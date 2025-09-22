Chuyện tình cổ tích của cô gái liệt hai chân và chàng trai khỏe mạnh

Giấc mơ khép lại

Chúng tôi gặp vợ chồng anh Bùi Thanh Hà (35 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Oanh (31 tuổi) tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình, khi anh chị vừa đón con gái đầu lòng.

Chuyện cô gái liệt hai chân sinh con khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Càng cảm động hơn khi được nghe kể về hành trình vượt lên số phận của sản phụ khuyết tật này, rồi có một tình yêu cổ tích với người chồng lành lặn, bình thường.

Chị Nguyễn Thị Oanh vốn sinh ra khỏe mạnh, bình thường. Lên 7 tuổi, cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn bị phát hiện mắc bệnh viêm cơ gây liệt chân. Gia đình chạy chữa khắp nơi, cuối cùng em cũng đứng lên đi được.

Cô gái trẻ Nguyễn Thị Oanh bị liệt hai chân ngồi xe lăn chăn bò giúp bố mẹ trước khi đi lấy chồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cứ ngỡ bệnh tật rồi sẽ buông bỏ, nhưng tới năm 17 tuổi bệnh tình tái phát trở lại với cô gái trẻ. Trải qua nhiều lần điều trị nhưng không thành, từ đó Oanh bị liệt hẳn hai chân.

Ở tuổi 17, tuổi đẹp nhất của đời người, với bao ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ cũng đành gác lại. Oanh nghỉ học giữa chừng để mẹ đỡ gánh nặng đưa đón đến lớp mỗi ngày. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều phụ thuộc vào người thân.

Việc liệt hai chân khiến thế giới của cô gái thu bé lại trên chiếc xe lăn. Nhìn bạn bè cùng trang lứa đi học, vui chơi, kiếm tiền, bản thân lại ngồi một chỗ khiến Oanh đã khóc rất nhiều. Trên một lần trong đầu Oanh có ý nghĩ đầu hàng số phận, buông bỏ cuộc sống. Nhưng nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến những người thân xung quanh, chị đã không cho phép mình gục ngã.

Vượt qua số phận

Không đầu hàng với số phận, cô gái trẻ Nguyễn Thị Oanh bắt đầu đi học các lớp kĩ năng sống dành cho người khuyết tật. Thấy được nhiều hoàn cảnh còn đáng thương hơn mình, chị có thêm nhiều động lực để vươn lên trong cuộc sống. Từ đó, chị sống tích cực hơn, vui vẻ và hồn nhiên đúng như độ tuổi của mình.

“Em bắt đầu thích nghi với cuộc sống bằng cách học chăm sóc bản thân, học cách không làm gánh nặng cho những người xung quanh”, Oanh chia sẻ.

Hàng ngày phải gắn bó với chiếc xe lăn, nhưng Oanh vẫn nỗ lực để giúp đỡ bố mẹ. Hình ảnh cô gái ngồi xe lăn làm những công việc nhà, hay đi chăn bò ngoài đồng giúp bố mẹ khiến nhiều người cảm phục nghị lực.

Cô gái trẻ cũng dần sống mở lòng hơn với thế giới bên ngoài. Chị đã bỏ qua những ý nghĩ tiêu cực về cuộc đời mình, kết nối với thế giới xung quanh bằng những thước phim ghi lại cuộc sống của mình rồi đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Những chia sẻ của cô gái khuyết tật đã dành được nhiều sự cảm thông, chia sẻ của mọi người. Ai cũng cầu mong cho Oanh có một tương lai tươi đẹp hơn. Với chị, điều đó vẫn chỉ là một ước mơ, nhưng đổi lại có được những cảm thông chia sẻ của mọi người dành cho mình là người khuyết tật cũng đã làm chị vui mừng khôn xiết.

Tình yêu cổ tích

Một ngày cuối năm 2019, anh Bùi Thanh Hà – một chàng trai khỏe mạnh, làm nghề cơ khí vô tình lướt mạng bắt gặp hình ảnh cô gái xinh xắn, ngồi xe lăn đi chăn bò. Vì tò mò anh nhấn vào xem trang cá nhân của Oanh, rồi bắt đầu nhắn tin làm quen.

Chuyện tình cổ tích giữa cô gái liệt hai chân và chàng trai khỏe mạnh khiến nhiều người cảm động (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những tin nhắn qua lại cứ tiếp nối nhau mỗi ngày một nhiều. Cả hai chia sẻ với nhau về cuộc sống, về những áp lực công việc hằng ngày. Họ quan tâm động viên nhau vượt qua mọi khó khăn, dần dà trở thành bạn tri kỉ. Hai người hẹn nhau gặp mặt trong dịp Tết nguyên đán.

Lần gặp mặt đầu tiên, anh Hà đem lòng thương Oanh. Trong mắt anh, Oanh là cô gái xinh xắn, đáng yêu và giàu nghị lực. Nhưng khi thổ lộ tình cảm thì anh bị Oanh từ chối.

“Nếu yêu em thì cuộc đời anh Hà sẽ khổ, vì vừa phải làm trụ cột gia đình, vừa phải chăm sóc em. Chưa kể chắc chắn gia đình anh cũng khó chấp nhận một người bình thường như anh lại lấy một cô gái bệnh tật như em”, Oanh nhớ lại.

Bị từ chối lần đầu, chàng trai 35 tuổi quyết tâm không từ bỏ. Anh không cho việc yêu và muốn cưới Oanh làm vợ là nhất thời. Bản thân anh đủ chín chắn để quyết định việc trọng đại của tương lai.

Đám cưới của đôi vợ chồng "đũa lệch" được mọi người chúc phúc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Hà bắt đầu thuyết phục Oanh. Bằng sự chân thành và kiên định, cuối cùng Oanh cũng chấp nhận tình cảm của anh.

“Khi biết em yêu anh Hà, mẹ em cũng ngăn cản. Mẹ không muốn em bị tổn thương khi chẳng may chuyện tình thất bại”, Oanh chia sẻ.

Tiếp lời vợ, anh Hà kể: “Thời điểm đó gia đình cũng như nhiều người phản đối gay gắt chuyện mình đến với Oanh. Ai cũng vì lo lắng cho tương lai của mình, nhất là bố mẹ chỉ muốn mình suy nghĩ thật kĩ khi quyết định để không làm tổn thương tới Oanh. Nhưng thấy sự quyết tâm của mình nên mọi người không ngăn cản nữa”.

Khi cả hai xác lập mối quan hệ yêu đương, anh Hà nhiều lần đưa Oanh đi du lịch. Có những điểm thì anh đẩy xe lăn, có những điểm thì anh bế Oanh qua lại giữa chỗ đông người. Anh muốn Oanh biết, anh tự hào khi yêu cô.

Câu chuyện tình cổ tích giữa đời thường của anh Hà, chị Oanh khiến nhiều người cảm động (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong 4 năm yêu nhau, cũng có nhiều khó khăn thử thách. Không ít lần cả hai chia tay, rồi quay lại.

Ngày 13/5/2024, đôi bạn trẻ tổ chức đám cưới. Một đám cưới đẹp như truyện cổ tích giữa đời thường. Đám cưới của vợ chồng Hà và Oanh nhận được sự chúc phúc của cả hai bên gia đình.

Ngày cưới, anh Hà đẩy xe lăn cho vợ, bế vợ đi lại giữa hôn trường khiến nhiều người đến dự đám cưới không cầm nước mắt. Càng thương Oanh thì mọi người càng khâm phục bản lĩnh và ý chí của anh Hà.

Sau gần một năm chờ đợi, đôi vợ chồng trẻ vỡ òa niềm hạnh phúc khi đứa con gái đầu lòng chào đời. Nhìn chàng trai khỏe mạnh chăm sóc chu đáo cho vợ bị liệt chân, cô con gái nhỏ vừa chào đời ai cũng cảm động không nói nên lời.

Cặp đôi vỡ oà hạnh phúc khi đón con gái đầu lòng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tình yêu của anh Hà dành cho em Oanh rất đáng ngưỡng mộ. Họ đã vượt qua định kiến của xã hội. Hạnh phúc đã nở hoa khi có con gái đầu lòng khỏe mạnh.

Từ đây, hạnh phúc của gia đình nhỏ sẽ càng tăng lên gấp nhiều lần. Tôi mong gia đình của họ luôn vui vẻ trong cuộc sống, vượt qua những khó khăn”, một bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình chia sẻ.