 đồng. Tổng chi phí chỉ kém 10.000 đồng là tròn 2,4 triệu đồng.

Theo anh Ứng, khi gọi xe tại bệnh viện, anh không hỏi rõ về chi phí. “Lúc đó, chúng tôi không còn tâm trí quan tâm đến giá tiền vì xác định bao nhiêu cũng đưa mẹ về. Vì quãng đường khá ngắn, tôi nghĩ giá thuê xe cũng chỉ hơn 1 triệu đồng. Tuy nhiên, không ngờ, số tiền thực tế cao hơn gấp đôi”, anh Ứng chia sẻ.

Cách đây ít hôm, khi nhận bảng kê chi tiết, anh Ứng cảm thấy những hạng mục phía trung tâm đưa ra chưa thật thỏa đáng.

Đại diện Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên - ông Cao Quý Chí - cho biết, giá của chuyến xe cấu thành từ nhiều chi phí như trong bảng kê, các chi phí vận hành và nhân sự tham gia.

Ông Chí cũng nêu ra những khó khăn khi vận hành xe cứu thương khiến giá của loại hình vận tải này ở mức cao.

Sau khi Dân trí đăng tải bài viết Xe cứu thương chở bệnh nhân hấp hối thu 2,4 triệu đồng cho 12km, một số độc giả cho rằng, mức giá này cũng dễ hiểu bởi đây là xe cứu thương, loại hình vận tải mang đặc trưng riêng, không phải ô tô thông thường.

Tuy nhiên, đa số độc giả bày tỏ sự khó hiểu khi xem bảng kê phía trung tâm cung cấp cho anh Ứng.

Bạn đọc Lực Nguyễn cho rằng, bảng giá phía trung tâm đưa ra hết sức vô lý. “Bác sĩ bóp bóng và một số thiết bị mà 840.000 đồng? Ngoài ra, còn nhiều chi phí khác. Thử hỏi mọi người đi taxi, người chở có tính công tài xế, khấu hao xe, tiền xăng dầu, phí quản lý như vậy không? Họ chỉ tính chung đơn giá trên số ki-lô-mét”, độc giả này viết.

“Tính trung bình là 200.000 đồng/km, còn đắt hơn cả vụ xe cấp cứu thu 21 triệu đồng cho quãng đường hơn 200km ở Bắc Ninh cách đây mấy tháng”, độc giả Trần Đăng Khoa chia sẻ.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, tính tiền xăng dầu 400.000 đồng, khấu hao xe 300.000 đồng cho quãng đường 12km là quá khó hiểu.

Độc giả Đỗ Thị Kiểm nhận định, đây có thể chỉ là một trong nhiều trường hợp phải chi trả số tiền lớn khi thuê xe cứu thương. "Rất mong cơ quan chức năng vào cuộc. Vì có những tài xế taxi ăn chặn tiền xe của khách đã bị xử lý rồi, việc này liệu có bị lãng quên?”, độc giả viết.

Độc giả Dân Ta bình luận: “Vị đại diện trung tâm nói: “Nhiều chuyến xe (đa phần là chở nạn nhân bị tai nạn giao thông), chúng tôi vận chuyển song không thu được tiền vì đưa nạn nhân đến bệnh viện nhưng không gặp được người nhà, cũng không thể chờ đợi vì phải chạy đi chuyến khác. Nếu tính toán không kỹ thì không đủ trang trải vận hành". Như vậy là họ phải lấy của người khác bù vào cho những người trung tâm không thể thu tiền chăng?”.

Đồng quan điểm, độc giả Chu Xuân Ngọc viết: “Trả lời như giám đốc trung tâm thì những người bệnh khi sử dụng xe cấp cứu 115 phải chịu tiền cho những ca tai nạn không có người nhà sao?”.

Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự khó hiểu về bảng kê, một số độc giả cũng chia sẻ câu chuyện tương tự khi từng phải trả mức giá thuê xe cứu thương cao.

Độc giả Đặng Thị Hải cho biết từng thuê chuyến xe cứu thương giá 2,5 triệu đồng cho quãng đường 2,5km. Độc giả Thảo Lê từng chi trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 4km. Song cũng có độc giả chia sẻ mức phí được cho là hợp lý khi sử dụng dịch vụ xe cứu thương quãng đường 17km nhưng chỉ tốn 600.000 đồng, bệnh nhân có nhân viên y tế đi kèm, được tiêm thuốc.

Trước những lùm xùm về giá dịch vụ xe cứu thương, nhiều độc giả bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, giám sát loại hình vận tải này, đảm bảo người dân chi trả số tiền hợp lý trong điều kiện phải chịu nhiều lo toan, gánh nặng khi không may mắc bệnh, phải chạy chữa, đi lại tốn nhiều chi phí.