Công an làm việc với hai tài xế trong vụ chặn đầu, đập kính ô tô ở TPHCM
(Dân trí) - Cơ quan chức năng đã làm việc với hai tài xế liên quan vụ chặn đầu, đập phá kính ô tô trên đường Lê Quang Đạo (TPHCM).
Tối 17/10, đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM, cho biết, Đội CSGT An Sương đã mời hai tài xế liên quan vụ người đàn ông chặn đầu, đập phá kính ô tô trên đường Lê Quang Đạo lên làm việc.
Nhà chức trách xác định, khoảng 14h ngày 16/10, ông T.L.T. (SN 1983, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe tải biển số 66H-014.xx lưu thông trên đường Lê Quang Đạo, hướng vòng xoay An Sương đi tỉnh Tây Ninh.
Khi đến giao lộ Lê Quang Đạo - Lê Thị Hà (Hóc Môn), ông T. cho xe dừng chờ đèn đỏ. Tại đây, ông T. phát sinh mâu thuẫn với anh T.K.L. (SN 1991, ngụ tỉnh Cà Mau) điều khiển ô tô biển số 50E-058.xx lưu thông cùng chiều.
Ông T. lái xe tải đuổi theo, chặn đầu xe nam tài xế, cầm vật cứng giống thanh sắt đập vào phần kính bên trái ô tô của anh L.. Hai bên đã xuống xe giảng hòa và rời đi ngay sau đó.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, mời hai tài xế lên trụ sở làm việc. Đội CSGT An Sương đang phối hợp với Công an xã Hóc Môn tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.