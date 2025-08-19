Mẹ đảm Hà Nội chi tiền triệu bày "góc yêu nước" dịp 2/9, nhận mưa lời khen

Thay vì treo cờ, gắn băng rôn, chị Phương chọn cách biến phòng khách trở nên rực rỡ với điểm nhấn là bình hoa hồng được tạo hình trái tim, chính giữa nổi bật ngôi sao vàng rực rỡ.

Phòng khách nhà chị Phương rực rỡ sắc đỏ và vàng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Để có được tác phẩm này, cả gia đình chị Phương (gồm vợ chồng chị Phương, con gái và bố mẹ nuôi của chồng chị) đã mất nhiều tiếng đồng hồ tỉ mỉ bài trí. Chị còn dí dỏm cho biết, các thành viên trong gia đình đã có nhiều cuộc tranh luận mới cho ra đời sản phẩm hoàn thiện cuối cùng.

"Khó nhất là phải làm sao tạo hình trái tim, còn ngôi sao thì không bị cong vẹo. Chính lúc cả nhà ngồi cắm hoa, nói cười nhau lại trở thành kỷ niệm vui", chị kể.

Không chỉ có hoa, góc nhỏ này còn được trang trí thêm bóng bay trái tim, ngôi sao vàng. Trên bàn là bánh trung thu hình bản đồ Việt Nam, bánh vuông hình cờ đỏ sao vàng, bánh thạch trái cây, nước ép dứa, chanh leo và dưa hấu, tạo thành một bàn ăn đầy sắc đỏ, vàng.

Các thành viên trong gia đình chị Phương cùng chung tay trang trí phòng khách (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo chị Phương, chi phí để hoàn thiện góc trang trí chỉ khoảng 2-3 triệu đồng. Trong đó, chi phí cho hoa tươi khoảng 1,5 triệu đồng, bánh được mua từ người quen và phụ kiện, bóng bay được chị đặt mua trên mạng. Thời gian gia đình chị bày trí góc nhỏ này khoảng 2-3 tiếng.

"Chồng tôi lo phần bơm bóng bay, chuẩn bị trụ cắm hoa. Con tôi phụ bơm bóng nhỏ, bố ép nước uống, còn mẹ cùng chồng cắm ngôi sao vàng chính giữa bình hoa.

Năm nay là kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, cũng là 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân - ngành mà chồng và bố nuôi đang công tác, nên tôi muốn làm điều gì đó vừa ý nghĩa vừa vui vẻ. Nhìn cả nhà quây quần, cùng sáng tạo một góc yêu nước, tôi thấy tự hào, biết ơn và hạnh phúc", chị Phương chia sẻ.

Bánh, nước cũng được chị Phương lựa chọn có sắc vàng, đỏ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh "góc yêu nước" của chị Phương nhận về hàng trăm bình luận khen ngợi. Nhiều người cho rằng cách trang trí này vừa sáng tạo, vừa truyền cảm hứng để các gia đình có thể đón lễ Quốc khánh theo cách riêng - giản dị nhưng đầy tự hào.