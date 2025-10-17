Cụ ông 74 tuổi lấy vợ 24 tuổi bị tố quỵt tiền sau đám cưới

Lễ cưới xa hoa của cặp đôi lệch tuổi này diễn ra ngày 1/10 tại Pacitan Regency (tỉnh Đông Java, Indonesia). Tại đây, chú rể Tarman (74 tuổi) công khai kết hôn với cô dâu Shela Arika (24 tuổi) và trao sính lễ trị giá 3 tỷ rupiah (khoảng hơn 4,7 tỷ đồng).

Cô dâu và chú rể lệch tuổi đang nhận được sự chú ý tại Indonesia (Ảnh: South China Morning Post).

Video lan truyền rộng rãi, cho thấy buổi lễ diễn ra tại một địa điểm sang trọng, khách mời vỗ tay reo hò khi chú rể trao tấm séc trị giá 3 tỷ rupiah cho cô dâu. Đáng chú ý, thay vì nhận quà mừng, gia đình hai bên lại phát tiền mặt 100.000 rupiah (khoảng 158.000 đồng) cho mỗi khách tham dự.

Tuy nhiên, sau tiệc cưới, công ty chụp ảnh bất ngờ lên tiếng tố đôi vợ chồng mới cưới biến mất mà không thanh toán chi phí dịch vụ, đồng thời cắt đứt liên lạc. Tin đồn lan nhanh trên mạng, cho rằng Tarman không chỉ quỵt tiền chụp ảnh mà còn tẩu thoát trên chiếc xe máy của gia đình cô dâu.

Sau đám cưới, chú rể bị tố không thanh toán chi phí chụp ảnh và biến mất (Ảnh: South China Morning Post).

Khi vụ việc lan truyền, một số người còn nghi ngờ tấm séc 3 tỷ rupiah được trao trong lễ cưới là giả mạo. Người thân phía cô dâu bày tỏ bức xúc trong một buổi phát trực tiếp, cho biết gia đình và hàng xóm từng nhiều lần cảnh báo Shela nên thận trọng, nhưng cô vẫn quyết định tổ chức lễ cưới.

Trước áp lực dư luận, Tarman đã đăng tải video phủ nhận cáo buộc bỏ trốn và khẳng định tấm séc sính lễ hoàn toàn có thật, phát hành từ ngân hàng BCA (Bank Central Asia). Ông cũng khẳng định: "Tôi không bỏ vợ. Chúng tôi vẫn bên nhau".

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức xa hoa (Ảnh: South China Morning Post).

Phía gia đình cô dâu cũng lên tiếng bác bỏ tin đồn, cho biết cặp đôi chỉ đang đi hưởng tuần trăng mật. Hiện cảnh sát đã vào cuộc điều tra sau khi đơn vị chụp ảnh đệ đơn khiếu nại vì chưa nhận được thanh toán. Sự việc đã gây ra làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Indonesia.

Theo Tạp chí Family Issues, độ chênh lệch tuổi trung bình giữa các cặp đôi ở Indonesia đã giảm trong những năm gần đây, phản ánh sự phát triển xã hội và bình đẳng giáo dục ngày càng tăng.

Tuy nhiên, câu chuyện của Tarman và Shela cho thấy các đám cưới chênh lệch tuổi tác vẫn tồn tại và có thể gây tranh cãi dữ dội trong xã hội ngày nay.

Hoàng Thư