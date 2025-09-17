Người đàn ông trồng 1.000 cây hoa hồng, cả chục gốc phượng tặng vợ quá cố

Những ngày qua, câu chuyện về anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1985, trú tại xã M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) đã gây xúc động trong cộng đồng mạng. Anh Dũng đã trồng 1.000 gốc hoa hồng và hàng chục cây phượng vĩ dọc tuyến đường nơi vợ anh, chị L. (SN 1986), không may qua đời vì tai nạn giao thông, như một lời tưởng niệm và minh chứng cho tình yêu của anh.

Trên trang cá nhân, anh Dũng viết tâm sự, mong những người đi đường không phá hoại những khóm hoa mà anh dày công vun trồng.

Anh Dũng trồng 1.000 gốc hoa hồng tại nơi vợ mình từng bị tai nạn giao thông (Ảnh: Cắt từ clip).

"Những khóm hoa này tôi trồng để tưởng nhớ vợ - người đã ra đi mãi mãi trong tai nạn tại chính con đường này. Mong mọi người đi ngang xin giữ lại chút hoa, chút kỷ niệm, để nơi đây luôn rực rỡ và ấm áp như tình yêu mà tôi dành cho cô ấy. Đừng nhổ mang đi, hãy để hoa nở ở đây, vì hoa này không chỉ là hoa mà là tình thương và nỗi nhớ”, anh viết.

Anh Dũng và chị L. quen nhau từ thời trung học phổ thông và kết hôn vào năm 2010, xây dựng một gia đình hạnh phúc với hai người con. Anh Dũng làm nghề cho thuê máy múc, còn chị L. vừa phụ giúp chồng, vừa theo học ngành kế toán, kiểm toán.

Bi kịch ập đến vào trưa 30/12/2024, khi chị L. mang cơm cho tài xế xe múc tại đường Trường Sơn Đông, xã M'Đrắk. Sau khi giao cơm và trò chuyện với một người bạn bên đường, cả hai bất ngờ bị chiếc xe bồn chở bê tông lao tới tông trúng. Vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của chị L. tại chỗ, người bạn đi cùng phải nhập viện cấp cứu.

Hay tin dữ, anh Dũng suy sụp hoàn toàn. Những ngày đầu vợ mất, anh không thể chấp nhận hiện thực, mỗi ngày đều ra mộ vợ để quét dọn, tâm sự. Với anh, chị L. là tình yêu vô điều kiện và anh tin rằng "nếu có kiếp sau, nhất định anh sẽ tìm em bằng được".

Người đàn ông còn cho trồng hàng chục gốc phượng vĩ để tặng người vợ quá cố (Ảnh: Cắt từ clip).

Để tưởng nhớ tình yêu đẹp thuở học trò, anh Dũng đã quyết định trồng 1.000 cây hoa hồng và hàng chục cây phượng vĩ ngay tại đoạn đường định mệnh.

"Ba tặng mẹ 1km đường hoa phượng vĩ. Ơn nghĩa và tình cảm mẹ dành cho gia đình mãi trường tồn theo thời gian. Để lan tỏa tình yêu thương và mong mọi gia đình đều bình an, hạnh phúc”, anh chia sẻ.

Anh Dũng đều đặn tưới, chăm bón để cây cối tươi tốt. Tuy nhiên, gần đây, nhiều người đã nhổ trộm hoa, khiến anh phải đăng tải lời kêu gọi trên mạng xã hội. Anh Dũng cho biết, dù vợ không còn, anh sẽ cố gắng làm việc và chăm sóc hai con thật tốt.

Câu chuyện anh Dũng trồng cả ngàn gốc hoa hồng và hàng chục cây phượng vĩ tặng vợ khiến nhiều người không khỏi xúc động (Ảnh: Cắt từ clip).

Câu chuyện tình yêu của anh Dũng đã lan truyền rộng rãi, nhận được sự ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng, được ví như "cổ tích giữa đời thực" và truyền cảm hứng mạnh mẽ về tình yêu đẹp.

Ông Phạm Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND xã M'Đrắk, cho biết chính quyền địa phương ủng hộ hành động của anh Dũng.

"Anh Dũng đã trồng hoa, trồng cây như một cách gìn giữ tình yêu và tình nghĩa vợ chồng. Những cây anh trồng ở ven đường để làm đẹp cảnh quan, không ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông nên địa phương rất ủng hộ. Chúng tôi cũng mong mọi người ý thức, không phá hoại cây mà người khác đã dày công trồng, chăm sóc", ông Quang chia sẻ.