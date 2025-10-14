Cậu bé ở Bắc Ninh hát tặng chiến sĩ bộ đội giúp hộ đê hút 5 triệu lượt xem

Hai ngày sau khi lực lượng quân đội hỗ trợ gia cố tuyến đê ngăn lũ, người dân thôn Đoài (xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh) tổ chức buổi giao lưu văn nghệ, chia tay chiến sĩ trước lúc các anh trở về đơn vị.

Đi cùng bố mẹ đến tham dự chương trình, cậu bé Nguyễn Đức Duy (SN 2019, sống ở thôn Đoài) mạnh dạn bước ra sân khấu. Trước hàng trăm người dân, em tự tin thể hiện ca khúc Bác đang cùng chúng cháu hành quân, nhận được nhiều lời khen ngợi.

Đoạn video ghi lại phần thể hiện của Đức Duy được chia sẻ rộng rãi, thu hút gần 5 triệu lượt xem.

Đức Duy mặc áo cờ đỏ sao vàng thể hiện ca khúc (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thị Hương (mẹ của Đức Duy), cho biết trước khi đến nhà văn hoá thôn, cháu bé không có ý định biểu diễn văn nghệ. Nghe tiếng nhạc rộn ràng vang lên, Đức Duy mạnh dạn xin phép đăng ký tham gia một tiết mục.

"Cháu vốn dĩ thích ca hát, từng biểu diễn ở trường mầm non và các sự kiện của thôn nên không ngại ngùng. Ca khúc Bác đang cùng chúng cháu hành quân vừa được Đức Duy tập cách đây vài tháng nhưng cháu đã thể hiện một cách trọn vẹn", chị Hương cho biết.

Bé trai ở Bắc Ninh hát tặng các chiến sĩ quân đội gây sốt (Nguồn: Lê Kim Oanh).

Nhìn con biểu diễn tự tin, giọng hát hùng hồn và truyền cảm, vợ chồng chị Hương cảm thấy hãnh diện. Cả hội trường rầm rập tiếng vỗ tay theo giai điệu. Một số khán giả yêu mến lên tận sân khấu tặng hoa nhằm khích lệ tinh thần cậu bé.

Mẹ của "ca sĩ nhí" cho rằng, thông qua các hoạt động văn nghệ, gia đình muốn hun đúc tình yêu nước, sự biết ơn của con trai với các chú bộ đội không quản ngại vất vả giúp đỡ người dân.

Được biết, Đức Duy vừa tròn 6 tuổi và bước vào lớp 1. Dù đang học đánh vần, bé đã có khả năng nhớ lời ca khúc và cầm micro biểu diễn một cách chuyên nghiệp.

Bé trai là con thứ tư của vợ chồng chị Hương. Trong gia đình, không có ai theo con đường nghệ thuật.

Sau khi chào đời, cháu phát triển bình thường như bạn bè cùng trang lứa. Khoảng 18 tháng, bé trai biết nói, tự hát theo các ca khúc thiếu nhi khiến gia đình lẫn hàng xóm ngỡ ngàng.

Đức Duy mặc áo the, đội khăn xếp biểu diễn dân ca quan họ Bắc Ninh (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Phát hiện niềm đam mê của con, vợ chồng chị Hương cho Đức Duy theo học thanh nhạc mỗi tuần một buổi.

Ngoài hát các ca khúc cách mạng và nhạc trẻ, bé trai còn bộc lộ khả năng hát dân ca quan họ. Hiện, Đức Duy đã thể hiện được các làn điệu quan họ cổ với nhiều giai điệu luyến láy như Đôi bên bác mẹ cùng già và Duyên quan họ.

Sau giờ học ở lớp, Đức Duy thích nghe nhạc, chơi cầu lông. Ở trường, bé làm lớp trưởng và tích cực tham gia các chương trình văn nghệ từ lúc còn học mầm non.

"Bố mẹ không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên tất cả kiến thức do cháu học hỏi từ cô giáo. Cháu ước mơ sẽ trở thành chiến sĩ công an hoặc bộ đội. Sau này, nếu bé mong muốn thành ca sĩ, gia đình hoàn toàn ủng hộ", chị Hương chia sẻ.

Mưa lớn sau bão Bualoi khiến nước sông Cầu dâng cao. Xóm Đoài - nơi gia đình chị Hương sinh sống - nằm cạnh một con đê lớn.

Ngày 9/10, đối diện nguy cơ nước tràn vào các thôn, bà con cùng nhau ra quân đắp bao cát để hộ đê. Sau đó, các chiến sĩ của Trung đoàn 833 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh - đến hỗ trợ người dân.

"Những chiến sĩ trẻ không quản ngại vất vả, nhiệt tình giúp đỡ bà con gia cố đê, nhờ đó nước không tràn vào làng. Chương trình giao lưu văn nghệ được tổ chức với mục đích tri ân các anh, thắt chặt tình quân dân thắm thiết", chị Hương cho biết.

Ở Việt Nam, từng có nhiều em nhỏ có giọng hát hay, tự tin biểu diễn nhận được sự chú ý của khán giả.

Hồi tháng 8, Trần Duy Quang (học lớp 5, sống ở Hà Tĩnh) gây sốt khi hát ca khúc Bác Hồ của em. Sau tràng vỗ tay khích lệ từ các bạn, cậu bé thể hiện bài hát dân ca ví, giặm về Bác Hồ với phong thái tự tin, truyền cảm.

Nam sinh Trần Duy Quang (Ảnh cắt từ clip).

Được biết, nam sinh bị bệnh tim bẩm sinh, cơ thể ốm yếu với cân nặng 20kg. Có những thời điểm, thời gian em đi bệnh viện còn nhiều hơn tới trường. Duy Quang có một nghị lực sống rất tuyệt vời và tinh thần luôn lạc quan.