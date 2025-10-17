Nga cảnh báo rủi ro an ninh toàn cầu nếu Mỹ cấp Tomahawk cho Ukraine

Tàu khu trục HMAS Brisbane phóng tên lửa Tomahawk từ bờ biển San Diego, Mỹ (Ảnh: Defense Post).

"Nếu điều đó xảy ra, Nga sẽ coi động thái này là hành động thù địch. Một bước đi như vậy, nếu được thực hiện, chắc chắn sẽ làm gia tăng đáng kể các rủi ro về an ninh, không chỉ ở châu Âu mà còn trên toàn cầu", ông Sergey Naryshkin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR), phát biểu với các phóng viên hôm 17/10.

Ông Naryshkin cũng cho biết "ít nhất một phần" vấn đề này đã được thảo luận trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/10.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin đã nêu rõ với Tổng thống Trump lập trường của Nga về khả năng Washington cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Kiev.

"Cần phải hỏi ý kiến ​​các đối tác Mỹ của chúng tôi. Nhưng Tổng thống Putin chắc chắn đã nêu rõ lập trường của phía Nga", ông Peskov nói khi được hỏi liệu cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump có loại bỏ được mối đe dọa từ việc Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine hay không.

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, cho biết, trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, Tổng thống Putin nhắc lại luận điểm của mình rằng “tên lửa Tomahawk sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường, nhưng sẽ gây tổn hại đáng kể cho mối quan hệ giữa hai nước, chưa kể đến triển vọng giải quyết hòa bình ở Ukraine”.

Theo ông Ushakov, trọng tâm của cuộc điện đàm tập trung vào cuộc xung đột Ukraine, trong đó Tổng thống Putin đã đưa ra cho Tổng thống Trump "đánh giá chi tiết về tình hình hiện tại".

Trong khi đó, Tổng thống Trump dường như vẫn chưa đưa ra cam kết cụ thể về việc cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, trước khi ông dự kiến ​​gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington vào ngày 17/10.

"Chúng tôi cũng cần tên lửa Tomahawk cho nước Mỹ. Chúng tôi có rất nhiều tên lửa, nhưng chúng tôi vẫn cần Tomahawk. Tôi muốn nói rằng, chúng tôi không thể làm cạn kiệt nguồn lực này cho nước mình", ông Trump nói.

Tổng thống Zelensky, người đã đến Washington, dự kiến hối thúc Tổng thống Trump chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine trong cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 17/10.

Tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tiết lộ Nhà Trắng đang xem xét khả năng cung cấp cho Kiev loại tên lửa này, với chi phí ước tính 1,3 triệu USD mỗi quả.

Tổng thống Trump cũng từng đề cập đến khả năng cung cấp cho Kiev các tên lửa hành trình có khả năng tấn công mục tiêu ở tầm bắn lên tới 2.500km. Tuy nhiên, sau cuộc điện đàm mới nhất với ông Putin, ông Trump dường như do dự về khả năng chuyển giao Tomahawk cho Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Putin cũng cảnh báo quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ đổ vỡ nếu Washington cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev.

Theo Tổng thống Putin, lực lượng Ukraine sẽ không thể vận hành một hệ thống tinh vi như vậy nếu không có “sự tham gia trực tiếp của các quân nhân Mỹ”.

Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định, nếu Mỹ chấp thuận chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, Kiev sẽ có khả năng tiến hành các cuộc tập kích nghiêm trọng nhằm vào cơ sở hạ tầng cung cấp đạn dược và trang thiết bị cho quân đội Nga nằm sâu trong lãnh thổ.

Những tên lửa này sẽ cho phép nhắm vào các sân bay quân sự và cơ sở hạ tầng, trong đó có các cơ sở sản xuất máy bay không người lái, từ đó làm tê liệt hậu cần của Nga.

Theo ISW, biến thể tên lửa có tầm bắn 2.500km sẽ phủ tới ít nhất 1.945 cơ sở quân sự của Nga, trong khi biến thể tầm bắn 1.600km sẽ bao trùm ít nhất 1.655 cơ sở.