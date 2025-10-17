Ông Phan Thiên Định làm Chủ tịch UBND thành phố Huế

Tối 17/10, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 27 để xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó bao gồm việc bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt UBND thành phố.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Huế giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phan Thiên Định, tân Chủ tịch UBND thành phố Huế (Ảnh: Ngọc Hiếu).

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND thành phố đã được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Đến ngày 17/10, ông Phuơng đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Thiên Định khẳng định sẽ học hỏi, kế thừa, phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các lãnh đạo tiền nhiệm; đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết, chung sức xây dựng hệ thống chính quyền từ thành phố đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần phát triển thành phố Huế trong giai đoạn tới.

Ông Phan Thiên Định (54 tuổi, quê quán xã Phú Hải, huyện Phú Vang (cũ), nay là phường Thuận An, thành phố Huế), có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Huế, ông Phan Thiên Định từng giữ các chức vụ Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cũ.

Tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế quyết định điều động, chỉ định ông Định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Huế (cũ) nhiệm kỳ 2020-2025.

Hồi đầu năm, sau khi tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố Huế được tách thành 2 quận Thuận Hóa và Phú Xuân, ông Định được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thuận Hóa cũ.

Ngày 30/6, Ban Thường vụ Thành ủy Huế (mới) quyết định điều động ông Định, đến công tác tại Hội đồng nhân dân thành phố.

Ngày 16/7, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 10. Tại đây, ông Định được các đại biểu bầu giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Huế.