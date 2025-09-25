Cô gái Việt được bạn trai cầu hôn trong buồng lái trực thăng ở Mỹ như phim

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi cảnh cầu hôn trên máy bay của cặp đôi phi công nhận sự chú ý đặc biệt của dư luận. Trong lúc cả hai đang thực hiện huấn luyện bay, chàng trai bất ngờ lên kế hoạch cầu hôn bạn gái ngay trong buồng lái.

Khoảnh khắc đặc biệt diễn ra khi máy bay lướt qua một hòn đảo nhỏ, chàng trai chỉ cho cô gái nhìn xuống bãi cát. Bất ngờ, dòng chữ “Marry Me” (Làm vợ anh nhé) hiện ra trên nền cát trắng, ngay lập tức anh rút ra chiếc nhẫn và cầu hôn bạn gái. Cô gái bất ngờ, vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Đoạn video nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút gần 3 triệu lượt xem và hơn 300.000 lượt tương tác.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng để lại nhiều lời chúc phúc: “Đúng là màn cầu hôn trong mơ, lãng mạn quá mức, chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc”; “Đỉnh cao của sự sáng tạo, vừa phi công vừa phiêu như thế này thì ai mà cưỡng lại được”; “Xem mà rưng rưng, hy vọng câu chuyện cổ tích này sẽ có cái kết thật đẹp”.

Cô gái Việt được bạn trai cầu hôn trong buồng lái trực thăng (Video: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với Dân trí, Hải Anh (hiện sinh sống tại Mỹ) xác nhận cô chính là nhân vật chính trong đoạn clip cầu hôn được lan truyền.

“Tôi thật sự bất ngờ khi khoảnh khắc riêng tư ấy lại được mọi người quan tâm và gửi lời chúc phúc”, Hải Anh cười kể.

Màn cầu hôn lãng mạn diễn ra vào đầu năm, khi Hải Anh và bạn trai - Miguel - thực hiện chuyến bay trực thăng ngắm toàn cảnh thành phố Fort Pierce (bang Florida, Mỹ). Tưởng chỉ là một buổi dạo chơi để khép lại năm cũ, cô không ngờ mình lại nhận được lời cầu hôn bất ngờ.

“Chúng tôi từng nói đến chuyện đính hôn, nhưng anh ấy không nhắc đến việc cầu hôn. Vậy nên khi điều đó xảy ra, tôi vừa bất ngờ vừa xúc động”, Hải Anh chia sẻ.

Miguel chia sẻ, để có màn cầu hôn này anh đã âm thầm chuẩn bị suốt một tháng. Anh cẩn thận gọi điện xin phép mẹ Hải Anh, rồi nhờ người bạn hỗ trợ viết một bức thư bằng tiếng Việt để bày tỏ tình cảm với gia đình bạn gái. Sự tinh tế ấy khiến Hải Anh càng thêm xúc động, bởi cô cảm nhận được sự trân trọng mà anh dành cho mình và gia đình.

Hải Anh, quê Nam Định, sang Mỹ định cư cùng gia đình từ năm 2016. Đến năm 19 tuổi, cô chuyển tới Florida theo học ngành phi công. Chính tại ngôi trường đào tạo bay này, cô đã gặp Miguel, chàng trai mang hai dòng máu Colombia - Italy, lúc đó anh vừa tốt nghiệp và bắt đầu công việc giảng dạy bay.

Miguel là thầy dạy lái trực thăng của Hải Anh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cơ duyên đến khá tự nhiên. Trong một lần đi chơi cùng nhóm bạn, Hải Anh được bạn cùng phòng - đồng thời là giảng viên dạy bay, đồng nghiệp với Miguel giới thiệu cả hai với nhau. Từ những lần gặp gỡ trong nhóm, chàng trai ngoại quốc nhanh chóng để ý đến cô gái Việt Nam xinh xắn, duyên dáng và chủ động ngỏ lời hẹn hò riêng.

Kể từ đó, tình cảm của cả hai phát triển một cách chân thành và tự nhiên. Họ sớm công khai với gia đình và nhận được sự ủng hộ từ hai bên.

Theo Hải Anh, việc trưởng thành ở Mỹ giúp cô rèn luyện tính cách độc lập, mạnh mẽ, nhưng từ khi có Miguel, cô thấy mình được sẻ chia nhiều hơn. Anh không chỉ quan tâm chuyện học hành mà còn đồng hành trong cả đời sống thường ngày. “Miguel đặc biệt ở sự bình tĩnh và kiên định. Trong mọi hoàn cảnh, anh ấy luôn là người ủng hộ tôi nhiều nhất. Vì cùng làm nghề nên chúng tôi càng dễ thấu hiểu và đồng cảm cho nhau”, Hải Anh chia sẻ.

Điều khiến cô thêm yêu bạn trai là sự cởi mở và tinh thần sẵn sàng trải nghiệm. Miguel không ngần ngại thử các món ăn Việt Nam, và gần như món nào anh cũng có thể thưởng thức một cách hào hứng.

Sau màn cầu hôn lãng mạn, tình yêu của cặp đôi bước sang giai đoạn mới. Họ thường xuyên đi du lịch, cùng nhau vun đắp mối quan hệ và lên kế hoạch cho một đám cưới trong tương lai gần.

Cặp đôi dự kiến sẽ tổ chức đám cưới tại Việt Nam trong năm 2026 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện tại, Hải Anh hoàn tất những học phần cuối để lấy bằng phi công, trong khi Miguel đã làm việc tại một công ty bay chuyên về máy bay tư nhân và đồng thời là cơ phó cho một hãng hàng không Mỹ.

Hải Anh tiết lộ cả hai dự định tổ chức đám cưới ở Việt Nam vào dịp Tết 2026, khi trở về thăm gia đình và bạn bè. Tuy chưa chọn được địa điểm cụ thể, nhưng cặp đôi đều muốn đó sẽ là một đám cưới ấm cúng tại quê hương.

Với Hải Anh, đây không chỉ là dấu mốc tình yêu mà còn là cơ hội để gia đình Miguel có thể trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và vẻ đẹp của Việt Nam - nơi cô sinh ra và lớn lên.