Xe cứu thương chở bệnh nhân hấp hối thu 2,4 triệu đồng cho 12km

Anh Trần Văn Ứng (ở xã Bắc Lý, Ninh Bình) chia sẻ, ngày 2/10 anh đưa mẹ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên khám và điều trị. Đến rạng sáng 4/10, do bệnh tình mẹ anh trở nặng, gia đình anh thống nhất xin bệnh viện cho mẹ về nhà.

Anh Ứng nhờ bệnh viện liên hệ xe cứu thương và được hướng dẫn gọi tới số 115. Ít phút sau khi liên hệ, mẹ anh được đưa lên xe cứu thương để về nhà. Trên đường đi, nhân viên y tế đi cùng đã bóp bóng, giúp mẹ anh duy trì sự sống. Khi về gần đến nhà, mẹ anh mới trút hơi thở cuối cùng.

Quãng đường di chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên về nhà anh Ứng khoảng 12km, lái xe thu số tiền 2,4 triệu đồng. Thấy mức giá quá cao, lúc ấy, anh Ứng và người thân thắc mắc thì được hướng dẫn kết nối với một số điện thoại. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh bối rối, anh nhanh chóng trả tiền và yêu cầu viết phiếu thu.

Phiếu thu ghi lại khoản chi phí anh Ứng phải trả cho chuyến xe cứu thương đưa mẹ về nhà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngày 15/10, trò chuyện với phóng viên Dân trí, anh Ứng cho biết, sau khi lo chu toàn hậu sự cho mẹ, anh mới chia sẻ câu chuyện của mình để làm rõ xem mức phí 2,4 triệu đồng xe cứu thương chở bệnh nhân quãng đường 12km có hợp lý không.

Anh Ứng là một tài xế taxi nên cũng nắm bắt được mức giá một số loại hình dịch vụ vận tải. Theo người đàn ông này, xe cứu thương có những đặc thù riêng nên đương nhiên giá sẽ chênh lệch hơn. Tuy nhiên, anh không ngờ, mức giá lại cao đến vậy.

“Tôi biết rõ có nhiều chuyến xe cứu thương từ Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội về đến khu nhà tôi chưa đến 2 triệu đồng (quãng đường khoảng 70km). Đằng này, quãng đường xe cứu thương chở mẹ tôi quá ngắn, đi chỉ hết 15 phút mà mức phí lại cao hơn tôi nghĩ”, anh Ứng cho hay.

Người đàn ông này cũng cho biết, cách đây một vài hôm, anh có liên hệ tới Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên để nêu thắc mắc.

Anh Ứng sau đó nhận được bảng báo giá chi tiết từ đơn vị vận chuyển, gồm các hạng mục chi phí như: Công bác sĩ bóp bóng, công lái xe, xăng dầu, khấu hao xe, bình ô xy, công trực điện thoại, yếu tố độc hại do bệnh nhân tử vong... Xem bảng báo giá, anh cho rằng, mức giá vẫn chưa thật sự thỏa đáng so với thực tế.

“Phía trung tâm có xin số tài khoản của tôi để gửi lại tiền. Tuy nhiên, tôi không đồng ý. Tôi chia sẻ về sự việc không phải muốn đòi lại tiền mà chủ yếu muốn làm rõ mức phí này. Các gia đình khi có người thân đi viện đã rất khó khăn rồi, nếu phải gánh thêm những chi phí không hợp lý sẽ rất vất vả”, anh Ứng nói.

Bảng kê chi tiết chuyến xe cứu thương anh Ứng thuê, tổng số tiền gần 2,4 triệu đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Liên quan đến vấn đề này trao đổi với phóng viên, ông Cao Quý Chí - Giám đốc Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên - cho biết, trung tâm đã nắm được vụ việc và cũng đã trao đổi với khách hàng Trần Văn Ứng.

Theo ông Chí, mẹ anh Ứng không phải là trường hợp bệnh nhân ra viện bình thường mà là bệnh nhân bóp bóng, cần khẩn trương được đưa về nhà. Ngay khi nhận được yêu cầu, trung tâm đã lập tức điều xe đưa bệnh nhân về nhà. Giá thành của chuyến vận chuyển cấu thành từ nhiều chi phí như trong bảng kê, các chi phí vận hành và nhân sự tham gia chuyến xe.

Sau phản ánh của anh Ứng, ông Cao Quý Chí cho biết, tới đây trung tâm này sẽ xem xét, tính toán lại để đưa ra mức giá hợp lý, hài hòa giữa người bệnh với chi phí vận hành của trung tâm.

"Chúng tôi rất cảm ơn anh Ứng vì đã phản hồi về dịch vụ để chúng tôi biết và điều chỉnh cho hợp lý hơn", ông Chí nói.

Giám đốc Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên cũng chia sẻ những khó khăn khi vận hành xe cứu thương khiến mức giá của loại hình vận tải này ở mức cao.

"Một xe luôn có 2 người (lái xe, điều dưỡng). Nhân sự làm nghề này rất vất vả, có lúc việc dồn dập, nhưng cũng có lúc ngồi không chờ đợi cả ngày, không thể rời vị trí. Nhiều nhân viên vào làm 1-2 tháng đã xin nghỉ.

Nhiều chuyến xe (đa phần là chở nạn nhân bị tai nạn giao thông), chúng tôi vận chuyển song không thu được tiền vì đưa nạn nhân đến bệnh viện nhưng không gặp được người nhà, cũng không thể chờ đợi vì phải chạy đi chuyến khác. Nếu tính toán không kỹ thì không đủ trang trải vận hành", ông Chí nói.