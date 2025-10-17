Tổng thống Mỹ xác nhận vẫn gặp Chủ tịch Trung Quốc ở Hàn Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhật Bản vào năm 2019 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Trump ngày 17/10 xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong 2 tuần tới ở bên lề hội nghị APEC ở Hàn Quốc, cuộc gặp mà tuần trước ông còn tỏ ra nghi ngờ về khả năng xảy ra sau khi Bắc Kinh siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

“Chúng tôi sẽ gặp nhau trong vài tuần tới. Thực ra, chúng tôi sẽ gặp nhau tại Hàn Quốc, cùng với Chủ tịch Tập Cận Bình và một số người khác nữa", ông Trump nói.

Hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 1/11 tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ ổn với Trung Quốc, nhưng chúng ta phải có một thỏa thuận công bằng. Nó phải công bằng”, ông Trump nói trong chương trình “Mornings with Maria” của Fox Business.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng thừa nhận đề xuất của ông về việc áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc là "không bền vững". Ông đồng thời cáo buộc Trung Quốc gây ra bế tắc trong các cuộc đàm phán thương mại, bắt đầu sau khi Bắc Kinh siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Khi được hỏi liệu mức thuế cao như đề xuất có thể duy trì lâu dài được hay không và nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến nền kinh tế, ông Trump trả lời: “Nó không bền vững, nhưng đó là con số hiện tại. Họ đã buộc tôi phải làm vậy".

Một tuần trước, ông Trump cảnh báo áp thuế mức thuế bổ sung 100% đối với hàng xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ, cùng với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với “mọi phần mềm quan trọng”, có hiệu lực từ ngày 1/11.

Động thái này là phản ứng của ông Trump trước việc Trung Quốc mở rộng kiểm soát xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm. Trung Quốc hiện chiếm ưu thế lớn trên thị trường liên quan các nguyên tố này, vốn có vai trò thiết yếu trong sản xuất công nghệ cao.

Trước chỉ trích từ Mỹ về đất hiếm, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc He Yongqian hôm 16/10 cáo buộc Mỹ đang gây ra tâm lý "hoảng sợ không cần thiết", nhưng cũng cho biết Bắc Kinh sẵn sàng đối thoại thương mại để giải quyết căng thẳng.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cáo buộc Trung Quốc đang tìm cách kiểm soát chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, đồng thời cho biết hành động của Bắc Kinh sẽ quyết định liệu mức thuế mới có được thực thi hay không.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các hạn chế xuất khẩu nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích đất hiếm trong các ứng dụng quân sự, chẳng hạn như vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trung Quốc cũng chỉ ra rằng Mỹ đã áp đặt các hạn chế về chất bán dẫn đối với Bắc Kinh và đưa ra các quy định về hàm lượng linh kiện nước ngoài nhằm loại bỏ Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng Bắc Mỹ.

Đất hiếm được dùng để sản xuất nam châm, bộ phận quan trọng trong các nền tảng vũ khí của Mỹ như máy bay chiến đấu F-35, tên lửa hành trình Tomahawk và UAV Predator. Ngoài ra, nam châm đất hiếm còn được sử dụng rộng rãi trong robot, xe điện và ngành công nghiệp bán dẫn.