Kiểm toán Nhà nước triển khai hơn 900 cuộc kiểm toán trong 5 năm

Tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2025-2030) diễn ra ngày 17/10 của Kiểm toán Nhà nước, ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã có phát biểu đánh giá, tổng kết những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua.

Theo đó, 5 năm qua, đơn vị này đã thực hiện 730 nhiệm vụ kiểm toán, triển khai 914 cuộc kiểm toán.

Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 281.808 tỷ đồng; kiến nghị rà soát để hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số nội dung không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn của 1.048 văn bản nhằm bịt lỗ hổng, tránh thất thoát, lãng phí.

Tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán đạt 81%, cao hơn giai đoạn trước.

Thông qua các cuộc kiểm toán chuyên đề lớn tập trung vào việc quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước, những vấn đề dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp cho Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chức năng nhiều kiến nghị có giá trị thực tiễn; đáp ứng yêu cầu về thông tin phục vụ hoạt động giám sát, hoàn thiện pháp luật và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp 1.851 tài liệu, báo cáo kiểm toán... phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát; chuyển 17 vụ việc sang Cơ quan điều tra; thực hiện kiểm toán 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước (Ảnh: SAV).

Tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đề nghị phong trào thi đua của Kiểm toán Nhà nước làm tốt 3 vấn đề.

Thứ nhất là thi đua nâng cao hơn chất lượng hoạt động kiểm toán, báo cáo kiểm toán, thể hiện bằng việc thực hiện tốt chất lượng kiến nghị kiểm toán, rõ người, rõ việc, xác nhận đánh giá đúng, đồng thời chỉ ra những bất cập, hạn chế và tư vấn cho việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo đúng tinh thần Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị.

Thứ 2 là thi đua giữ vững phẩm chất đạo đức công vụ, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ 3, Kiểm toán Nhà nước phải đi đầu trong phong trào chuyển đổi số, chuyển từ hậu kiểm chọn mẫu sang tiền kiểm và kiểm soát toàn diện.