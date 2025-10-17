Con trăn dài 2m xuất hiện ở bến tàu du lịch Nha Trang

Tối 17/10, lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đang vận động người dân giao nộp lại cá thể trăn xuất hiện tại bến tàu du lịch Nha Trang để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào 12h cùng ngày, người dân phát hiện con trăn ước chừng dài 2m, nặng hơn 5kg đang cuộn tròn trên cây xanh nên báo cho nhân viên bến tàu du lịch Nha Trang.

Con trăn được phát hiện tại bến tàu du lịch Nha Trang (Ảnh: Anh Kỳ).

Sau đó, lãnh đạo bến tàu du lịch Nha Trang đã gọi điện báo với Hạt Kiểm lâm Nha Trang - Diên Khánh, được cơ quan này hướng dẫn chuyển vụ việc cho UBND phường Nha Trang - nơi phát hiện cá thể trăn để kịp thời tiếp nhận.

Tuy nhiên, phường Nam Nha Trang cho rằng địa phương không có chuyên môn trong việc tiếp nhận, chăm sóc động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Do không có đại diện cơ quan nhà nước đến xử lý, nên một số người dân đã mang dụng cụ bắt cá thể trăn đưa đi nơi khác.