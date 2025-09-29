Cô gái cưới bạn thân 10 năm, đám cưới chớp nhoáng khiến cả xóm ngỡ ngàng

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện trào lưu “một điều chẳng ai làm được” với hàng nghìn video tham gia.

Trong số đó, nổi bật nhất là đoạn clip của một cô gái kể về đám cưới “chớp nhoáng” với người bạn thân 10 năm mà chưa từng yêu nhau một ngày nào.

Theo chia sẻ, trong kỳ nghỉ phép trở về quê, chồng cô bất ngờ bảo ba mẹ sang nhà hỏi cưới và cô bạn thân cũng gật đầu đồng ý luôn. Sau nhiều năm, cả hai hiện có với nhau một trai, một gái, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, clip này đã thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt bình luận. Nhiều người gọi đây là “đám cưới tốc độ nhất từ trước đến nay”.

Dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận chúc mừng: “Đúng là duyên số không ai ngờ được, yêu cả chục năm chưa chắc bằng một quyết định táo bạo”; “Nghe thì có vẻ liều, nhưng thấy hai người hạnh phúc thật sự, mình lại tin vào tình bạn hóa tình yêu”. Một số người trêu rằng: “Lúc lấy nhau về, hai bạn nắm tay có thấy ngại không”.

Cặp đôi trong clip nhanh chóng được tìm ra là Quỳnh Như và Văn Giang (cùng sinh năm 1997, ở Tây Ninh).

Bạn thân 10 năm trở thành chồng

Chia sẻ với Dân trí, Quỳnh Như cho biết, cô không ngờ đoạn video của mình lại nhận được sự quan tâm lớn đến vậy.

Như và chồng quen nhau từ năm lớp 6, học chung đến hết cấp 3. Suốt quãng thời gian ấy, họ luôn gắn bó như hình với bóng. Khi thì cô chở anh đi học, đi ăn uống; lúc lại đến lượt anh chở cô đi chơi.

“Mỗi khi tôi cần giúp đỡ, anh chưa bao giờ từ chối. Với tôi, chồng chính là người bạn thân nhất trong những năm đi học”, Như chia sẻ.

Ngày xưa, sinh nhật mỗi người đều tặng quà cho nhau. Cô vẫn nhớ năm 2014 đã mua tặng anh một chiếc áo. Đến tận bây giờ, chiếc áo ấy vẫn được anh cất giữ cẩn thận, chưa từng mặc lần nào, bởi sợ cũ áo vợ mua.

Năm 2015, Giang lên đường nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ 3 năm. Trong khoảng thời gian đó, Như vẫn thường xuyên lui tới nhà anh, dự tiệc cùng gia đình. Khi anh đóng quân tại Bình Thuận, cô nhiều lần ra thăm bạn. “Có lần tôi đi cùng gia đình anh ấy, nhiều người còn lầm tưởng tôi là em gái ruột”, Như cười kể.

Sau này, khi Giang được điều công tác ở Phú Giáo (Bình Dương cũ), Như không còn thường xuyên thăm Giang như trước. Thay vào đó, cả hai gọi điện chia sẻ, tâm sự.

“Thời điểm ấy, tôi có người yêu, thi thoảng kể cho anh ấy nghe. Mỗi lần vậy, Giang hay trêu ‘Tính mày như thế, ai mà lấy’. Tôi liền đáp lại ‘Mai mốt xui xui mày lại lấy tao đó’”, Như nhớ lại.

Như và Giang thời còn là bạn thân.

Không ngờ lời nói đùa ngày ấy lại thành sự thật. Tháng 7/2018, Giang bất ngờ gọi điện và hỏi: “Chúng mình cưới nhau đi, được không?”. Ban đầu, Như tưởng chỉ là câu nói bâng quơ nên hùng hổ đáp lại: “Mày dám cưới thì tao dám lấy”. Nhưng ngay sau đó, Giang nghiêm túc bày tỏ, anh không muốn mất thời gian quen qua lại, cũng không muốn rủi ro yêu rồi chia tay thì mất luôn tình bạn. “Cưới thì cưới luôn”.

Dù vậy, Như vẫn nghĩ đây chỉ là trò đùa của cậu bạn thân. Với cô, hôn nhân là chuyện cả đời, đâu thể quyết định chỉ bằng một câu nói.

Thế nhưng vào một buổi trưa cuối tuần, Giang bất ngờ trở về nhà và nói với ba mẹ về ý định muốn cưới Như làm vợ.

“Ban đầu gia đình phản đối, lo lắng vì anh đang đi nghĩa vụ, cưới rồi để tôi ở nhà một mình sẽ thiệt thòi”, Như nhớ lại.

Thế nhưng Giang không nản. Anh suy nghĩ nhiều đêm, rồi thẳng thắn bày tỏ với ba mẹ, anh thật lòng thương Như, hơn nữa cô có nhiều người theo đuổi, sợ nếu không cưới ngay bây giờ sẽ bỏ lỡ cơ hội. Thấy con trai quyết tâm, lại thương con, ba mẹ Giang cuối cùng gật đầu đồng ý.

Sau một câu hỏi tưởng chừng bông đùa của chàng bạn thân, cặp đôi trở thành vợ chồng.

Ngày hôm sau, khi Như đang đi làm, Giang bất ngờ gọi điện: “Chuẩn bị đi, anh lên rước về. Nói ba mẹ qua nhà cưới em”. Trước đó, anh đã trực tiếp gọi cho mẹ Như, dõng dạc thổ lộ: “Con thương Như, con muốn cưới. Dì cho hai đứa con lấy nhau nhé”.

Không lâu sau, ba mẹ Giang chính thức sang nhà xin cưới. Ngày hôm đó Như vẫn nhớ như in, cô vừa hồi hộp, vừa run rẩy. “Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, đến mình cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra”, Như cười nói.

Vài ngày sau, gia đình anh lại qua nạp tài rồi Giang quay trở lại đơn vị công tác. “Ngày 31/7/2018, chúng tôi tổ chức đám hỏi. Đến 20/10, hai đứa đi chụp hình cưới. Và ngày 18/12, đám cưới chính thức diễn ra”, cô gái kể.

Như chia tay mối tình cũ vào năm 2017. Chỉ một năm sau, cô bất ngờ nên duyên cùng Giang, khiến bạn bè, thầy cô và cả xóm không khỏi ngỡ ngàng, bởi suốt 10 năm làm bạn, cả hai chưa từng nắm tay hay trao nhau một nụ hôn. Đặc biệt, nụ hôn đầu tiên lại diễn ra ngay trên sân khấu đám hỏi, trước hàng chục ánh mắt.

Khoảnh khắc ấy còn trở nên đáng nhớ hơn khi Như tinh nghịch trêu chồng. Giang cao tới 1m83, còn cô chỉ 1m56. Khi anh cúi xuống hôn, cô bất ngờ khuỵu gối, khiến cả hôn trường bật cười ồ lên trong sự vui vẻ.

Đám cưới chớp nhoáng và hạnh phúc viên mãn

Sau khi cưới, Giang vẫn công tác xa, một tháng chỉ về được một lần. Như sống cùng ba mẹ chồng, quanh quẩn một mình. Ông ngoại chồng thương cháu dâu, nhiều lần ôm cô khóc vì thấy cảnh cô gái trẻ vừa cưới đã phải lủi thủi đơn độc. Thương chồng, cuối tuần nào Như cũng chạy xe máy từ Tây Ninh sang đơn vị để thăm. Có những hôm, 4h cô đã dậy, vội vã chạy xe về lại Tây Ninh để kịp giờ đi làm.

Suốt một năm đầu hôn nhân, hai vợ chồng chỉ gặp nhau ít ỏi, nhưng vẫn cố gắng vun vén hạnh phúc. Họ cùng nhau đón sinh nhật, chia sẻ từng khoảnh khắc. Năm 2020 khi mang thai con đầu lòng, Như không còn qua thăm chồng nhiều nữa, nhưng cả hai vẫn duy trì sự gắn kết bằng yêu thương và sự cảm thông.

Như chia sẻ, bạn bè thân thiết 10 năm thì cũng hiểu được phần nào tính tình nhau, nhưng khi bước vào hôn nhân thì chuyện mâu thuẫn là điều khó tránh.

Cả hai mới chào đón thêm "công chúa" nhỏ 6 tháng tuổi.

“Cũng có những lần bất đồng, cãi vã, nhưng cả hai luôn biết lắng nghe, hạ cái tôi xuống, chia sẻ thật lòng để hiểu nhau hơn. Nhờ vậy mà mọi chuyện rồi cũng êm xuôi”, Như nói.

Như hướng ngoại, chồng lại hướng nội, tính cách trái ngược hoàn toàn, nhưng chính sự bù trừ ấy lại khiến họ gắn bó. Anh hiền lành, tử tế, biết nhường nhịn, còn Như thì cởi mở, hoạt bát. Nhớ lại ngày mới cưới, hai đứa còn vụng, quen miệng xưng hô “mày - tao”, khiến phụ huynh nhiều lần nhắc nhở. Phải mất gần một tuần, cả hai mới tập quen với cách gọi “vợ - chồng”.

Đến nay, hai vợ chồng đã đồng hành cùng nhau 8 năm, có với nhau 2 bé, một trai, một gái. Cuộc sống gia đình tuy giản dị nhưng đầy ắp niềm vui. Chồng là con một, Như cũng vậy, nên cả hai càng trân trọng tổ ấm nhỏ của mình.

