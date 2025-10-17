Nga và Hungary thảo luận chi tiết về hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin

Tổng thống Putin và người đồng cấp Trump gặp gỡ tại Alaska (Mỹ) vào tháng 8 (Ảnh: Reuters).

Theo Ngoại trưởng Szijjarto, Hungary và Nga đã bắt đầu thảo luận về công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Budapest.

Trong một bài đăng trên Facebook hôm 17/10, ông Szijjarto cho biết đã trao đổi qua điện thoại với cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Putin và xác nhận rằng "công tác chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương".

Trước đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban thông báo đã điện đàm với Tổng thống Nga Putin trong ngày 17/10. Ông Szijjarto cho biết thêm rằng, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng sẽ có cuộc hội đàm vào cuối ngày 17/10.

Ông Szijjarto cho biết, Hungary sẵn sàng đảm bảo an ninh cho các cuộc đàm phán Nga - Mỹ, dự kiến ​​tập trung vào cuộc xung đột Ukraine và Budapest sẽ trân trọng đón tiếp Tổng thống Putin và đảm bảo việc ông không bị cản trở khi đến và đi từ Hungary.

Hôm 16/10, Thủ tướng Orban tuyên bố Budapest sẵn sàng và mong muốn tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ, gọi đây là "tin tuyệt vời cho những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới" và mô tả Hungary là "một hòn đảo hòa bình".

Cuộc gặp này được Tổng thống Trump công bố lần đầu tiên hôm 16/10 sau khi hai nhà lãnh đạo có cuộc điện đàm đầu tiên sau gần 2 tháng. Theo Điện Kremlin và Nhà Trắng, cuộc trò chuyện kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Tổng thống Trump mô tả cuộc gọi là "rất hiệu quả" và tuyên bố "đã đạt được tiến triển lớn".

Điện Kremlin sau đó cũng xác nhận hội nghị thượng đỉnh đã được lên kế hoạch, và ông Ushakov tuyên bố rằng các công tác chuẩn bị sẽ được bắt đầu "không chậm trễ". Ông lưu ý, Budapest là nơi được Tổng thống Trump đề xuất làm địa điểm gặp gỡ và Tổng thống Putin đã ngay lập tức ủng hộ ý tưởng này.

Lần gặp gỡ gần nhất giữa hai nhà lãnh đạo Putin và Trump là vào giữa tháng 8 tại Alaska (Mỹ) để thảo luận về xung đột Ukraine và việc khôi phục quan hệ Nga - Mỹ. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ năm 2019. Cả hai nhà lãnh đạo đều đánh giá hội nghị thượng đỉnh này là hiệu quả, mặc dù không đạt được đột phá nào.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố rằng tiến trình Alaska "chưa kết thúc" và hai nước vẫn có thể "làm được nhiều điều".