Chuyện tình của cô dâu cao 1,85m ở Tuyên Quang

Trưa 24/9, Thuý Nga (SN 2004, sống ở Tuyên Quang) khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, đầu đội khăn voan, rạng rỡ bước qua cổng hoa về nhà chồng.

Vóc dáng lênh khênh của cô khiến quan khách hai bên lập tức ngước nhìn. Sánh bước bên cạnh, Văn Tiến - chồng của Thuý Nga - nắm chặt tay vợ như muốn động viên và tiếp thêm sự tự tin trong ngày trọng đại.

Sau hôn lễ, loạt ảnh Thuý Nga chụp cùng bạn bè và người thân nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượt tương tác lớn. Nhiều người bày tỏ ngạc nhiên vì hiếm thấy một cô gái sở hữu chiều cao nổi bật như vậy.

Thúy Nga sở hữu chiều cao 1,85m diện váy cưới trong ngày tổ chức hôn lễ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi đã quen mặt với người dân trong xã nhưng mỗi lần xuất hiện mọi người vẫn xì xào và chú ý. Nhiều năm qua, tôi đã học cách không bận tâm đến những lời đàm tiếu đó", Thuý Nga chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Sinh ra trong một gia đình có 3 chị em ở xã Nhữ Khê (tỉnh Tuyên Quang), lúc mới chào đời, Thuý Nga nặng 4kg, chiều dài cơ thể bình thường như bạn bè cùng trang lứa.

Chế độ ăn của gia đình không đặc biệt, Thuý Nga vẫn vượt trội về chiều cao so với học sinh trong lớp. Lên cấp 2, cô đã cao hơn 1,5m, trong khi chiều cao trung bình của bạn bè là 1,2m.

Được biết, người thân hai bên nội, ngoại của Thuý Nga đều cao trung bình 1,7m trở lên. Hai chị gái của cô cao lần lượt là 1,83m và 1,76m.

Cô gái quê Tuyên Quang cho rằng: "Tôi sở hữu chiều cao 1,85m có lẽ nhờ gen di truyền của gia đình".

Lúc còn đi học, nhiều lần nữ sinh phải hứng chịu những lời trêu đùa ác ý. Mỗi lần ra đường, người dân chỉ trỏ, cười khúc khích sau lưng khiến cô cảm thấy mình là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

"Lên cấp 3, có cơ hội tiếp xúc với mạng xã hội, tôi nhận ra giá trị của bản thân. Tôi quyết tâm biến chiều cao khác thường của mình thành nét ấn tượng riêng mà người khác không có được", Thuý Nga bày tỏ.

Bỏ qua những lời trêu chọc vô tâm "cây sào di động" hay "cây biết đi...", cô gái sinh năm 2004 học cách sải bước tự tin mỗi khi ra đường. Thuý Nga chọn mặc trang phục bản thân thích, kết bạn với những người thật sự tôn trọng mình.

Tuy vậy, chiều cao 1,85m gây nên những phiền toái trong cuộc sống. Cô cho biết, vất vả nhất là chuyện chọn trang phục vì đôi chân "quá khổ". Những chiếc quần may sẵn trưng bày trong cửa hàng đều ngắn cũn và thiếu cân đối với Thuý Nga. Nhiều năm qua, cô nàng phải đặt may riêng để có dáng quần vừa vặn.

"Ngoại trừ vất vả khi mua quần, tôi không gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống. Ngoài kiểu giày đế bệt, tôi vẫn tự tin diện giày cao gót với đế 5cm khi đi chơi", cô tiết lộ.

Sở hữu chiều cao ấn tượng, từng có huấn luyện viên khuyên Thuý Nga thử sức ở môn bóng chuyền. Cô từ chối vì không có đam mê với thể thao. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô gái học tiếng Trung Quốc, từng sang nước bạn sinh sống để theo đuổi công việc kinh doanh.

Thuý Nga cho biết, cô không đặt mục tiêu phải cưới người có chiều cao tương xứng mà quan tâm đến tính cách và suy nghĩ của đối phương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Do mẹ có vấn đề về sức khoẻ, cô quyết định về nước sinh sống. Hơn 1 năm qua, Thuý Nga làm công việc sáng tạo nội dung trên mạng, sở hữu kênh TikTok hơn 30.000 lượt theo dõi.

Không có mục tiêu cưới chồng có chiều cao tương xứng

Về chuyện tình cảm, cô gái quê Tuyên Quang tự nhận mình là người khá kín tiếng. Trước đây, Thuý Nga từng được nhiều bạn nam ngỏ lời yêu đương nhưng cô từ chối vì muốn tập trung cho việc học.

"Tôi không đặt mục tiêu phải cưới một người chồng có chiều cao tương xứng với mình. Quan trọng nhất là tính cách, suy nghĩ về cuộc sống của đối phương", cô bày tỏ.

Đầu năm 2024, trong một lần đi quay video phong cảnh cùng nhóm bạn, cô tình cờ quen Văn Tiến - chàng trai sinh năm 1994, cao 1,78m.

Thuý Nga và Văn Tiến chính thức yêu đương sau 3 tháng tìm hiểu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhận thấy chiều cao ấn tượng của cặp đôi, bạn bè bắt đầu se duyên, gán ghép. Từ đó, Văn Tiến và Thuý Nga nói chuyện nhiều hơn, quyết định tìm hiểu và chính thức yêu đương từ tháng 7/2024.

Nhận thấy đối phương nghiêm túc, biết quan tâm và chia sẻ, Thuý Nga mơ đến cái kết hạnh phúc cho hai người.

"Trong tình yêu, chúng tôi xác định rõ mong muốn của bản thân, suy nghĩ về cuộc sống sau khi kết hôn từ khi tìm hiểu. Thay vì yêu đương mù quáng không có tương lai, hai đứa chọn cách yêu thực tế hơn là cảm xúc đơn thuần", cô chia sẻ.

Dù chồng thấp hơn 8cm, mỗi lần ra đường, cô không cảm thấy sự khác biệt. Mỗi lần đi chơi, mọi người vẫn đổ dồn ánh mắt về phía cặp đôi nhưng Thuý Nga không bận tâm.

Sở hữu đôi chân dài, Thuý Nga khó khăn khi chọn trang phục (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhận được sự ủng hộ của gia đình hai bên, cách đây vài ngày, Thuý Nga và Văn Tiến đã về chung một nhà với một đám cưới lãng mạn trong sự chúc phúc của người thân.

Bắt đầu cuộc sống mới, Thuý Nga cảm thấy tự tin vì cô và chồng tâm đầu ý hợp. Hai người dự định sẽ tận hưởng cuộc sống vợ chồng son 1 năm, sau đó mới tính chuyện sinh con.

Trước mắt, cặp đôi tiếp tục làm nội dung trên mạng xã hội, hy vọng tiếp tục nhận được sự yêu mến của công chúng.