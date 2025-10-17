Vụ xe cứu thương 2,4 triệu đồng 12km: Sẽ điều chỉnh lại mức giá cho hợp lý

Liên quan đến vụ xe cứu thương ở Hưng Yên chở bệnh nhân hấp hối thu 2,4 triệu đồng cho 12km, Giám đốc Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên Cao Quý Chí cho biết, phía trung tâm đã có buổi làm việc cùng anh Trần Văn Ứng (xã Bắc Lý, Ninh Bình) - người thuê xe của trung tâm.

Theo ông Chí, phía trung tâm đã gửi lời cảm ơn đến anh Ứng vì có những phản ánh kịp thời để trung tâm điều chỉnh những điểm chưa phù hợp trong chi phí vận hành xe cứu thương.

“Chúng tôi lắng nghe các ý kiến với tinh thần cầu thị. Sau phản ánh của anh Ứng, chúng tôi sẽ xem xét lại, điều chỉnh mức giá phù hợp hơn, để đảm bảo cân bằng giữa quyền lợi của người bệnh với lợi ích của người lao động trong trung tâm”, ông Chí nói.

Phiếu thu chuyến xe gia đình anh Ứng thuê đưa mẹ về nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Trần Văn Ứng cho biết, anh chia sẻ câu chuyện của gia đình với tinh thần xây dựng để mong trung tâm phục vụ người bệnh sau này được tốt hơn.

Phía trung tâm cũng đã chia sẻ về khó khăn trong quá trình vận hành xe cứu thương. Tuy nhiên, anh Ứng mong trung tâm hiểu rõ bản chất của câu chuyện với tinh thần trách nhiệm cao.

Trước đó, ngày 2/10 anh Ứng đưa mẹ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên khám và điều trị. Đến rạng sáng 4/10, do bệnh tình mẹ anh trở nặng, gia đình anh thống nhất xin bệnh viện cho mẹ về nhà.

Anh Ứng nhờ bệnh viện liên hệ xe cứu thương và được hướng dẫn gọi tới số 115. Ít phút sau khi liên hệ, mẹ anh được đưa lên xe cứu thương để về nhà. Trên đường đi, nhân viên y tế đi cùng đã bóp bóng, giúp mẹ anh duy trì sự sống. Khi về gần đến nhà, mẹ anh mới trút hơi thở cuối cùng.

Quãng đường di chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên về nhà anh Ứng khoảng 12km, lái xe thu số tiền 2,4 triệu đồng. Thấy mức giá quá cao, lúc ấy, anh Ứng và người thân thắc mắc thì được hướng dẫn kết nối với một số điện thoại. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh bối rối, anh nhanh chóng trả tiền và yêu cầu viết phiếu thu.

Anh Ứng sau đó nhận được bảng báo giá chi tiết từ đơn vị vận chuyển, gồm các hạng mục chi phí như: Công bác sĩ bóp bóng (bóng bóp, dây truyền oxy, ống nhựa caluyn) 840.000 đồng; công lái xe 200.000 đồng; xăng dầu 400.000 đồng; khấu hao ô tô 300.000 đồng; trực điện thoại 150.000 đồng; yếu tố độc hại do bệnh nhân tử vong 200.000 đồng, oxy 200.000 đồng, chi phí quản lý 100.000 đồng. Tổng chi phí chỉ kém 10.000 đồng là tròn 2,4 triệu đồng.