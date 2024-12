Chi tiền triệu mua… không khí làm việc tại quán cà phê

Văn phòng "di động"

7h sáng, Nguyễn Thanh Mai (29 tuổi, TPHCM), một người làm trong ngành sáng tạo nội dung, bắt đầu ngày mới. Như mọi ngày, cô chọn cho mình bộ trang phục đẹp mắt, trang điểm kỹ lưỡng, mang theo máy tính cùng các vật dụng cần thiết trong chiếc túi xách rồi rời nhà.

Điểm đến quen thuộc của cô là một quán cà phê tại phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM, nơi trở thành "văn phòng di động" suốt hai năm qua.

"Nhiều người thường nghĩ tôi không có công việc ổn định vì ngày nào cũng ngồi ở quán cà phê", Mai bật cười nói.

Trái ngược với những nhận định đó, cô có công ty quản lý với nơi làm việc đầy đủ tiện nghi: Thiết bị hiện đại, bàn ghế thoải mái, và mạng internet tốc độ cao - điều mà nhiều người ao ước. Tuy nhiên, thay vì đến văn phòng từ sáng tới chiều như đồng nghiệp, Mai lại ưa chuộng phong cách làm việc tự do.

"May mắn là công ty tôi không giới hạn về thời gian và địa điểm làm việc, chỉ quan tâm chất lượng sản phẩm nhân viên tạo ra", cô chia sẻ. Đây chính là lý do Mai yêu thích và lựa chọn gắn bó với công việc này. Tuy vậy, sự tự do về giờ giấc và không gian làm việc cũng mang không ít thách thức cho cô.

Mai thích không khí thoải mái, tự do khi làm việc tại quán cà phê. (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

"Làm việc ở nhà khiến tôi dễ bị phân tâm bởi những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình, còn ở văn phòng thì lại thiếu đi sự tự do cần thiết", Mai chia sẻ.

"Quán cà phê, với không khí thoải mái và không gian mở, là nơi tôi có thể tập trung và phát huy tốt nhất khả năng sáng tạo". Nếu cảm thấy căng thẳng hay mệt mỏi, Mai cũng có thể nghỉ ngơi, thư giãn ngay tại quán trước khi tiếp tục công việc.

Mai thường chọn một quán cà phê nhỏ với thiết kế mang tính nghệ thuật, ánh sáng dịu nhẹ, và nhạc nền không lời. Cô cho biết đây là nơi mà ý tưởng của mình như được "chắp cánh". Với thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, việc chi 40.000-60.000 đồng cho một ly cà phê mỗi lần ghé quán không phải là vấn đề lớn.

"Tôi thường ngồi quán 3-4 tiếng để xử lý công việc", Mai nói thêm, khẳng định đây chính là môi trường lý tưởng để cô duy trì năng suất và sự sáng tạo.

Nguyễn Minh Huy, một nhà thiết kế đồ họa tự do 28 tuổi, nhận ra mình dần mất đi sự sáng tạo và động lực khi làm việc tại nhà. "Ở nhà quá yên tĩnh, nhiều lúc tôi thấy bản thân bị mắc kẹt trong những ý tưởng cũ kỹ. Tôi cần một không gian mới", anh chia sẻ.

Từ đó, Huy bắt đầu thử làm việc tại các quán cà phê. Anh chọn những quán nhỏ, với ánh sáng tự nhiên, tiếng máy pha cà phê nhẹ nhàng xen lẫn tiếng cười nói vừa phải, nơi đây trở thành "văn phòng" lý tưởng của anh.

Nhiều quán thiết kế bàn ghế cao để khách hàng có thể ngồi làm việc không bị đau lưng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Mỗi sáng, tôi mang theo laptop, gọi một ly cappuccino (tên gọi một loại cà phê của Italy) và ngồi bên cửa sổ. Môi trường ở đây không quá ồn ào nhưng cũng không tĩnh lặng đến mức nhàm chán. Nó khiến tôi tập trung hơn và bất ngờ nghĩ ra nhiều ý tưởng mới", Huy kể.

Không chỉ là nơi làm việc, quán cà phê còn giúp Huy mở rộng các mối quan hệ. Anh từng tình cờ gặp một khách hàng mới khi người này ngồi bàn bên cạnh và tò mò về các bản phác thảo trên màn hình của anh. "Cơ hội đến một cách tự nhiên và thoải mái hơn nhiều so với việc đi tìm kiếm trong các sự kiện trên mạng", Huy nhận xét.

Tuy nhiên, làm việc tại quán cà phê không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đôi lúc, Huy phải đối mặt với việc tìm ổ điện, wifi không ổn định, hoặc những buổi quán đông người. Nhưng anh học cách thích nghi, thậm chí mang theo pin dự phòng và tập trung hoàn toàn vào công việc trong những giờ cao điểm.

Huy không chỉ đến một quán mà còn khám phá nhiều địa điểm mới, mỗi nơi lại mang đến cảm hứng riêng. Nhiều người thường đánh giá làm việc ở quán cà phê quá lãng phí , tuy nhiên, theo anh việc lãng phí hay không còn phụ thuộc vào quan điểm và suy nghĩ của mỗi cá nhân.

Nhiều người trẻ chia sẻ làm việc tại quán cà phê giúp họ có năng lượng sáng tạo hơn. (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

"Nếu bạn có tài chính tốt bạn có thể chọn những quán cà phê đắt tiền, với giá 50.000-100.000 đồng cho một ly nước, tuy nhiên cũng không thiếu những quán nước có giá 15.000-20.000 đồng một cốc cà phê", Huy nói. Theo anh mọi người đều có quyền lựa chọn cho mình một không gian phù hợp theo sở thích, miễn sao mang lại lợi ích và kết quả tốt cho bản thân.

Trong bối cảnh xu hướng làm việc từ xa ngày càng phổ biến, nhiều người lựa chọn quán cà phê làm nơi làm việc lý tưởng. Không chỉ đơn thuần là nơi để thưởng thức đồ uống hay thư giãn, các quán cà phê hiện nay còn được xem như "văn phòng di động" nhờ không gian sáng tạo, tiện nghi và khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng.

Quán cà phê, với sự đa dạng về không gian và dịch vụ, đang trở thành một phần quan trọng trong văn hóa làm việc linh hoạt, mang đến sự sáng tạo, hiệu quả và cảm hứng cho những ai lựa chọn nơi đây để bắt đầu ngày làm việc của mình.

Quán cà phê trở thành văn phòng làm việc của nhiều người trẻ (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

80% doanh thu từ đối tượng khách hàng đến quán làm việc

Anh Phan Giới (29 tuổi), chủ quán cà phê ở Đồng Nai cho biết, nắm bắt được xu hướng thích làm việc, học tập tại quán cà phê của đông đảo người trẻ, anh mở một quán cà phê với thiết kế tập trung phục vụ cho đối tượng là học sinh, người đi làm.

"2/3 khách đến quán tôi là để học bài, làm việc, bộ phận uống nước nói chuyện rất ít", anh Giới cho hay.

Để phục vụ tệp khách hàng là người đi làm, học sinh, anh Giới lựa chọn các loại bàn cao, phù hợp ngồi làm việc, học bài, tất cả các bàn đều có ổ cắm, wifi mạnh.

"Là chủ quán, tôi thích có người ra vào hơn là vắng vẻ. Khách hàng cũng vậy, họ thích không gian có chút không khí "đua nhau" học hành, làm việc, tạo cảm giác bản thân đang làm việc hiệu quả, năng suất hơn", anh Giới nói.

Theo nam chủ quán, khách đến đây thường ngồi 4-5 tiếng, thậm chí cả ngày, anh luôn vui vẻ vì điều này kể cả họ chỉ mua một lần nước. Tuy nhiên nam chủ quán cho hay, các bạn trẻ bây giờ rất ý thức, nếu ngồi lâu hơn họ sẽ mua thêm nước lần thứ hai. Doanh thu từ nhóm khách đến làm việc chiếm đến 80% tổng thu nhập của quán.

Nhiều khách hàng không ngại chi tiền triệu mỗi tháng để ngồi làm việc tại quán cà phê của anh Giới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong khi đó anh Anh Tuấn (27 tuổi) chủ một quán cà phê tại Ngã Tư Sở (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, ngoài đối tượng là các bạn trẻ thích không gian náo nhiệt, có một bộ phận khách hàng nhiều tiền, muốn ra quán cà phê làm việc nhưng thích không khí yên tĩnh, để đáp ứng nhu cầu này anh làm một khu vực riêng, với không gian tách biệt, yên tĩnh, để phục vụ đối tượng này.

Lê Quang Minh, 32 tuổi, là một chuyên viên phân tích tài chính làm việc tại một công ty lớn ở Hà Nội, thường lựa chọn những quán cà phê có không gian như quán anh Tuấn để làm việc.

Công việc của Minh yêu cầu sự tập trung cao độ để xử lý các bảng báo cáo phức tạp và dự đoán thị trường.

"Tôi thích những quán có không gian hiện đại, bàn ghế thoải mái và đặc biệt là có các khu vực yên tĩnh. Một ly cà phê pha máy đúng chuẩn cũng giúp tôi giữ tỉnh táo", anh Minh chia sẻ.

Với mức thu nhập 35 triệu đồng mỗi tháng, anh Minh không ngại chi tiêu 70.000-100.000 đồng cho mỗi lần thưởng thức cà phê. Anh thường ghé quán vào buổi sáng để làm việc trước giờ vào công ty, hoặc buổi tối để tập trung xử lý các dự án cá nhân. Đối với anh, quán cà phê không chỉ là nơi làm việc, mà còn là không gian giúp anh thư giãn và gặp gỡ đối tác trong các buổi thảo luận nhỏ.

"Mỗi tháng tôi bỏ ra 2-3 triệu đồng tiền cà phê để có một chỗ ngồi làm, tiếp khách kết hợp giải trí", anh Minh nói.