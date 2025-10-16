Vợ bị chồng xô xuống vực để chiếm tài sản và cái kết sau 6 năm

Vụ việc của cô Wang xảy ra vào tháng 6/2019. Khi đó, cô Wang 38 tuổi, đang mang thai ở tháng thứ 3, cùng chồng là Yu Xiaodong du lịch tại một công viên quốc gia ở Thái Lan.

Lúc bấy giờ, cô bị chồng đẩy xuống từ vách đá cao 34m, bị thương nặng nhưng may mắn sống sót. Đứa con chưa kịp chào đời của cô đã không qua khỏi sau vụ việc.

Theo kết luận điều tra, Yu đã lên kế hoạch sát hại vợ để chiếm đoạt tài sản, nhằm trả nợ cờ bạc. Sau 3 phiên xét xử, vào năm 2024, tòa án Thái Lan đã tuyên Yu 33 năm 4 tháng tù giam.

Sau khi bị xô xuống vực, người phụ nữ phải điều trị trong thời gian dài (Ảnh: South China Morning Post).

Tháng 9/2023, cô Wang gửi đơn xin ly hôn lên Tòa án Nhân dân quận Qinhuai (thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc). Tuy nhiên, Yu đang thụ án ở Thái Lan, nên quá trình tố tụng của cô Wang gặp nhiều trở ngại.

Ngày 10/10 vừa qua, tòa án chính thức ra phán quyết chấp thuận đơn ly hôn của cô Wang, đồng thời buộc Yu bồi thường cho cô Wang 500.000 tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng).

"Thật là một ngày hoàn hảo. Tòa án đã ủng hộ tôi. Cả đêm qua tôi không ngủ được vì vui mừng. Tất cả gian khổ trong suốt nhiều năm qua như vẫn còn nguyên vẹn", cô chia sẻ.

Sau nhiều lần tập vật lý trị liệu, đến năm 2023, cô mới hồi phục chức năng vận động (Ảnh: South China Morning Post).

Thông tin phán quyết của tòa về vụ việc của cô Wang nhanh chóng lan truyền, thu hút gần 60 triệu lượt xem. Hàng loạt bình luận chúc mừng cô: "Tin tốt lành quá. Cô ấy đã chờ điều này từ rất lâu rồi", "Không dễ dàng chút nào, tất cả phụ nữ đều mừng cho cô ấy"...

Wang và Yu quen nhau vào tháng 5/2017 và kết hôn chỉ sau đó 2 tháng. Sau vụ việc, Wang vẫn bị ràng buộc pháp lý vì cuộc hôn nhân chưa chấm dứt, khiến cô chịu nhiều phiền toái.

Có thể kể đến chuyện mẹ của Yu thường xuyên đến nhà của Wang ở Thái Lan và Giang Tô để lấy tài sản có giá trị. Tuy nhiên, Wang không thể tố cáo hành vi trộm cắp vì bà vẫn là mẹ chồng hợp pháp của cô.

Năm ngoái, Yu còn yêu cầu 30 triệu tệ (khoảng 110 tỷ đồng) gọi là "bồi thường cho tổn thương tinh thần và tuổi trẻ" nếu Wang muốn ly hôn.

Người phụ nữ xúc động sau phán quyết của tòa (Ảnh: South China Morning Post).

Hiện tòa án vẫn chưa công bố cách phân chia tài sản chung của Wang và Yu. Theo luật sư Zhang Jing (Bắc Kinh), vấn đề có thể gây tranh cãi là phần thu nhập Wang kiếm được từ mạng xã hội sau vụ việc - khi cô trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng với hơn 5,45 triệu người theo dõi.

Trong buổi phát sóng trực tiếp ngày 12/10, Wang cho biết cô sẽ tiếp tục khởi kiện Yu về hành vi chiếm đoạt tài sản trong thời kỳ hôn nhân.